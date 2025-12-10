Сегодня 10 декабря 2025
Cyberpunk 2077 исполнилось пять лет — CD Projekt Red показала ностальгический трейлер

Ровно пять лет назад, 10 декабря 2020 года, в продажу для ПК и консолей прошлого поколения поступил киберпанковый ролевой боевик от первого лица Cyberpunk 2077. Разработчики из польской студии CD Projekt Red про юбилей не забыли.

Источник изображений: CD Projekt Red

Напомним, на запуске Cyberpunk 2077 заслужила признание критиков, однако была далека от технического совершенства. На приставках дела оказались настолько плохи, что игру пришлось на полгода изъять из продажи в PS Store.

Спустя пять лет, десятки мелких, крупных обновлений, большое дополнение Phantom Liberty, 35 млн проданных копий и релиз на консолях текущего поколения, Cyberpunk 2077 стала одной из самых выдающихся игр нашего времени.

По случаю памятной даты CD Projekt Red представила специальный трейлер. Ролик называется «Город легенд» (City of Legends), включает кавер песни Never Fade Away и секретное послание от разработчиков (мелькает на 2:14).

Пользователи в комментариях, которых трейлер отправил в плавание по волнам ностальгии, вспоминают полюбившихся персонажей, собираются с духом для ещё одного прохождения и обещают «никогда не угасать».

События Cyberpunk 2077 разворачиваются в футуристическом мегаполисе Найт-Сити. Игрокам в роли кибернаёмника Ви предстоит сражаться за жизнь и славу, чтобы стать легендой и оставить свой след в этом городе.

Cyberpunk 2077 вышла на PC (Steam, GOG, EGS), Mac, PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Сейчас в разработке находится сиквел (предварительно Cyberpunk 2), однако он до сих пор на этапе предварительного производства.

Теги: cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
