Сегодня 11 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Это уже больше похоже на шутку»: даже в...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Это уже больше похоже на шутку»: даже в Bethesda понимают, что слишком часто перевыпускают The Elder Scrolls V: Skyrim

За прошедшие с релиза 14 лет портирование культовой фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim на новые платформы для фанатов уже превратилось в шутку, и разработчики из Bethesda Game Studios это тоже понимают.

Источник изображения: Eurogamer

Источник изображения: Eurogamer

Напомним, накануне издательство Bethesda Softworks без предупреждения выпустило юбилейное издание The Elder Scrolls V: Skyrim на Nintendo Switch 2 (см. шутливый анонсирующий трейлер ниже).

Творческий руководитель версии Skyrim для Switch 2 Мэтт Карофано (Matt Carofano) в интервью Nintendo Life признал некоторую иронию при выпуске очередного порта знаковой RPG от Bethesda Game Studios.

«В наше время это уже больше похоже на шутку — как часто мы выпускаем Skyrim, но это отличная игра. Мы хотим, чтобы все могли сыграть в неё наилучшим возможным способом», — подчеркнул Карофано.

По словам Карофано, команда постаралась извлечь выгоду из мощности Switch 2. Порт предлагает повышенное разрешение, сглаживание DLSS, ускоренные загрузки, «оптимизированную производительность» и поддержку режима мыши.

За прошедшие с оригинального релиза годы Bethesda отладила процесс переиздания Skyrim. Благодаря опыту работы с первой Switch версия для Switch 2 родилась «на самом деле довольно быстро».

Юбилейное издание The Elder Scrolls V: Skyrim для Switch 2 стоит $60 (доступен бесплатный и платный апгрейд со Switch). Набор включает аддоны Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn, а также контент из The Legend of Zelda.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Bethesda никогда не меняется»: юбилейное издание The Elder Scrolls V: Skyrim без предупреждения вышло на Nintendo Switch 2
Ролевая игра Tainted Grail: The Fall of Avalon в духе Skyrim скоро получит сюжетный аддон Sanctuary of Sarras — дата выхода и геймплейный трейлер
Тодд Говард подтвердил, что The Elder Scrolls VI выйдет не раньше GTA VI
Увлечённый фанат выяснил, что Larian записала для Baldur's Gate 3 более 236 часов озвучки — удивился даже разработчик
Премьер-министр Великобритании поручил расследовать скандальное увольнение разработчиков GTA VI
«Никогда ни во что похожее не играл»: брошенный Microsoft шутер от соавтора Doom «пережил отмену» и теперь создаётся с оглядкой на Elden Ring
Теги: the elder scrolls v: skyrim, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
the elder scrolls v: skyrim, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.