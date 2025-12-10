«Это уже больше похоже на шутку»: даже в Bethesda понимают, что слишком часто перевыпускают The Elder Scrolls V: Skyrim

За прошедшие с релиза 14 лет портирование культовой фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim на новые платформы для фанатов уже превратилось в шутку, и разработчики из Bethesda Game Studios это тоже понимают.

Напомним, накануне издательство Bethesda Softworks без предупреждения выпустило юбилейное издание The Elder Scrolls V: Skyrim на Nintendo Switch 2 (см. шутливый анонсирующий трейлер ниже).

Творческий руководитель версии Skyrim для Switch 2 Мэтт Карофано (Matt Carofano) в интервью Nintendo Life признал некоторую иронию при выпуске очередного порта знаковой RPG от Bethesda Game Studios.

«В наше время это уже больше похоже на шутку — как часто мы выпускаем Skyrim, но это отличная игра. Мы хотим, чтобы все могли сыграть в неё наилучшим возможным способом», — подчеркнул Карофано.

По словам Карофано, команда постаралась извлечь выгоду из мощности Switch 2. Порт предлагает повышенное разрешение, сглаживание DLSS, ускоренные загрузки, «оптимизированную производительность» и поддержку режима мыши.

За прошедшие с оригинального релиза годы Bethesda отладила процесс переиздания Skyrim. Благодаря опыту работы с первой Switch версия для Switch 2 родилась «на самом деле довольно быстро».

Юбилейное издание The Elder Scrolls V: Skyrim для Switch 2 стоит $60 (доступен бесплатный и платный апгрейд со Switch). Набор включает аддоны Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn, а также контент из The Legend of Zelda.