Nvidia столкнулась с огромным спросом на ИИ-чипы H200 в Китае и задумалась о наращивании производства

Nvidia рассматривает возможность увеличить объёмы производства ИИ-чипов H200 для своих китайских клиентов, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Текущие объёмы заказов на эти чипы превышают уровень их производства.

Издание сообщает, что этот шаг со стороны Nvidia последовал за заявлением президента США Дональда Трампа во вторник о том, что правительство США разрешит Nvidia экспортировать H200 в Китай при условии 25 % комиссионных с каждого проданного чипа.

Спрос на чипы со стороны китайских компаний настолько высок, что Nvidia склоняется к увеличению мощностей, сообщил один из источников Reuters. Собеседники издания согласились дать комментарии на условиях анонимности, поскольку обсуждения носят конфиденциальный характер. В Nvidia на запрос Reuters о комментарии не ответили.

Крупные китайские компании, включая Alibaba и ByteDance, на этой неделе обратились к Nvidia по поводу закупок H200 и сообщили о готовности разместить крупные заказы. Однако неопределённость в отношении возможности таких поставок сохраняется, поскольку китайское правительство ещё не дало разрешения на закупку H200. Китайские чиновники провели в среду экстренные совещания для обсуждения этого вопроса, сообщили источники Reuters.

В настоящее время в производстве находятся очень ограниченные партии чипов H200, поскольку Nvidia сосредоточена на выпуске своих самых передовых ИИ-чипов Blackwell и будущих Rubin. Поставки H200 вызывают серьёзную обеспокоенность у китайских клиентов, и они обратились к Nvidia за разъяснениями по этому вопросу, сообщили источники. Nvidia также предоставила им информацию о текущих объёмах поставок, сообщил один из источников, не называя конкретных цифр.

Чип H200 поступил в массовое производство в прошлом году и является самым производительным решением для ИИ в рамках предыдущего поколения архитектуры Hopper от Nvidia. Микросхемы производятся на мощностях компании TSMC с использованием 4-нм технологического процесса.

Высокий спрос китайских компаний на H200 обусловлен тем, что это, безусловно, самый мощный чип, доступный им на данный момент. Он примерно в шесть раз мощнее, чем H20 — урезанный вариант от Nvidia, разработанный специально для китайского рынка и выпущенный в конце 2023 года.

Решение Трампа по H200 принято на фоне стремления Китая развивать собственную отечественную индустрию чипов для искусственного интеллекта. Поскольку отечественные производители ещё не выпустили продукцию, сопоставимую по эффективности с H200, существуют опасения, что допуск H200 на китайский рынок может затормозить развитие отрасли.

«Его (H200) вычислительная производительность примерно в 2–3 раза выше, чем у самых передовых отечественных ускорителей. Я уже наблюдаю, как многие поставщики облачных услуг и корпоративные клиенты активно размещают крупные заказы и лоббируют правительство с целью ослабления ограничений на определённых условиях», — прокомментировал в разговоре с Reuters Нори Чиоу (Nori Chiou), инвестиционный директор White Oak Capital Partners, добавив, что спрос на оборудование для ИИ в Китае превышает текущие возможности местного производства.

По словам источников Reuters, в рамках таких обсуждений также рассматривалась возможность обязать китайских покупателей при приобретении каждого H200 также закупать определённое количество отечественных чипов.

Для Nvidia наращивание объёмов поставок тоже является сложной задачей, поскольку компания не только находится в процессе перехода на новое поколение ИИ-чипов Rubin, но и конкурирует с такими компаниями, как Google (Alphabet), за ограниченные производственные мощности TSMC по выпуску передовых микросхем.