Intel готова выложить за стартап SambaNova около $1,6 млрд уже в январе

Переговоры о покупке ИИ-стартапа SambaNova корпорацией Intel попали в фокус интереса общественности в том числе и по причине нахождения во главе обеих компаний Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan). На первом этапе возможные условия сделки не обсуждались публично, но теперь источники утверждают, что Intel уже в следующем месяце может выложить за активы SambaNova около $1,6 млрд.

Источник изображения: SambaNova Systems

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные осведомлённые источники. Хотя переговоры продвинулись, условия сделки всё ещё могут измениться, по их словам. При этом SambaNova привлекла интерес со стороны альтернативных инвесторов, поэтому её активы в итоге могут достаться не Intel, либо финансирование будет осуществляться без поглощения компании.

Основанная в 2017 году SambaNova Systems уже через год привлекла средства фонда Walden International, принадлежащего нынешнему генеральному директору Intel Лип-Бу Тану, в размере $56 млн. В дальнейшем это позволило ему занять пост председателя правления молодой компании. Как считается, именно он и подтолкнул SambaNova к переговорам с Intel, поскольку последняя заинтересована в получении доступа к разработкам, позволяющим продвинуться в совершенствовании своих аппаратных предложений для сегмента искусственного интеллекта. На этапе финансирования в 2021 году капитализация SambaNova оценивалась в $5 млрд, поэтому упоминаемая сумма в $1,6 млрд представляет серьёзный дисконт. Впрочем, сейчас процессорный гигант находится не в лучшем финансовом положении, и любая возможность сэкономить пойдёт ему на пользу. Собственная капитализация Intel сейчас не превышает $180 млрд.

