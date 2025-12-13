Сегодня 13 декабря 2025
Роскомнадзор заверил, что не замедляет Telegram в России

В последние дни среди россиян участились жалобы на работу мессенджера Telegram: наблюдаются сбои в загрузке приложения, фото и видео. С действиями Роскомнадзора эти неполадки не связаны, заверили «РИА Новости» в ведомстве.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

«По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — приводит новостное агентство заявление Роскомнадзора. Так в ведомстве отреагировали на жалобы российских пользователей, которые сообщают о сложностях в работе Telegram — у одних проблемы наблюдаются при подключении к мобильному интернету, другие указывают, что доступ к платформе замедлился.

Роскомнадзор докладывал о мерах в отношении Telegram и WhatsApp в августе, когда в мессенджерах заблокировали видеосвязь для противодействия преступникам. В конце октября в некоторых регионах временно принимались меры по ограничению функционирования обеих платформ. В ноябре Роскомнадзор предупредил, что WhatsApp может быть заблокирован, если администрация мессенджера и далее будет отказываться выполнять требования законодательства.

В декабре в России были заблокированы игровая платформа Roblox, а также службы Apple FaceTime и Snapchat. 11 декабря в Госдуме допустили, что в России могут ограничить сервисы Google: поисковую и почтовую службы, «Google Карты», облачное хранилище и даже браузер Chrome — власти обратили внимание, что компания хранит все данные российских граждан вне страны, и это представляет «серьёзную угрозу».

Источники:

Теги: роскомнадзор, telegram, россия
