SK hynix планирует, что дефицит потребительской памяти продлится до 2028 года

Внутренний прогноз компании SK hynix, главные выдержки из которого опубликовал пользователь BullsLab Jay, предполагает, что рост поставок чипов памяти DRAM останется ограниченным до 2028 года. Это не касается памяти HBM и SOCAMM. Также сообщается, что запасы поставщиков сокращаются до минимального уровня, в то время как рост производственных мощностей остаётся ограниченным.

Что касается потребительского сегмента ПК, SK hynix ожидает, что рост производства DRAM для ПК будет отставать от спроса до 2028 года. Это связано с длительными сроками строительства новых заводов и замедлением расширения мощностей во время технологических переходов. Также предполагается, что поставки ПК в 2026 году могут остаться близкими к уровню 2025 года, но объём памяти на систему может увеличиться по мере роста доли ПК с ИИ. По оценкам компании, доля ПК с ИИ может составить 55 % от общего объёма поставок ПК в 2026 году.

В сегменте оборудования для хранения данных компания не ожидает значительного роста для потребительского рынка, но указывает на увеличение количества продуктов на базе чипов флеш-памяти QLC. Также прогнозируется усиливающееся давление на цены, если объёмы предложений для данного сегмента останутся ограниченными, а запасы уже произведённой продукции продолжат сокращаться.

Прогноз SK hynix перекликается с необычным примером на торговой площадке Amazon, где модуль оперативной памяти Lexar 8GB DDR5-5600 UDIMM предлагается для предзаказа с прогнозируемой датой отгрузки 31 августа 2027 года. Стоимость модуля составляет €43,98. В качестве продавца и поставщика указана сама площадка Amazon. Обозначенная дата отгрузки может быть просто ожидаемой самой площадкой (временной или предполагаемой), она всё равно показывает, насколько откладываются некоторые заказы, пока сохраняется дефицит памяти.