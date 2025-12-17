Apple готовит собственные ИИ-чипы для серверов — Broadcom стала помощником в их создании

История компании Apple показывает, что она изначально внедряет новые технологии, полагаясь на компоненты сторонних поставщиков, но когда рынок формируется и крепнет, переходит к их замене на чипы собственной разработки. В случае с чипами для вычислительной инфраструктуры ИИ, как ожидается, Apple полагается на сотрудничество с Broadcom.

Напомним, последняя из компаний в последнее время активно привлекает новых клиентов на направление специализированных чипов для инфраструктуры ИИ. Помимо Google, взаимодействовать на этом направлении Broadcom готова и с Anthropic, а ещё руководство этого поставщика чипов недавно пояснило, что количество профильных клиентов достигло четырёх, а в прошлом квартале к ним присоединился пятый. Его имя до сих пор не названо, но некоторые источники полагают, что Apple также может обратиться за помощью к Broadcom для разработки ИИ-чипов для собственной инфраструктуры.

Издание Economic Daily News упоминает условное обозначение первого специализированного чипа Broadcom — «Baltra», который ляжет в основу центров обработки данных Apple, запланированных к введению в строй с 2027 года. Контрактным производством специализированных серверов займётся Foxconn, а сама Apple будет использовать их для развития фирменного сервиса Apple Intelligence. Даже с учётом бурного развития контрактного бизнеса Foxconn по выпуску ИИ-серверов, Apple продолжает оставаться крупнейшим клиентом этой тайваньской компании, но благодаря заказам на выпуск традиционной потребительской электроники.

Отдельно сообщается, что пока Apple предпочитает осуществлять экспансию этого сервиса осторожно. Языковая модель Google Gemini, которая будет обслуживать клиентов Apple, насчитывает не более 3 трлн параметров. По условиям договорённостей между Apple и Google, первая будет платить второй ежегодно около $1 млрд за доступ к данной модели.

Если говорить о контрактном бизнесе Foxconn, то на направлении серверных систем на основе специализированных чипов (ASIC) она должна удвоить объёмы их выпуска в текущем году, но на GPU-системы будет приходиться до 80 % заказов. Тайваньский подрядчик контролирует примерно 40 % мирового рынка услуг по выпуску серверов для инфраструктуры ИИ.