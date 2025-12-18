Сегодня 18 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI готовится привлечь до $100 млрд, ...
реклама
Новости Hardware

OpenAI готовится привлечь до $100 млрд, увеличив капитализацию до $750 млрд

К аэрокосмической компании SpaceX Илона Маска (Elon Musk) появляются все шансы проиграть в «гонке капитализаций» за звание самого дорогого стартапа в мире, поскольку OpenAI готовится поднять планку до $750 млрд. По данным The Information, такой капитализации ИИ-стартап достигнет после готовящегося привлечения $100 млрд.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Если переговоры о новом раунде финансирования завершатся успехом, то OpenAI сможет в полтора раза увеличить свою капитализацию относительно октябрьского уровня, когда она оценивалась в $500 млрд. Перед этим, как считается, у бывших и действующих сотрудников OpenAI появлялась возможность продать акций на $6,6 млрд.

Reuters при этом продолжает настаивать, что OpenAI готовится выйти на IPO, подав соответствующую заявку во второй половине следующего года. По итогам этого мероприятия капитализация стартапа может превысить $1 трлн. Пока инвесторы верят в перспективность тех технологий, что принято называть искусственным интеллектом в их нынешней реализации, многие участники рынка спешат воспользоваться возможностью для привлечения крупных сумм на своё развитие. Вчера также стало известно, что инвестором OpenAI может стать Amazon, которая наладит поставки фирменных ускорителей Trainium для нужд этого стартапа. Не исключено, что OpenAI традиционно обменяет свои акции на сумму $10 млрд в счёт оплаты таких поставок.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Властелин ИИ: OpenAI затягивает Amazon в свою игру кольцевых инвестиций
«Мы можем ошибиться»: Сэм Альтман признал, что ИИ развивается слишком быстро
SpaceX готовится выйти на биржу к середине 2026 года с оценкой в $1–1,5 трлн
Оптимистичный прогноз Micron по выручке превысил ожидания рынка, акции подорожали на 7 %
Вера в ИИ и Маска затмила провалы и проблемы: акции Tesla растут быстрее бигтехов
«В кадре появился кот»: умная IP-камера «Яндекса» научилась рассказывать о том, что видит
Теги: openai, капитализация, стартап, ии, инвестиции
openai, капитализация, стартап, ии, инвестиции
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.