OpenAI готовится привлечь до $100 млрд, увеличив капитализацию до $750 млрд

К аэрокосмической компании SpaceX Илона Маска (Elon Musk) появляются все шансы проиграть в «гонке капитализаций» за звание самого дорогого стартапа в мире, поскольку OpenAI готовится поднять планку до $750 млрд. По данным The Information, такой капитализации ИИ-стартап достигнет после готовящегося привлечения $100 млрд.

Если переговоры о новом раунде финансирования завершатся успехом, то OpenAI сможет в полтора раза увеличить свою капитализацию относительно октябрьского уровня, когда она оценивалась в $500 млрд. Перед этим, как считается, у бывших и действующих сотрудников OpenAI появлялась возможность продать акций на $6,6 млрд.

Reuters при этом продолжает настаивать, что OpenAI готовится выйти на IPO, подав соответствующую заявку во второй половине следующего года. По итогам этого мероприятия капитализация стартапа может превысить $1 трлн. Пока инвесторы верят в перспективность тех технологий, что принято называть искусственным интеллектом в их нынешней реализации, многие участники рынка спешат воспользоваться возможностью для привлечения крупных сумм на своё развитие. Вчера также стало известно, что инвестором OpenAI может стать Amazon, которая наладит поставки фирменных ускорителей Trainium для нужд этого стартапа. Не исключено, что OpenAI традиционно обменяет свои акции на сумму $10 млрд в счёт оплаты таких поставок.