Bethesda прояснила будущее Starfield на закрытой презентации: крупное обновление, второй аддон, версии для PS5 и Switch 2

Уходящий год для космической ролевой игры Starfield оказался не столь богатым на события, как предполагали тизеры от Bethesda Game Studios, но следующий обещает стать особенным.

Источник изображения: Steam (Devoramnis)

Как сообщает редактор Windows Central Джез Корден (Jez Corden) со ссылкой на свои источники, издательство Bethesda Softworks недавно провело закрытое мероприятие, в рамках которого рассказало о своих планах на Starfield.

В соответствии с августовской находкой датамайнеров Bethesda собирается сделать космические путешествия в Starfield более бесшовными. Для этого команда якобы значительно улучшила движок Creation Engine.

Технические улучшения движка найдут отражение и в будущих играх Bethesda (источник изображения: GhostLight в Steam)

По данным Кордена, в 2026 году Starfield ждёт портирование не на одну, а на две новые целевые платформы — вдобавок к PlayStation 5 проект якобы собираются перенести на Nintendo Switch 2. Для портативных ПК игру уже оптимизировали.

Что касается второго сюжетного дополнения к Starfield, то источники Кордена подтвердили сообщения инсайдера Nate the Hate и портала MP1st о переносе DLC с текущего года на первую половину следующего.

Источник изображения: Steam (StBlse)

В сентябре, на вторую годовщину с релиза Starfield, Bethesda опубликовала загадочный тизер, в котором фанаты углядели название второго сюжетного дополнения — предполагается, что аддон будет именоваться Terran Armada.

Starfield дебютировала в сентябре 2023 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass. Первым и пока последним DLC для игры остаётся Shattered Space (вышел прошлой осенью), разочаровавший фанатов и критиков.

Теги: starfield, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
