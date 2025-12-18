Bethesda прояснила будущее Starfield на закрытой презентации: крупное обновление, второй аддон, версии для PS5 и Switch 2

Уходящий год для космической ролевой игры Starfield оказался не столь богатым на события, как предполагали тизеры от Bethesda Game Studios, но следующий обещает стать особенным.

Как сообщает редактор Windows Central Джез Корден (Jez Corden) со ссылкой на свои источники, издательство Bethesda Softworks недавно провело закрытое мероприятие, в рамках которого рассказало о своих планах на Starfield.

В соответствии с августовской находкой датамайнеров Bethesda собирается сделать космические путешествия в Starfield более бесшовными. Для этого команда якобы значительно улучшила движок Creation Engine.

По данным Кордена, в 2026 году Starfield ждёт портирование не на одну, а на две новые целевые платформы — вдобавок к PlayStation 5 проект якобы собираются перенести на Nintendo Switch 2. Для портативных ПК игру уже оптимизировали.

Что касается второго сюжетного дополнения к Starfield, то источники Кордена подтвердили сообщения инсайдера Nate the Hate и портала MP1st о переносе DLC с текущего года на первую половину следующего.

В сентябре, на вторую годовщину с релиза Starfield, Bethesda опубликовала загадочный тизер, в котором фанаты углядели название второго сюжетного дополнения — предполагается, что аддон будет именоваться Terran Armada.

Starfield дебютировала в сентябре 2023 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass. Первым и пока последним DLC для игры остаётся Shattered Space (вышел прошлой осенью), разочаровавший фанатов и критиков.