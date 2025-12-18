Сегодня 18 декабря 2025
ИИ-агенты научились оплачивать покупки картами Visa — тесты прошли успешно

Всё больше компаний электронной коммерции и финансовых организаций используют ИИ при оказании услуг потребителям. Сегодня Visa сообщила об успешном совершении сотен транзакций ИИ-агентами в рамках пилотной программы, запущенной после презентации в апреле инструмента для автоматизации покупок.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Visa, как и её конкуренты в финтех-индустрии, стремится к созданию инструментов, позволяющих потребителям поручать агентам искусственного интеллекта выполнение определённых транзакций. Искусственный интеллект трансформирует опыт онлайн-торговли для покупателей, меняя способы совершения покупок и поиска товаров.

Компания заявила, что планирует запустить пилотные программы в Азии и Европе в следующем году и сотрудничает с более чем 20 партнёрами по разработке инструментов для ИИ-агентов. «Этот год станет годом огромного распространения ИИ, и потребители начнут чувствовать себя комфортно в различных средах, созданных агентами», — уверен руководитель отдела развития продуктов и партнёрств Visa Рубайл Бирвадкер (Rubail Birwadker).

Visa не является пионером среди финансовых, торговых и кредитных компаний в применении ИИ-агентов. В апреле Mastercard сообщила о тестировании функции Agent Pay, которая позволяет ИИ-агентам совершать покупки онлайн от имени клиентов. В том же месяце Amazon начала тестирование услуги «Купи за меня», а PayPal и Perplexity объединили усилия для создания инструментов для ИИ-покупок.

По данным Visa, на декабрь 2025 года почти половина американских покупателей в той или иной мере используют ИИ при совершении покупок.

Источник:

искусственный интеллект, ии-агент, онлайн-торговля
