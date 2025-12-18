Сегодня 18 декабря 2025
ИИ ломает Microsoft изнутри: Наделла потребовал от менеджеров внедрять ИИ — или выметаться

Глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) рассматривает ИИ как экзистенциальную угрозу, уникальную возможность и шанс закрепить за своей компанией место лидера в технологической индустрии. Для него эта миссия носит как личный, так и профессиональный характер, и он подталкивает компанию к переосмыслению методов работы на всех уровнях. Об этом свидетельствуют внутренние документы Microsoft, а также интервью с руководителями и сотрудниками компании.

Масштабные организационные изменения в Microsoft включают в себя громкие кадровые перестановки и требования к командам работать быстрее и эффективнее — все это направлено на консолидацию власти вокруг лидеров в области ИИ и радикальное изменение способов разработки и финансирования продуктов компании. По словам инсайдеров, Наделла оказывает давление на некоторых ветеранов Microsoft, предлагая им сделать выбор между масштабным внедрением ИИ и увольнением.

Недавно Наделла повысил Джадсона Альтхоффа (Judson Althoff), многолетнего руководителя отдела продаж, до должности генерального директора коммерческого подразделения Microsoft. Повышение Альтхоффа призвано дать Наделле и руководителям инженерного отдела компании больше времени для сосредоточения на технической работе, необходимой для реализации его амбиций в области ИИ. Во внутренней служебной записке этот шаг был назван «тектоническим сдвигом в развитии платформы ИИ».

Источник изображений: Microsoft

«Это также позволит нашим руководителям инженерного отдела и мне сосредоточиться на нашей самой амбициозной технической работе — в области строительства центров обработки данных, системной архитектуры, науки об ИИ и инноваций в продуктах — чтобы с интенсивностью и скоростью лидировать в этом поколении платформенного сдвига», — написал Наделла.

Один из руководителей Microsoft считает, что этот шаг, похоже, приносит свои плоды, предоставляя Наделле «дополнительные ресурсы для того, чтобы действительно руководить компанией в изучении, использовании и создании ИИ». По его словам, «Сатья на 100 % вовлечён в процесс обучения и внедрения ИИ в компании».

Согласно осведомлённым источникам, Наделла также лично проводит еженедельные «намеренно несколько хаотичные и неорганизованные» совещания по внедрению ИИ и курирует соответствующий канал в Teams, чтобы ускорить темпы работы и получить больше идей. Вместо руководителей на этих совещаниях предоставляют слово младшим техническим сотрудникам, что, по замыслу Наделлы, позволяет избежать директивного управления при внедрении ИИ.

В Microsoft намечаются и другие важные кадровые перестановки. По слухам, многолетний руководитель Office и Windows Раджеш Джа (Rajesh Jha) обдумывает возможность выхода на пенсию. Инсайдеры также говорят о возможности отставки Чарли Белла (Charlie Bell), возглавляющего отдел кибербезопасности Microsoft.

Надела недавно объявил в канале Teams, предназначенном для корпоративных вице-президентов Microsoft и выше, что компания находится на переломном этапе, по меньшей мере столь же значительном, как переход к облачным вычислениям, и ей необходимо полностью переосмыслить свою бизнес-модель. «Мы все должны работать и действовать как рядовые сотрудники в своих организациях, постоянно учась и разучиваясь», — написал он, имея в виду рядовых сотрудников, которые сосредоточены на технической работе, а не на управлении людьми.

«Я немного посмеиваюсь каждый раз, когда кто-то присылает мне сообщение о разговоре с другом из стартапа в области ИИ о том, как по-другому они работают, насколько они гибкие, сосредоточенные и быстрые, — добавил Наделла. — Реальность такова, что эта работа происходит прямо здесь, в Microsoft, у нас под носом! Наша задача как лидеров — искать это, поддерживать это, развивать это и учиться у наших собственных молодых талантов, которые заново изобретают новую производственную функцию!»

Источник изображений: Microsoft

Президент по продуктам Microsoft CoreAI Аша Шарма (Asha Sharma), присоединившаяся к компании в 2024 году, рассказала, что за короткий период её работы компания кардинально изменила свою деятельность. Новая «производственная функция» Наделлы заключается в использовании ИИ для радикального изменения способов создания, разработки и предоставления продуктов и услуг.

В 2024 году индустрия ИИ выпускала новую масштабную базовую модель примерно каждые шесть месяцев. Затем релизы происходили каждые шесть недель. Сегодня ИИ меняется настолько быстро, что заставляет Microsoft переосмыслить не только свои продукты, но и весь способ создания программного обеспечения, отметила Шарма.

На протяжении десятилетий разработка программного обеспечения работала как конвейер, который преобразовывал набор входных данных — людей, время, ресурсы — в готовое ПО. Масштабирование производства требовало масштабирования этих входных данных. «ИИ разрывает эту связь», — уверена она.

По её мнению, теперь ИИ-агенты, данные и интеллект выступают в качестве нового типа масштабируемых единиц, способных генерировать программное обеспечение, аналитические выводы и принимать решения без соответствующего увеличения трудозатрат или бюджета на разработку. Это означает, что издержки на создание чего-то нового резко снижаются, объяснила Шарма, и команды теперь могут больше тратить на «суждение, вкус и решение проблем».

Источник:

Теги: microsoft, искусственный интеллект, сатья наделла, внедрение, ии-агент, менеджмент
