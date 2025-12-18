Сегодня 18 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники «В течение 2026 года и дальше» — Micron ...
реклама
Новости Hardware

«В течение 2026 года и дальше» — Micron напугала, насколько затянется дефицит памяти

Компания Micron, один из трёх крупнейших поставщиков памяти в мире, прогнозирует сложные месяцы для мирового рынка оперативной памяти. В рамках квартального финансового отчёта генеральный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) заявил, что «жёсткие отраслевые условия» на рынке DRAM и NAND, как ожидается, сохранятся «в течение 2026 года и дальше», поскольку искусственный интеллект стимулирует рост спроса.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

В разгар бума ИИ Micron зарабатывает больше, чем когда-либо, поскольку такие компании, как OpenAI, Meta, Microsoft и Google, оснащают свои центры обработки данных мощными ИИ-чипами, поставляемыми в комплекте с высокоскоростной памятью HBM. Компания в очередной раз отчиталась о рекордной выручке в размере $13,64 млрд за прошедший квартал, что является значительным скачком по сравнению с $8,71 млрд, полученными за тот же период прошлого года.

Micron недавно сообщила о закрытии своего бизнеса по производству потребительской продукции Crucial и смещении фокуса на гораздо более прибыльное производство памяти HBM, для выпуска которой используется в три раза больше кремниевых пластин по сравнению со стандартной DRAM. Это приводит к сокращению ресурсов, доступных для производства чипов памяти DRAM, применяемых в потребительских ПК, смартфонах, смарт-телевизорах и даже автомобилях. Дисбаланс в доступности памяти DRAM уже начал приводить к росту цен на комплекты оперативной памяти DDR5, и ожидается, что вскоре это повлияет и на другие устройства.

«За последние несколько месяцев планы наших клиентов по созданию центров обработки данных для ИИ привели к резкому увеличению прогнозируемого спроса на память и хранилища», — сказал Мехротра во время конференции по итогам квартала, добавив, что «объём предложения будет существенно отставать от спроса в обозримом будущем».

Micron также заявила в своём отчёте, что эти «ограничения предложения в сегменте чипов памяти» могут повлиять на поставки ПК в следующем году. Компания стремится нарастить производство и ожидает увеличения поставок DRAM и NAND-памяти на 20 % в следующем году, однако этого всё ещё недостаточно, чтобы полностью удовлетворить спрос.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Micron предсказала рост рынка памяти HBM до $100 млрд к 2028 году
Дефицит памяти разогнал Micron — квартальный отчёт превзошёл ожидания, а текущий квартал будет ещё лучше
Micron тоже будет выгоднее выпускать DDR5, чем HBM — но потребители этой памяти всё равно не увидят
iRobot признала фатальные ошибки, но слишком поздно — компания не слушала клиентов и проиграла китайцам
В январе Honda приостановит выпуск автомобилей в Японии и Китае из-за дефицита чипов
TSMC готова наладить выпуск 3-нм чипов в Аризоне уже в 2027 году
Теги: micron, чипы, память, dram, nand, дефицит
micron, чипы, память, dram, nand, дефицит
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.