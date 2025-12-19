Сегодня 19 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI намерена привлечь ещё $100 млрд и...
реклама
Новости Software

OpenAI намерена привлечь ещё $100 млрд инвестиций до конца марта — оценка стартапа вырастет до $830 млрд

Стартап OpenAI на волне бума продолжает не только привлекать средства партнёров для прямого финансирования проектов по строительству масштабной вычислительной инфраструктуры, но и увеличивать собственный капитал. Новые данные говорят о том, что дополнительные $100 млрд могут быть привлечены к концу следующего квартала, и капитализация OpenAI вырастет до $830 млрд.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Подобные предположения звучали недавно, называя сумму капитализации на уровне $750 млрд и не конкретизируя сроков завершения нового раунда финансирования OpenAI. При этом в конце первого квартала он будет завершён только при благоприятном стечении обстоятельств, в действительности на это может уйти больше времени. Кроме того, не факт, что OpenAI сможет в указанные сроки привлечь все $100 млрд, хотя участники рынка и признаются, что недостатка в инвесторах у них нет.

На виду остаются и сделки OpenAI со стратегическими партнёрами, одним из которых является японская корпорация SoftBank. В этом году она согласилась инвестировать в OpenAI около $30 млрд, для чего ей пришлось продать акции Nvidia на сумму $5,8 млрд. Оставшиеся $22,5 млрд OpenAI намеревается получить от SoftBank до конца текущего года, как ожидается.

Недавно OpenAI заключила соглашение с Disney на $1 млрд, которое позволяет ей в течение первого года исключительно пользоваться персонажами медиахолдинга для генерации изображений и видео. Правда, деньги для оплаты сделки использованы не будут, поскольку Disney просто получит акции OpenAI на указанную сумму и доступ к фирменным ИИ-сервисам.

Инвестиционный фонд MGX из ОАЭ уже вкладывал средства в капитал OpenAI, а теперь американский стартап намерен расширить круг суверенных фондов, которые могут стать его инвесторами. У корпоративных партнёров OpenAI уже начали возникать проблемы с финансированием совместных проектов, поскольку Oracle недавно попала в неприятную ситуацию такого рода. Амбициозному стартапу становится всё сложнее находить деньги, но тем интереснее наблюдать, как изобретаются новые схемы их привлечения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Акции американских бигтехов обвалились после слухов о проблемах Oracle с финансированием проекта для OpenAI
OpenAI готовится привлечь до $100 млрд, увеличив капитализацию до $750 млрд
Властелин ИИ: OpenAI затягивает Amazon в свою игру кольцевых инвестиций
ИИ-боты OpenAI и Anthropic научатся распознавать несовершеннолетних пользователей
«Красный код опасности» оказался обычной практикой в работе OpenAI — он помогает сфокусироваться
Написанный ИИ программный код забагован сильнее человеческого, показало исследование
Теги: openai, ии, капитализация, инвестиции, финансы
openai, ии, капитализация, инвестиции, финансы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.