Стартап OpenAI на волне бума продолжает не только привлекать средства партнёров для прямого финансирования проектов по строительству масштабной вычислительной инфраструктуры, но и увеличивать собственный капитал. Новые данные говорят о том, что дополнительные $100 млрд могут быть привлечены к концу следующего квартала, и капитализация OpenAI вырастет до $830 млрд.

Подобные предположения звучали недавно, называя сумму капитализации на уровне $750 млрд и не конкретизируя сроков завершения нового раунда финансирования OpenAI. При этом в конце первого квартала он будет завершён только при благоприятном стечении обстоятельств, в действительности на это может уйти больше времени. Кроме того, не факт, что OpenAI сможет в указанные сроки привлечь все $100 млрд, хотя участники рынка и признаются, что недостатка в инвесторах у них нет.

На виду остаются и сделки OpenAI со стратегическими партнёрами, одним из которых является японская корпорация SoftBank. В этом году она согласилась инвестировать в OpenAI около $30 млрд, для чего ей пришлось продать акции Nvidia на сумму $5,8 млрд. Оставшиеся $22,5 млрд OpenAI намеревается получить от SoftBank до конца текущего года, как ожидается.

Недавно OpenAI заключила соглашение с Disney на $1 млрд, которое позволяет ей в течение первого года исключительно пользоваться персонажами медиахолдинга для генерации изображений и видео. Правда, деньги для оплаты сделки использованы не будут, поскольку Disney просто получит акции OpenAI на указанную сумму и доступ к фирменным ИИ-сервисам.

Инвестиционный фонд MGX из ОАЭ уже вкладывал средства в капитал OpenAI, а теперь американский стартап намерен расширить круг суверенных фондов, которые могут стать его инвесторами. У корпоративных партнёров OpenAI уже начали возникать проблемы с финансированием совместных проектов, поскольку Oracle недавно попала в неприятную ситуацию такого рода. Амбициозному стартапу становится всё сложнее находить деньги, но тем интереснее наблюдать, как изобретаются новые схемы их привлечения.