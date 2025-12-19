Larian Studios ответит на вопросы игроков об использовании генеративного ИИ в Divinity и не только

Недавние заявления главы Larian Studios Свена Винке (Swen Vincke) о роли ИИ в разработке амбициозной ролевой игры Divinity вызвали немало вопросов, и скоро геймеры смогут получить на них ответы.

Винке у себя в микроблоге объявил, что Larian в начале 2026 года (точную дату назовут после праздников) проведёт сессию вопросов и ответов с участием сотрудников из разных отделов студии.

Пользователи смогут задать любые интересующие их вопросы о Divinity и рабочем процессе Larian Studios, который попал под пристальное внимание фанатов после разразившегося из-за комментариев Винке скандала.

Напомним, на днях Винке подтвердил, что на ранних этапах разработки Divinity задействован генеративный ИИ, чем вызвал массовую и жёсткую критику со стороны простых геймеров и экс-сотрудников студии.

В новой публикации Винке подчеркнул, что со стороны Larian было бы безответственно не оценивать новые технологии: «Наши процессы постоянно развиваются, и если они неэффективны или идут вразрез нашими ценностями, мы вносим изменения».

«Мы работаем на благо наших команд, игр и игроков. Чем лучше рабочий день, тем лучше игра. В основе наших успехов — мы даём людям работать в их стиле и целиком раскрывать потенциал, чтобы мы могли делать лучшие возможные RPG», — объяснил Винке.

Релиз Divinity в раннем доступе ожидается не раньше 2027−2028 года. По словам Винке, из-за подорожания чипов оперативной памяти и SSD игру придётся оптимизировать уже на ранних этапах.