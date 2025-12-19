Сегодня 19 декабря 2025
ChatGPT заработал $3 млрд на мобильных устройствах — более 80 % за этот год

По оценкам аналитической компании Appfigures, на этой неделе мобильное приложение ChatGPT достигло нового рубежа в $3 млрд потребительских затрат в мировых масштабах. Этот показатель представляет собой общие расходы пользователей на устройствах iOS и Android с момента запуска приложения в мае 2023 года. В 2025 году потребители потратили в мобильном приложении ChatGPT $2,48 млрд, что на 408 % больше $487 млн в 2024 году и на 5780 % больше $42,5 млн в 2023 году.

Источник изображения: unsplash.com

Приведённые данные свидетельствуют о чрезвычайно быстром росте востребованности мобильного приложения ChatGPT по сравнению с другими популярными программными продуктами.

Источник изображений: Appfigures

ChatGPT потребовался 31 месяц, чтобы достичь объёма потребительских расходов в $3 млрд, в то время как лидеру рынка TikTok на достижение аналогичной выручки потребовались 58 месяцев. Приложение ChatGPT также достигло этого рубежа быстрее, чем ведущие стриминговые сервисы, такие как Disney+ и HBO Max, которым понадобились 42 и 46 месяцев соответственно.

Среди конкурирующих приложений похожую динамику демонстрирует Grok от xAI. Чат-бот Grok появился в конце 2023 года у подписчиков X Premium Plus, а в прошлом году стал широко доступен для всех пользователей. Если сравнивать темпы роста потребительских расходов в различных приложениях на основе ИИ, Grok наиболее приблизился к совокупному доходу ChatGPT на том же этапе после начала монетизации.

Хотя выручка в $3 млрд говорит о значительном росте потребительского спроса, это не единственный способ оценить внедрение приложений с использованием ИИ или потенциальный долгосрочный доход. Мобильные клиенты ChatGPT приобретают платные подписки, такие как ChatGPT Plus за $20 в месяц или ChatGPT Pro за $200 в месяц для продвинутых пользователей. Но приложения с использованием ИИ могут приносить доход и другими способами, включая предложения для разработчиков и рекламу. Кроме того, на днях в ChatGPT появился собственный магазин приложений, который OpenAI в будущем планирует монетизировать тем или иным способом.

Тем временем Google изучает возможность перехода своего успешного бизнеса по поисковой рекламе на поиск на основе ИИ, размещая рекламу в режиме ИИ, обзорах ИИ, покупках с использованием ИИ и все более ориентированной на ИИ странице Discover. Компания Anthropic, которая больше ориентируется на корпоративный рынок, планирует достичь выручки в $70 млрд к 2028 году.

Теги: chatgpt, выручка, grok, популярность, монетизация, чат-бот, искусственный интеллект
