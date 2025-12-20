Власти США одобрили покупку кусочка Intel компанией Nvidia

Федеральная торговая комиссия (FTC) США официально одобрила партнёрский проект, в рамках которого Nvidia инвестирует в Intel $5 млрд, выкупив у неё пакет акций по фиксированной цене $23,28 за акцию. Две компании также намерены выпускать совместную продукцию для потребительских ПК и серверов.

О совместном проекте производители объявили в сентябре: Nvidia обязалась инвестировать в Intel $5 млрд, оказав тем самым поддержку американскому производителю процессоров, который на данном этапе испытывает затруднения. Речь идёт о пакете в 5 % акций компании. Они также разрабатывают совместную продукцию на «несколько поколений» — это будут потребительские процессоры с x86-ядрами Intel и графическими чиплетами на архитектуре Nvidia. Кроме того, Nvidia поручит Intel разработку процессоров для серверных систем, ориентированных на корпоративных клиентов и гиперскейлеров.

Совместный проект двух крупных производителей чипов вызвал ответную реакцию со стороны других участников рынка. AMD, в частности, упомянула его в письме в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США: «Это партнёрство способно привести к усилению конкуренции и ценовому соперничеству с нашей продукцией, что может существенно повлиять на наш бизнес, финансовое положение и рентабельность».

Планы Intel и Nvidia могут также повлиять на заказы последней у TSMC. Однако, как минимум на первых порах, этого не произойдёт — даже чиплеты для совместных с Intel процессоров Nvidia будет заказывать у тайваньского подрядчика.