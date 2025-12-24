Bethesda успокоила фанатов насчёт будущего Fallout и рассказала, какими должны быть игры серии

Ключевые сотрудники Bethesda Game Studios (BGS) в недавнем интервью изданию Game Informer прокомментировали будущее легендарной франшизы постапокалиптических ролевых игр Fallout.

По словам главы и творческого руководителя BGS Тодда Говарда (Todd Howard), студия «никогда не переставала работать над Fallout». Хотя бо́льшая часть команды занята на The Elder Scrolls VI, в производстве находится ряд неанонсированных «вещей».

«Я понимаю переживания фанатов: "Ну, а что ещё? Что ещё? Накормите меня!" Но, послушайте, мы работаем и нам нравится ожидание. Ещё будет время поговорить об этом. Хотим сделать эти моменты особенными для наших фанатов», — заверил Говард.

Дизайн-директор Эмиль Пальяруло (Emil Pagliarulo) считает, что Fallout должны затягивать пользователей не на 20 или даже 100 часов, а на все 200, 300 или 600, потому как «игры такого рода мы делаем».

«Это моя надежда на будущее: делать то, что делали, и идти вперёд. Идти вперёд в ногу с индустрией и игроками, чтобы не застрять в прошлом. <...> Индустрия развивается, и мы хотим развиваться вместе с ней», — заявил Пальяруло.

Говард ранее упоминал, что Bethesda выпустит Fallout 5 лишь после The Elder Scrolls VI, которая всё ещё далека от релиза. Игра будет создаваться с учётом событий сериала «Фоллаут» (второй сезон стартовал на прошлой неделе).

По слухам, в разработке находится сразу несколько игр Fallout, включая ту, «что вы все ждёте», и ремастер Fallout 3. Предполагается, что переиздание будет выполнено в стиле The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.