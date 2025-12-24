Сегодня 24 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер Bethesda успокоила фанатов насчёт будуще...
реклама
Новости Software

Bethesda успокоила фанатов насчёт будущего Fallout и рассказала, какими должны быть игры серии

Ключевые сотрудники Bethesda Game Studios (BGS) в недавнем интервью изданию Game Informer прокомментировали будущее легендарной франшизы постапокалиптических ролевых игр Fallout.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Источник изображений: Bethesda Softworks

По словам главы и творческого руководителя BGS Тодда Говарда (Todd Howard), студия «никогда не переставала работать над Fallout». Хотя бо́льшая часть команды занята на The Elder Scrolls VI, в производстве находится ряд неанонсированных «вещей».

«Я понимаю переживания фанатов: "Ну, а что ещё? Что ещё? Накормите меня!" Но, послушайте, мы работаем и нам нравится ожидание. Ещё будет время поговорить об этом. Хотим сделать эти моменты особенными для наших фанатов», — заверил Говард.

Дизайн-директор Эмиль Пальяруло (Emil Pagliarulo) считает, что Fallout должны затягивать пользователей не на 20 или даже 100 часов, а на все 200, 300 или 600, потому как «игры такого рода мы делаем».

«Это моя надежда на будущее: делать то, что делали, и идти вперёд. Идти вперёд в ногу с индустрией и игроками, чтобы не застрять в прошлом. <...> Индустрия развивается, и мы хотим развиваться вместе с ней», — заявил Пальяруло.

Говард ранее упоминал, что Bethesda выпустит Fallout 5 лишь после The Elder Scrolls VI, которая всё ещё далека от релиза. Игра будет создаваться с учётом событий сериала «Фоллаут» (второй сезон стартовал на прошлой неделе).

По слухам, в разработке находится сразу несколько игр Fallout, включая ту, «что вы все ждёте», и ремастер Fallout 3. Предполагается, что переиздание будет выполнено в стиле The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Тодд Говард подтвердил, что Fallout 5 будет создаваться с учётом событий сериала «Фоллаут»
«С нетерпением ждём возможности их представить»: Тодд Говард прокомментировал потенциальные ремастеры Fallout 3 и Fallout: New Vegas
Энтузиасты раскопали бета-версию Fallout: New Vegas с массой вырезанного контента
Режиссёр Clair Obscur: Expedition 33 заверил, что «всё в игре сделано человеком» — генеративный ИИ разработчикам «совсем не понравился»
Cyberpunk 2077 для Switch 2 случайно получила чересчур щедрую скидку — CDPR ошибку исправила, но праздник портить не стала
Clair Obscur: Expedition 33 признали лучшей и на родине JRPG — японские разработчики выбрали главные игры 2025 года
Теги: fallout, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра, шутер
fallout, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.