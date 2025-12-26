Ryzen 9 против Core i9 и Core Ultra 9: большой тест флагманcких процессоров

Флагманские процессоры — это всегда нишевый продукт, рассчитанный на энтузиастов, создателей контента и тех, кто хочет получить максимум производительности без оглядки на цену. Однако именно они лучше всего отражают текущее состояние архитектур, стратегию производителей и направление развития настольных платформ в целом. Поэтому сравнение CPU из верхнего ценового сегмента важно и интересно, даже если абсолютное большинство ПК собирается на более доступных моделях процессоров.

Флагманский сегмент — последний рубеж, на котором нужно проверить это предположение. И в нём правила игры несколько иные. Цена здесь отходит на второй план, а каждая компания старается продемонстрировать всё, на что способна её текущая архитектура, отметая любые компромиссы по количеству ядер, частотам или объёму кеша. Именно таким процессорам и посвящено сегодняшнее исследование, для которого мы собрали самые мощные потребительские решения AMD и Intel — от игровых моделей с 3D-кешем до универсальных и рабочих флагманов с 16 и даже 24 ядрами и тактовыми частотами, превышающими 6 ГГц.

Цель этого материала проста: понять, сохранилась ли реальная конкуренция среди процессоров серий Core i9, Core Ultra 9 и Ryzen 9, или же расслоение рынка, заметное в других сегментах, на уровне флагманов превращается в игру в одни ворота. Заодно мы постараемся ответить и на важный практический вопрос — какой процессор сегодня можно считать лучшим выбором для игр, для работы и для универсальной системы в ситуации, когда бюджет не является ограничивающим фактором.

Но перед тем, как перейти непосредственно к результатам тестов, давайте подробнее познакомимся с девятью процессорами, ради которых и был сделан данный материал. В списке участников: два старших Raptor Lake, максимальная на сегодня версия Arrow Lake, восьмиядерный Zen 5 с 3D-кешем, а также несколько актуальных 12- и 16-ядерных Ryzen как с расширенным L3-кешем, так и без него.

⇡#Core i9-14900K

Хотя платформа LGA 1700 уже формально не относится к актуальным, она по-прежнему представляет интерес для поклонников Intel. Процессоры для неё сохраняют достаточный уровень производительности и в ряде сценариев выглядят не хуже, а иногда и лучше более новых решений. Флагманом этой платформы остаётся Core i9-14900K — процессор с гибридной архитектурой Raptor Lake и 24 вычислительными ядрами, восемь из которых — производительные Raptor Cove, а остальные 16 — эффективные с архитектурой Gracemont. В сумме это даёт поддержку 32 потоков и формально ставит Core i9-14900K на одну ступень с решениями верхнего уровня для других настольных платформ.

При этом не разочаровывают и частоты. Максимальная частота P-ядер в турборежиме доходит до 6,0 ГГц, а E-ядер — до 4,4 ГГц. Именно благодаря этому Core i9-14900K может выдавать достойный уровень однопоточной производительности даже по современным меркам. Однако с многопоточной работой всё не так просто — держать высокий уровень частот в этом случае процессору не удаётся из-за высокого энергопотребления и тепловыделения. Установленный спецификацией предел потребления — 253 Вт, и чтобы вписаться в него, Core i9-14900K довольно существенно снижает частоты под нагрузкой.

Впрочем, в борьбе с нагревом не помогает и это. Core i9-14900K — один из самых горячих процессоров потребительского уровня. Для отвода тепла ему обязательно нужна продвинутая система охлаждения, например, жидкостная. Но справедливости ради заметим, что производимый по техпроцессу Intel 7 монолитный кристалл этого CPU имеет достаточную площадь, чтобы легко отдавать тепло, поэтому при адекватном охлаждении его температуры выглядят вполне приемлемо даже при серьёзных многопоточных нагрузках.

Однако назвать Core i9-14900K идеальным выбором нельзя и по ряду других причин. Во-первых, к его недостаткам можно отнести саму платформу LGA 1700. Поскольку она перестала развиваться, впоследствии заменить Core i9-14900K на какой-то более новый и производительный вариант не получится — это тупик. Во-вторых, старшие процессоры семейства Raptor Lake оказались подвержены необратимой деградации из-за ошибок в микрокоде. Intel утверждает, что эту проблему она исправила обновлениями прошивок, но отдельные реплики о нестабильности Core i9-14900K в тех или иных условиях продолжают появляться, хотя и не стоит преувеличивать их значение.

В то же время к оснащению платформы LGA 1700 трудно предъявить какие-то обоснованные претензии. Она поддерживает PCIe 5.0-графические карты и PCIe 4.0-накопители, но что гораздо важнее в сегодняшних условиях, позволяет собирать системы как с DDR5-, так и с DDR4-памятью. Вместе с этим у Core i9-14900K нет никаких проблем с поддержкой скоростной DDR5. Материнские платы среднего уровня могут без проблем работать с DDR5-7200 и DDR5-7600, а платы подороже, как правило, тянут модули DDR5-8000, а в некоторых случаях и DDR5-8200.

Core i9-14900K относится к числу оверклокерских процессоров и предлагает широкие возможности конфигурирования. Существенно разогнать его вряд ли получится, но за счёт полного доступа к настройкам питания можно немного снизить энергетические аппетиты.

Наконец, нельзя не отметить и ценовой фактор. Core i9-14900K вышел в конце 2023 года с рекомендованной ценой $589, однако к настоящему времени он подешевел примерно до $439. Даже на российском рынке его цена заметно ниже стоимости флагманских процессоров для других платформ, что способно сделать его покупку экономически оправданной.

⇡#Core i9-14900KS

Говоря о LGA 1700-флагманах, нельзя обойти стороной и Core i9-14900KS — специальную форсированную версию Core i9-14900K. Её отличие — в частотах: фактически Core i9-14900KS ориентирован на тех пользователей, которые хотят получить максимальный разгон непосредственно «из коробки». И более того, он предлагает наивысшую тактовую частоту, достижимую на текущем этапе развития процессоростроения.

Но в действительности многого ждать от Core i9-14900KS не следует, его частотное превосходство над Core i9-14900K укладывается в 2-3 %: максимальная частота P-ядер сдвинута с 6,0 до 6,2 ГГц, а E-ядер — с 4,4 до 4,5 ГГц. Формально Core i9-14900KS имеет также более высокую величину TDP — 150 против 125 Вт, но в действительности это ровным счётом ничего не значит. Максимальное потребление этого процессора ограничено тем же самым пределом PL2, установленным в 253 Вт. И следовательно, в реальной эксплуатации при высокой многопоточной нагрузке частота Core i9-14900KS будет максимально приближена к частоте Core i9-14900K.

Впрочем, в момент выхода Core i9-14900KS на рынок в середине прошлого года Intel договорилась с некоторыми производителями материнских плат, чтобы по умолчанию в их флагманских продуктах для этого процессора использовался увеличенный до 320 Вт предел PL2, что давало бы ему небольшую прибавку в производительности даже в многопоточных нагрузках. Но позднее, по мере развития скандала с деградацией кристаллов Raptor Lake, эта практика была свёрнута, и сегодня платы конфигурируют Core i9-14900KS именно так, как и положено по опубликованной на сайте Intel спецификации — ограничивая его потребление той же величиной, что и в случае Core i9-14900K.

В итоге сегодня приобретение Core i9-14900KS выглядит довольно сомнительным шагом, поскольку он стоит дороже обычного Core i9-14900K почти в полтора раза, но, по сути, это такой же Raptor Lake с ядерной формулой 8P+16E, очень близкими рабочими частотами и такими же ограничениями по потреблению. Надеяться можно разве только на то, что для Core i9-14900KS выбираются более удачные полупроводниковые кристаллы, но получить от этого какие-то ощутимые дивиденды сумеют разве только радикальные оверклокеры, увлекающиеся экстремальным разгоном.

⇡#Core Ultra 9 285K

В любом случае и Core i9-14900KS, и Core i9-14900K — процессоры вчерашнего дня. Текущее флагманское решение Intel — это Core Ultra 9 285K поколения Arrow Lake, предназначенный для новой платформы LGA 1851. И этот процессор сильно отличается от предшествующих Raptor Lake и по конструкции, и по архитектуре, и с точки зрения возможностей платформы.

Во-первых, Arrow Lake стало первым семейством потребительских процессоров Intel, построенных из нескольких полупроводниковых кристаллов (тайлов), собранных воедино на общей кремниевой подложке. Например, вычислительный тайл с ядрами в случае Arrow Lake производится на предприятиях TSMC по 3-нм техпроцессу, что определило заметно улучшившуюся энергоэффективность Core Ultra 9 285K.

Во-вторых, в основе Arrow Lake лежат новые ядра Lion Cove и Skymont с заметно возросшей удельной производительностью. Показатель IPC у новых ядер производительного типа вырос на 9 %, а у ядер эффективного типа — на 32 %. И хотя при этом ядра Lion Cove утратили поддержку технологии Hyper-Threading, в целом представители поколения Arrow Lake обещают заметный прирост быстродействия и при однопоточных, и при многопоточных нагрузках.

В-третьих, платформа LGA 1851 добавляет в перечень возможностей Arrow Lake поддержку SSD с интерфейсом PCIe 5.0, а также совместимость с высокоскоростными модулями памяти CUDIMM, для которых достижимы режимы вроде DDR5-9200. Однако вместе с этим LGA 1851-процессоры утратили способность работы с DDR4-памятью.

Флагманский Arrow Lake имеет такую же ядерную формулу 8P+16E, как и его предшественники, однако из-за утраты Hyper-Threading он может исполнять лишь 24 потока, уступая по этой характеристике старшим Raptor Lake. Немного хуже выглядят и частоты Core Ultra 9 285K — максимум для P-ядер составляет 5,7 ГГц, для E-ядер — 4,6 ГГц. Однако всё это должна компенсировать новая архитектура. И отчасти она это действительно делает, по крайней мере, с точки зрения однопоточной производительности конкурировать с Core Ultra 9 285K действительно сложно.

Но у этого процессора появился неприятный недостаток. Тайловое строение потребовало разнести вычислительные ядра и контроллер памяти по разным кристаллам, что привело к заметному росту задержек при работе с памятью. Практическая латентность выросла примерно на треть, что сильно ухудшило ситуацию с производительностью Core Ultra 9 285K в приложениях, оперирующих большими объёмами данных, в первую очередь играх. Intel долго пыталась устранить эту проблему с помощью правок микрокода и повышения частоты соединяющей тайлы шины FDI (Foveros Die Interconnect) в специальном режиме 200S Boost, но заметного успеха так и не достигла. В результате Core Ultra 9 285K превосходит предшественников далеко не всегда.

Но в чём отказать Core Ultra 9 285K совершенно точно нельзя, так это в лучшей экономичности. С формальной точки зрения его предельное потребление по сравнению с Core i9-14900K почти не поменялось — оно установлено в 250 Вт. Однако отличие в том, что если раньше предел PL2 служил планкой, в которую процессоры упирались при сколь-нибудь существенной нагрузке и снижали частоты, то теперь это — практически недостижимый предел. Благодаря этому частота Core Ultra 9 285K даже в многопоточных приложениях остаётся на уровне 5,3-5,4 ГГц.

Тем не менее, Core Ultra 9 285K не снискал особой популярности у пользователей. Поэтому сейчас Intel продаёт его дешевле рекомендованной цены, изначально установленной в традиционные $589. На глобальных площадках текущая стоимость опустилась до $520-530, однако в России цены, к сожалению, заметно выше.

⇡#Ryzen 7 9800X3D

В этом тестировании собраны представители старших серий процессорных линеек, и участие в нём Ryzen 7 9800X3D на первый взгляд выглядит нелогично. Однако его присутствие на самом деле оправдано. С одной стороны, он стоит не дешевле некоторых Ryzen 9, а с другой — его по праву можно назвать флагманским процессором, пусть и с важной оговоркой «для игр». Объясняется это его строением, ведь Ryzen 7 9800X3D — восьмиядерный и шестнадцатипоточный CPU, не претендующий на лидерство в многопоточных счётных сценариях, но при этом располагающий расширенным по технологии 3D V-Cache кешем третьего уровня, который даёт заметное преимущество в игровой производительности.

В основе Ryzen 7 9800X3D лежат ядра актуальной на данный момент архитектуры AMD Zen 5, причём работающие на сравнительно невысоких частотах в диапазоне от 4,7 до 5,2 ГГц. Однако главный козырь этого процессора в другом — он располагает L3-памятью объёмом 96 Мбайт, собранной по принципам 3D-компоновки из двух составных частей: стандартной 32-Мбайт части, расположенной непосредственно в кристалле CCD, и дополнительной 64-Мбайт части в отдельном кристалле SRAM. Причём в случае Ryzen 7 9800X3D дополнительный кристалл кеша находится снизу, а кристалл с процессорными ядрами размещён поверх него. Такой вариант размещения AMD использует исключительно в процессорах Ryzen 9000X3D, и он оказывается более удачным с точки зрения теплоотвода, поскольку дополнительный кеш не мешает охлаждению процессорных ядер.

В результате Ryzen 7 9800X3D способен удерживать частоты около 5,0 ГГц даже при полной загрузке всех ядер. При этом, согласно спецификации, его энергопотребление может доходить до 162 Вт, но отвод такого количества тепла не представляет собой нерешаемую задачу, что подтверждает практическую пользу нижнего размещения 3D-кеша. На практике Ryzen 7 9800X3D можно держать довольно далеко от предельно допустимой температуры в 95 градусов, но следует учитывать, что без эффективной системы охлаждения тут не обойтись. Также ему нужна и материнская плата с качественной подсистемой питания, особенно если планируется разгон, для которого у Ryzen 7 9800X3D нет каких-либо искусственных ограничений.

Процессоры AMD последних поколений рассчитаны на работу в экосистеме Socket AM5. Эта платформа имеет хорошие перспективы в смысле совместимости с будущими поколениями Ryzen. А сегодня она способна предложить поддержку PCIe 5.0-видеокарт и накопителей, а также DDR5-памяти. Однако ввиду особенностей работы контроллера памяти Ryzen, требующего активации асинхронного режима при высоких частотах DDR5, с Ryzen 7 9800X3D лучше всего использовать DDR5-6000 с низкими задержками — более скоростная память выигрыша практически не даёт. Более того, на данный момент процессоры Ryzen не имеют физической возможности задействовать всю пропускную способность двухканальной DDR5 из-за ограничений внутренней шины Infinity Fabric. Но гигантский 3D-кеш в значительной степени сглаживает эти архитектурные компромиссы.

Стоимость Ryzen 7 9800X3D в российских магазинах составляет порядка 50 тыс. руб., что сопоставимо с ценой Core i9-14900K. Впрочем, назначение у этих процессоров принципиально разное. Если LGA 1700-флагман Intel — решение универсальное, то Ryzen 7 9800X3D целенаправленно заточен под максимально высокий и стабильный FPS в современных играх.

⇡#Ryzen 9 7950X3D

Среди процессоров, которые могут быть интересны в качестве решений для производительных ПК, «старую гвардию» представляет не только Core i9-14900K, но и Ryzen 9 7950X3D, вышедший в начале 2023 года. Этот процессор основан не архитектуре Zen 4, но всё ещё остаётся актуален благодаря максимально возможному для любых Ryzen количеству вычислительных ядер и наличию расширенной за счёт технологии 3D V-Cache кеш-памяти. При этом раньше Ryzen 9 7950X3D стоил дешевле процессоров с 3D-кешем актуального поколения, и его приобретение имело практический смысл. Однако в последние недели его цена выросла до уровня Ryzen 9 9950X3D, что, безусловно, делает покупку более старого CPU бессмысленной. Тем не менее, возможно, ситуация ещё поменяется.

С точки зрения внутреннего строения Ryzen 9 7950X3D — типичный 16-ядерник, собранный на базе двух восьмиядерных CCD-чиплетов. Но в нём они не равноправны. Один из чиплетов — обычный, с 32 Мбайт L3-кеша, в то время как второй усилен дополнительным кристаллом SRAM-памяти, увеличивающим L3-кеш до 96 Мбайт. Таким образом, общий объём L3-кеша в Ryzen 9 7950X3D достигает 128 Мбайт.

Однако есть и ещё один нюанс: 3D-кеш в Ryzen 9 7950X3D относится к первому поколению, и он расположен не под кристаллом CCD, как у Ryzen 7 9800X3D, а на нём. Это неминуемо затрудняет отвод тепла от ядер, и поэтому чиплет, усиленный дополнительной кеш-памятью, работает на существенно более низких частотах, чем его обычный сосед. Формально максимальная частота Ryzen 9 7950X3D установлена в 5,7 ГГц, но эта величина справедлива лишь для ядер, находящихся в CCD без 3D-кеша. Те же ядра, которые имеют возможность работать с увеличенной кеш-памятью, в лучшем случае разгоняются не более чем до 5,1 ГГц.

С этим связана необходимость для правильной работы Ryzen 9 7950X3D специального драйвера, который «на лету» меняет приоритет ядер в зависимости от того, приложение какого типа запущено в системе. С его помощью игровые приложения отправляются на более низкочастотные ядра с 3D-кешем, а вычислительные — на ядра с более высокой частотой. При этом определение типа нагрузки возлагается на внешнее приложение Xbox Game Bar. Но работает вся эта громоздкая система довольно неплохо, хотя случаи неправильного распределения нагрузки всё-таки встречаются, особенно со свежими играми.

Тепловой пакет Ryzen 9 7950X3D установлен в 120 Вт, и значит, его потребление и тепловыделение ограничено потолком 162 Вт. Выделяемое тепло при этом распределено на два чиплета, поэтому рабочие температуры у процессора не столь высоки, как у одночиплетных Ryzen 7000, хотя в производительном кулере он, несомненно, нуждается.

Прямой разгон у Ryzen 9 7950X3D заблокирован: доступа к изменению множителей частоты и напряжений нет. Но AMD сохранила возможность обращения к настройкам Precision Boost Override, что позволяет при необходимости внести коррективы в его турборежим и характер потребления.

Приобретение Ryzen 9 7950X3D вместо какого-либо из процессоров последнего поколения не требует идти на жертвы в смысле платформы. Этот CPU не просто полностью совместим с любыми Socket AM5-материснкими платами (обладающими VRM с достаточной мощностью), но и использует точно-такой же чиплет ввода-вывода, как процессоры серии Ryzen 9000. Это значит, что у Ryzen 9 7950X3D есть полноценная поддержка DDR5-памяти (с оптимумом в виде DDR5-6000), а также видеокарт и накопителей с интерфейсом PCIe 5.0. Не будет никаких проблем и с дальнейшим апгрейдом: если плата работает с Ryzen 9 7950X3D, то будет работать и с процессорами двух следующих поколений.

Говоря о Ryzen 9 7950X3D, можно вспомнить о том, что его выход был омрачён историей с их массовым выходом из строя из-за завышения напряжения на процессорном SoC. Однако, к чести AMD, она довольно быстро купировала проблему и в настоящее время о ней уже позабыли.

⇡#Ryzen 9 9900X

Ryzen 9 9900X — самый дешёвый Ryzen 9 в этом тестировании, который можно купить дешевле 40 тыс. руб., что по меркам флагманских процессоров — совсем немного. Но и характеристики здесь соответствующие. Хотя этот CPU относится к последнему поколению с архитектурой Zen 5, ядер у него всего 12, а 3D-кеш отсутствует. Иными словами — это не очень дорогой CPU для производительных ПК неигрового предназначения.

Фактически Ryzen 9 9900X можно рассматривать как упрощённую версию Ryzen 9 9950X. Это подобный процессор с двумя равноправными кристаллами CCD с уменьшенным числом активных ядер, что достигнуто аппаратным отключением по паре ядер в каждом чиплете. Но зато L3-кеш сохранён в полном объёме — суммарные 64 Мбайт представлены двумя равными долями по 32 Мбайт.

Частоты тоже не разочаровывают — в турборежиме достигается 5,6 ГГц, что довольно близко к потолку любых существующих на данный момент Ryzen. При этом Ryzen 9 9900X экономичнее большинства 16-ядерников, поскольку максимум его потребления ограничен в спецификациях более низкой величиной 162 Вт. В результате такой процессор можно даже использовать с воздушными кулерами, причём это совсем не обязательно должна быть двухсекционная башня размером с буханку бородинского.

Иными словами, Ryzen 9 9900X — неплохой сбалансированный вариант для тех, кто занимается созданием и обработкой контента. При этом для игр рассматривать такой CPU заведомо не стоит. Причина не только в отсутствии 3D-кеша, но и в характерных для двухчиплетных Ryzen задержках межъядерного взаимодействия. Поскольку в каждом CCD у этого процессора всего по шесть ядер, многие современные игры будут распределять нагрузку между двумя кристаллами, что приведёт к дополнительным задержкам, возникающим при обращениях к кешу соседнего чиплета, и отрицательно скажется на частоте кадров.

Как и другие процессоры AMD серии 9000, Ryzen 9 9900X ориентирован на платформу Socket AM5 и обладает поддержкой DDR5-памяти. Это делает его удобной отправной точкой для входа в актуальную экосистему AMD: уже сейчас его можно заменить на более производительные модели, а в перспективе — обновиться до процессоров следующих поколений, включая носителей архитектуры Zen 6, без смены материнской платы.

⇡#Ryzen 9 9900X3D

У Ryzen 9 9900X есть прямой аналог с расширенной кеш-памятью — Ryzen 9 9900X3D. Это всё тот же 12-ядерный и 24-поточный процессор, но с удвоенным суммарным объёмом L3-кеша, достигающим 128 Мбайт. И формально добавление 64-Мбайт кристалла SRAM компания AMD оценила в этом случае всего в $100, если ориентироваться на рекомендованные цены. Однако на практике разница между Ryzen 9 9900X и Ryzen 9 9900X3D достигает почти 20 тысяч рублей, что наглядно показывает, насколько выше рыночный спрос на процессоры с 3D-кешем. И это неудивительно, ведь помимо высокой производительности в задачах создания и обработки контента Ryzen 9 9900X3D способен обеспечить и весьма конкурентоспособное игровое быстродействие.

Важно и то, что в случае Ryzen 9 9900X3D увеличение объёма кеша не потребовало заметных компромиссов. По тактовым частотам он практически не отличается от обычного Ryzen 9 9900X — рабочий диапазон лежит в пределах от 4,4 до 5,5 ГГц. Это стало возможным благодаря второму поколению технологии 3D V-Cache. Как и у Ryzen 7 9800X3D, дополнительный кристалл кеш-памяти здесь размещён под CCD с процессорными ядрами, а не поверх него. Следовательно он не затрудняет отвод тепла, а потому и не препятствует достижению высоких тактовых частот.

Этот факт определяет и соответствие Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9900X по тепловым и энергетическим характеристикам: тепловой пакет Ryzen 9 9900X3D установлен в 120 Вт, а максимальное потребление — в 162 Вт. В результате аналогично 12-ядернику без расширенного L3-кеша, Ryzen 9 9900X3D демонстрирует в реальной эксплуатации вполне умеренные температуры и способность стабильной работы не только с СЖО, но и с воздушными кулерами. Также в Ryzen 9 9900X3D в полной мере поддерживаются возможности разгона — технология 3D V-Cache второго поколения позволяет избежать в этом отношении любых ограничений.

Единственная серьёзная особенность Ryzen 9 9900X3D связана с его асимметричной чиплетной организацией. Процессор состоит из двух кристаллов CCD с шестью ядрами в каждом, но дополнительный 64-Мбайт кеш добавлен лишь у одного из них. В результате чиплеты оказываются неравноправными, и для корректного распределения нагрузки требуется программная поддержка. В системе обязательно должен быть установлен драйвер PPM Provisioning / 3D V-Cache Optimizer, а также желательно наличие утилиты Xbox Game Bar — именно этот набор позволяет планировщику Windows корректно определять, как и какие ядра следует задействовать для конкретного типа нагрузки.

Стратегия AMD предполагает, что ядра CCD, не располагающего дополнительным кешем, в игровых нагрузках паркуются и становятся недоступны, поэтому правильно сконфигурированный Ryzen 9 9900X3D в играх работает как шестиядерник с 3D-кешем. Это приводит к тому, что этот 12-ядерник в большинстве игр уступает восьмиядерному Ryzen 7 9800X3D по производительности — и это его нормальное поведение. Но в рабочих приложениях никаких ограничений по доступу к ядрам у Ryzen 9 9900X3D нет, и вся нагрузка распределяется по ним равномерно, начиная с тех из них, которые способны обеспечить более высокую частоту. Тем не менее, в результате Ryzen 9 9900X3D выглядит как далеко не самый удачный процессор AMD с 3D-кешем.

⇡#Ryzen 9 9950X

Ещё один Socket AM5-процессор без 3D-кеша в сегодняшнем тестировании — Ryzen 9 9950X. В отличие от Ryzen 9 9900X это полноценный 16-ядерник, поэтому стоит он заметно дороже — примерно на одном уровне с восьмиядерным Ryzen 7 9800X3D. Однако в данном случае речь идёт не о решении для геймеров. Ryzen 9 9950X ориентирован на рабочие станции и предлагает максимально возможное для линейки Ryzen число ядер и потоков. Высокую вычислительную производительность здесь обеспечивают не только 32 потока, но и архитектура Zen 5, превосходящая Zen 4 примерно на 16 % по показателю IPC, а также высокие частоты, достигающие 5,7 ГГц.

Ryzen 9 9950X построен на двух одинаковых 4-нм кристаллах CCD, каждый из которых содержит по восемь ядер и 32 Мбайт кеша L3. Таким образом, суммарный объём кеш-памяти третьего уровня достигает 64 Мбайт. При этом кеш остаётся раздельным, и при обращении к данным, расположенным в соседнем чиплете, задержки оказываются сопоставимы с обращением в оперативную память.

По этой причине AMD рекомендует использовать совместно с Ryzen 9 9950X ту же программную конструкцию, что и с двухчиплетными процессорами X3D, по крайней мере, если в системе предполагается запускать игры. После установки специального драйвера PPM Provisioning и утилиты Xbox Game Bar игры будут целенаправленно отправляться на ядра только одного чиплета, а ядра второго чиплета — парковаться. Это позволит снизить задержки и избежать падения производительности в чувствительных к латентности сценариях, которые не требуют для своей работы всего вычислительного арсенала 16-ядерного процессора.

Ещё одна особенность Ryzen 9 9950X — относительно высокое энергопотребление и тепловыделение. Даже в спецификациях его тепловой пакет установлен в 170 Вт, но максимальное потребление чуть ниже ожидаемого уровня и ограничено величиной 200 Вт. Именно в неё Ryzen 9 9950X и упирается в многопоточных нагрузках, довольно заметно сбрасывая частоту. В задачах типа рендеринга она может падать до 4,5-4,7 ГГц. Но зато Ryzen 9 9950X не такой горячий, и при использовании производительных систем охлаждения, желательно жидкостного типа, он не достигает предельных 95 градусов, а работает в значительно более комфортном тепловом режиме.

Впрочем, на разгон «в лоб» всё равно рассчитывать не следует. Хотя в Ryzen 9 9950X открыт полный доступ к настройкам частоты и напряжения, гораздо рациональнее оптимизировать его частотный профиль с помощью Precision Boost Overdrive. Например, средствами из этого набора можно снизить энергетические аппетиты, тем самым дав больше свободы частотам в ресурсоёмких приложениях.

Ещё один вектор оптимизации производительности Socket AM5-систем — настройка памяти. И в данном случае ею тоже пренебрегать не стоит. «Золотым стандартом» для любых Ryzen с поддержкой DDR5 считается DDR5-6000, но максимальную отдачу даёт память, обладающая более низкими задержками. И в случае Ryzen 9 9950X это тоже верно.

⇡#Ryzen 9 9950X3D

Ryzen 9 9950X3D — самый мощный потребительский процессор AMD на данный момент. В нём компания фактически выкрутила все характеристики на максимум, начиная с числа ядер Zen 5 и заканчивая объёмом кеш-памяти. Естественно, это не могло не отразиться на цене, которая на мировом рынке до сих пор остаётся на уровне рекомендованных $699. В России же этот процессор стоит в районе 70 тыс. руб., и это — самый дорогой потребительский CPU на данный момент. И понять, за что просят такие деньги, несложно. AMD прямо говорит, что Ryzen 9 9950X3D — лучшее на рынке решение, подходящее как для игр, так и для задач по созданию и обработке контента.

И действительно, Ryzen 9 9950X3D — основанный на актуальной архитектуре Zen 5 процессор с 16 ядрами и 32 потоками, который работает на максимально возможных для решений AMD частотах, достигающих 5,7 ГГц. В этом он повторяет характеристики обычного Ryzen 9 9950X, но превосходит его по объёму кеш-памяти, поскольку один из двух чиплетов CCD этого процессора усилен дополнительным кристаллом 3D-кеша. Это значит, что в Ryzen 9 9950X3D к 16 Мбайт суммарного объёма L2-кеша добавляется 128 Мбайт кеша L3.

Как и в случае других двухчиплетных X3D-процессоров, конфигурация кеш-памяти здесь несимметрична. Один CCD располагает стандартными 32 Мбайт L3-кеша, а второй — расширенным за счёт 3D V-Cache массивом кеш-памяти объёмом 96 Мбайт. При этом доступ ядер к данным, находящимся в кеш-памяти соседнего CCD, по-прежнему осуществляется через оперативную память и сопровождается заметными задержками — это фундаментальная особенность всех многочиплетных Ryzen.

Именно поэтому Ryzen 9 9950X3D должен сопровождаться программной поддержкой из специального драйвера и утилиты Xbox Game Bar, необходимых для управления ядрами процессора при различной нагрузке. В результате с рабочими приложениями Ryzen 9 9950X3D ведёт себя как обычный 16-ядерный Ryzen 9 9950X, а с игровыми — как усиленный 3D-кешем Ryzen 7 9800X3D, отключая восемь ядер, не имеющих доступа в расширенный 3D-кеш. И в целом эта стратегия довольно неплохо показывает себя в реальной работе, особенно в последнее время, после того как AMD оптимизировала взаимодействие с планировщиком Windows в драйвере и добилась уверенной парковки ядер чиплета без дополнительного 3D-кеша в нужные моменты.

Аппаратно технология 3D V-Cache реализована в Ryzen 9 9950X3D так же, как и в других X3D-процессорах на ядрах Zen 5: дополнительный кремниевый кристалл SRAM добавлен с нижней стороны одного из CCD. Это позволяет не ограничивать частоты из-за риска перегрева ядер и не блокировать для процессора разгон. В результате Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9950X подобны не только по частотной формуле, но и имеют одинаковые тепловые и энергетические характеристики. Их TDP установлен в 170 Вт, а максимальное потребление ограничено величиной 200 Вт. Закономерно, что эти процессоры схожи и по температурному поведению — при должном (желательно жидкостном) охлаждении они демонстрируют температуры около 70-75 градусов даже в ресурсоёмких многопоточных нагрузках.

В итоге Ryzen 9 9950X3D можно представить себе, как два процессора сразу: в приложениях для работы с контентом это близкий аналог Ryzen 9 9950X, а в играх — Ryzen 7 9800X3D. Причём переключение происходит на программном уровне и при корректной настройке фактически не заметно конечному пользователю.

Что касается платформы, то здесь Ryzen 9 9950X3D ничем не отличается от других представителей серии Ryzen 9000. Он работает с материнскими платами Socket AM5, поддерживает DDR5-память (с оптимумом на уровне DDR5-6000), PCIe 5.0-видеокарты и PCIe 5.0-накопители. Единственный нюанс, о котором нужно помнить, — требования к материнской плате. Ryzen 9 9950X3D — очень мощный процессор, и при серьёзных нагрузках его реальное потребление может доходить до 200 Вт, а при снятии ограничений PPT/EDC/TDC — и до 240–250 Вт. Поэтому для него необходима плата с качественной и хорошо охлаждаемой подсистемой питания, иначе раскрыть потенциал этого флагмана просто не получится.

⇡#Характеристики процессоров в таблице

Производители обычно записывают свои флагманские процессоры в «девятые» серии: Core i9, Core Ultra 9 и Ryzen 9. В нашем тесте оказалось восемь таких процессоров, плюс к ним добавился игровой флагман Ryzen 7 9800X3D. И на первый взгляд в этой компании есть явные фавориты — 16-ядерный Ryzen 9 9950X3D с высокими частотами и 3D-кешем, а также Core Ultra 9 285K, у которого в активе 24 разнородных ядра с современной архитектурой. Однако в действительности это впечатление обманчиво, потому что лучшая производительность в верхнем сегменте определяется не только архитектурой, но и многими другими факторами — реализацией соединений функциональных блоков, эффективностью контроллера памяти, объёмом и задержками кеш-памяти.

Но сегодня мы посмотрим на все флагманские процессоры сразу. И вот как выглядят их характеристики, если собрать их в единой таблице.

Core i7-14900K Core i7-14900KS Core Ultra 7 285K Ryzen 7 9800X3D Ryzen 9 7950X3D Ryzen 9 9900X Ryzen 9 9900X3D Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9950X3D Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake Arrow Lake Granite Ridge Raphael Granite Ridge Granite Ridge Granite Ridge Granite Ridge Архитектура Raptor Cove

Gracemont Raptor Cove

Gracemont Lion Cove

Skymont Zen 5 Zen 4 Zen 5 Zen 5 Zen 5 Zen 5 Техпроцесс, нм Intel 7 Intel 7 TSMC N3B TSMC N4X TSMC N5 TSMC N4X TSMC N4X TSMC N4X TSMC N4X Ядра 8P+16E 8P+16E 8P+16E 8 16 12 12 16 16 Потоки 32 32 24 16 32 24 24 32 32 Частота P-ядер, ГГц 3,2-6,0 3,2-6,2 3,7-5,7 4,7-5,2 4,2-5,7 4,4-5,6 4,4-5,5 4,3-5,7 4,3-5,7 Частота E-ядер, ГГц 2,4-4,4 2,4-4,5 3,2-4,6 - - - - - - TDP, Вт 125 150 125 120 120 120 120 170 170 Макс. потребление, Вт 253 253 250 162 162 162 162 200 200 L2-кеш, Мбайт 32 32 40 8 16 12 12 16 16 L3-кеш, Мбайт 36 36 36 96 128 64 128 64 128 Память DDR4-3200

DDR5-5600 DDR4-3200

DDR5-5600 DDR5-6400 DDR5-5600 DDR5-5200 DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 PCIe 16 PCIe 5.0

4 PCIe 4.0 16 PCIe 5.0

4 PCIe 4.0 20 PCIe 5.0

4 PCIe 4.0 24 PCIe 5.0 24 PCIe 5.0 24 PCIe 5.0 24 PCIe 5.0 24 PCIe 5.0 24 PCIe 5.0 Сокет LGA 1700 LGA 1700 LGA 1851 AM5 AM5 AM5 AM5 AM5 AM5 Дата выхода 10.2023 03.2024 10.2024 11.2024 02.2023 08.2024 03.2025 08.2024 03.2025 Начальная цена $589 $689 $589 $479 $699 $499 $599 $649 $699

Для участников данного тестирования мы не устанавливали никаких жёстких ценовых рамок, поскольку AMD и Intel оценивают свои передовые решения несколько по-разному. Но для протокола отметим, что процессоры, перечисленные в таблице, стоят в настоящее время в российских магазинах от 40 до 70 тысяч рублей. Самые дорогие продукты из этого списка — это Ryzen 9 9950X3D и Core i9-14900KS, самый доступный — Ryzen 9 9900X.

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

Для тестирования всех отобранных процессоров использовалось три платформы: устаревающая LGA 1700 (в варианте с поддержкой DDR5) и актуальные Socket AM5 и LGA 1851. В результате, помимо девяти процессоров в состав тестового оборудования было включено три разных материнских платы. Но всё остальное наполнение сравниваемых систем оставалось неизменным. Полный список используемых комплектующих приводится ниже.

Процессоры: AMD Ryzen 9 9950X3D (Raphael, 16 ядер, 4,3-5,7 ГГц, 128 Мбайт L3); AMD Ryzen 9 9950X (Raphael, 16 ядер, 4,3-5,7 ГГц, 64 Мбайт L3); AMD Ryzen 9 9900X3D (Raphael, 12 ядер, 4,4-5,5 ГГц, 128 Мбайт L3); AMD Ryzen 9 9900X (Raphael, 12 ядер, 4,4-5,6 ГГц, 64 Мбайт L3); AMD Ryzen 9 7950X3D (Granite Ridge, 16 ядер, 4,2-5,7 ГГц, 128 Мбайт L3); AMD Ryzen 7 9800X3D (Raphael, 8 ядер, 4,7-5,2 ГГц, 96 Мбайт L3); Core Ultra 9 285K (Arrow Lake, 8P+16E-ядер, 3,7-5,7/3,2-4,6 ГГц, 36 Мбайт L3); Core i9-14900KS (Raptor Lake, 8P+16E-ядер, 3,2-6,2/2,4-4,5 ГГц, 36 Мбайт L3); Core i9-14900K (Raptor Lake, 8P+16E-ядер, 3,2-6,0/2,4-4,4 ГГц, 36 Мбайт L3).

Процессорный кулер: кастомная СЖО из компонентов EKWB.

Материнские платы: Asus ROG Maximus Z790 Apex (LGA1700, Intel Z790, DDR5); MSI MEG Z890 Unity-X (LGA1851, Intel Z890); MSI MPG X670E Carbon WiFi (Socket AM5, AMD X670E).

Память: 2 × 16 Гбайт DDR5-6400 SDRAM (G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G16GX2-RS5K).

Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090 GameRock (2017/2407 МГц, 28 Гбит/с, 32 Гбайт).

Дисковая подсистема: Intel SSD 760p 2 Тбайт (SSDPEKKW020T8X1).

Блок питания: DeepCool PX1200G (80+ Gold, ATX 12V 3.0, 1200 Вт).

Настройка подсистем памяти в платформах Intel выполнялась по XMP-профилю выбранного комплекта модулей — DDR5-6400 с таймингами 32-39-39-102. В платформе Socket AM5 в силу неработоспособности процессоров Ryzen c DDR5-6400 в синхронном режиме для памяти выбирался альтернативный профиль DDR5-6000 с таймингами 30-38-38-96. В платформах с DDR4-памятью модули конфигурировалась по XMP в режиме DDR4-3600 с таймингами 16-18-18-38.

Процессоры тестировались с паспортными ограничениями по потреблению и стандартным профилем производительности. Также необходимо указать, что BIOS в платформе LGA 1700 был обновлён до версии с микрокодом Intel 0x12F, которая окончательно устраняет деградацию процессоров, связанную с подачей завышенных напряжений. А BIOS в платформе LGA 1851 был обновлён до версии с микрокодом Intel 0x117, которая должна увеличивать игровую производительность процессоров семейства Arrow Lake. Кроме того, в обеих платформах применялся профиль настроек Intel Default, который отменяет «оптимизации», введённые производителями материнских плат по своей инициативе.

Тестирование происходило в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (24H2) Build 26100.2605, включающей все необходимые апдейты для правильной работы планировщиков современных процессоров AMD и Intel. Для дополнительного повышения производительности мы отключали в настройках Windows «Безопасность на основе виртуализации» и активировали «Планирование графического процессора с аппаратным ускорением». В системе использовался свежий графический драйвер GeForce 581.57 Driver.

В платформе AMD при тестировании двухчиплетных процессоров в систему устанавливались драйверы PPM Provisioning File Driver 8.0.0.60 и 3D V-Cache Performance Optimizer Driver 1.0.0.12, а также утилита Xbox Game Bar 7.325.11061.0.

Описание использовавшихся для измерения вычислительной производительности инструментов:

Синтетические бенчмарки:

3DMark Professional Edition 2.29.8256 — тестирование в сценарии CPU Profile 1.1 в однопоточном и многопоточном режимах.

Cinebench 2024 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора при рендеринге в Cinema 4D движком Redshift.

Geekbench 6.3.0 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора в типичных пользовательских сценариях: от чтения электронной почты до обработки изображений.

Тесты в приложениях:

7-zip 24.08 — тестирование скорости компрессии и декомпрессии. Используется встроенный бенчмарк с размером словаря до 64 Мбайт.

Adobe Photoshop 2024 25.11.0 — тестирование производительности при обработке графических изображений. Используется тестовый скрипт PugetBench for Photoshop 1.0.1, моделирующий базовые операции и работу с фильтрами Camera Raw Filter, Lens Correction, Reduce Noise, Smart Sharpen, Field Blur, Tilt-Shift Blur, Iris Blur, Adaptive Wide Angle, Liquify.

Adobe Photoshop Lightroom Classic 13.4 — тестирование производительности при пакетной обработке серии изображений в RAW-формате. Используется тестовый скрипт PugetBench for Lightroom Classic V0.96, моделирующий базовую работу с библиотекой и редактирование, а также импорт/экспорт, Smart Preview, создание панорам и HDR-изображений.

Adobe Premiere Pro 2024 24.5.0 — тестирование производительности при редактировании видео. Используется тестовый скрипт PugetBench for Premiere Pro 1.1.0, моделирующий редактирование 4K-роликов в разных форматах, применение к ним различных эффектов и итоговый рендер для YouTube.

Blender 4.2.0 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Blender Benchmark.

Corona 10 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Corona Benchmark.

DaVinci Resolve Studio 19.0 — оценка производительности обработки видео при кодировании различными кодеками, обработке исходников и наложении эффектов. Используется тестовый скрипт PugetBench for DaVinci Resolve 1.0.

FastSD CPU — измерение скорости быстрой ИИ-генерации изображений в Stable Diffusion 1.5 в режиме LCM-LoRA на CPU. Создаётся изображение разрешением 1024×1024 в пять итераций.

Microsoft Visual Studio 2022 (17.13.3) — измерение времени компиляции крупного MSVC-проекта —Blender версии 4.2.0.

Stockfish 17.0 — тестирование скорости работы популярного шахматного движка. Используется стандартный бенчмарк с глубиной анализа 28 полуходов.

SVT-AV1 2.1.0 — тестирование скорости перекодирования видео в формат AV1. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

Topaz Video AI v5.3.0 — тестирование производительности при улучшении качества видео с использованием ИИ-алгоритмов, исполняемых на CPU. Исходное видео 640×360@30FPS масштабируется с использованием модели Proteus до разрешения 1280×720, а FPS поднимается до 60 c использованием модели Chronos Fast.

X264 164 r3186 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.264/AVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

X265 3.6 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.265/HEVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

V-Ray 6.00.01 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный V-Ray 5 Benchmark.

Игры:

Assassin’s Creed Mirage. Настройки графики: Graphics Quality = Very High.

Baldur’s Gate 3. Настройки графики: Vulcan, Overall Preset = Ultra.

Cities: Skylines II. Настройки графики: Global Graphics Quality = High, Anti-aliasing Quality = Low SMAA, Volumetrics Quality Settings = Disabled, Depth of Field Quality = Disabled, Level of Detail = Low.

Cyberpunk 2077 2.01. Настройки графики: Quick Preset = RayTracing: Medium.

Hogwarts Legacy. Настройки графики: Global Quality Preset = Ultra, Ray Tracing Quality = Low, Anti-Aliasing Mode = TAA High.

Homeworld 3. Настройки графики: Overall Quality Level = Epic, Ray-traced shadows = On.

Horizon Zero Dawn Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing = TAA, Upscale Method = Off.

Kingdom Come: Deliverance II. Настройки графики: Overall Image Quality = Ultra.

Marvel’s Spider-Man 2. Настройки графики: Preset = Very High, Raytracing Preset = High, Field of View = 25, Anti-Aliasing = TAA.

Starfield. Настройки графики: Graphics Preset = Ultra, Upscaling = Off.

The Last of Us Part II Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing Mode = TAA.

The Witcher 3: Wild Hunt 4.04. Настройки графики: Graphics Preset = RT Ultra.

Warhammer 40,000: Space Marine 2. Настройки графики: Resolution Upscaling = TAA, Quality Preset: Ultra.

Во всех игровых тестах в качестве результатов приводится среднее количество кадров в секунду, а также 0,01-квантиль (первая перцентиль) для значений FPS. Использование 0,01-квантиля вместо показателей минимального FPS обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.

⇡#Производительность в синтетических тестах

Для получения предварительной оценки быстродействия мы пользуемся тремя тестами: Geekbench 6, 3DMark CPU Profile и Cinebench 2024. Они позволяют понять заложенный в процессоры вычислительный потенциал при однопоточной и многопоточной нагрузке.

Начнём с нагрузки на одно ядро. Здесь у трёх тестов нет единодушия, но большинством голосов побеждает Core Ultra 9 285K, который, как считают Cinebench 2024 и 3DMark CPU Profile, быстрее всех конкурентов. Среди процессоров AMD лучшую однопоточную производительность выдают Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9950X3D с тактовой частотой до 5,7 ГГц и архитектурой Zen 5, но они, судя по результатам, сопоставимы лишь с Core i9-14900KS и Core i9-14900K. При этом ещё один 16-ядерный процессор AMD, Ryzen 9 7950X3D, в однопоточных тестах выглядит как явный аутсайдер. И это закономерно — ядро Zen 4 существенно уступает более современным архитектурам по показателю IPC, и высокая тактовая частота в турборежиме исправить это не в силах.

Результаты в многопоточных тестах выглядят чуть иначе. И неудивительно: в этом случае на производительность влияет не только IPC и тактовая частота CPU, но и число доступных ядер и потоков, а ещё тепловые и энергетические ограничения, а также то, как процессор реагирует на их достижение.

Впрочем, лидер в двух тестах из трёх всё тот же — флагманский представитель семейства Intel Arrow Lake. Несмотря на то, что в Core Ultra 9 285K нет поддержки Hyper-Threading, и он умеет одновременно выполнять лишь 24 потока, по многопоточной производительности он как минимум не уступает 32-поточным Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9950X3D. И это — отличный показатель прогрессивности архитектуры современных ядер Intel: компании удаётся не отставать от AMD в развитии своих ядер, а все проблемы с последним поколением процессоров, очевидно, связаны отнюдь не с тем, что ядра Lion Cove и Skymont получились какими-то не такими на низком уровне.

В то же время и 16-ядерные процессоры AMD последнего поколения не ударяют в грязь лицом. Ryzen 9 9950X3D держится от Core Ultra 9 285K на расстоянии вытянутой руки, заметно проигрывая ему лишь единожды — в 3DMark CPU Profile. И это значит, что в реальных приложениях основной спор за лидерство будет происходить внутри этой пары — Ryzen 9 9950X3D и Core Ultra 9 285K.

Также обратим внимание, что даже максимально высокочастотный Raptor Lake, Core i9-14900KS, заметно отстаёт от лидеров. Догнать Core Ultra 9 285K ему не помогает ни поддержка Hyper-Threading производительными ядрами, ни на 500 МГц более высокая тактовая частота.

Что же касается 16-ядерного флагманского процессора Ryzen 9 7950X3D, выпущенного AMD три года назад, то сегодня он не входит в число лидеров даже в многопоточных синтетических тестах. Однако его результаты выше по сравнению с 12-ядерными Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9900X. То есть прирост IPC от перехода «Zen 4 — Zen 5» не перекрывает 33%-ного преимущества Ryzen 9 7950X3D в количестве ядер.

⇡#Производительность в приложениях

Когда мы тестировали процессоры вне флагманского сегмента, чаще всего получалось, что решения Intel выглядят предпочтительнее именно в ресурсоёмких рабочих задачах, будь то рендеринг, обработка фото и видео, компиляция кода или моделирование. Однако в верхнем ценовом диапазоне это правило работать перестаёт. Здесь абсолютными лидерами по средней производительности в приложениях оказываются 16-ядерные Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9950X3D.

Причём самому быстрому в этой паре процессору Ryzen 9 9950X3D, оснащённому 3D-кешем, удаётся превзойти по средней производительности лучшее и самое новое решение Intel в лице Core Ultra 9 285K на довольно заметные 11 %. Более же старые Core i9-14900K и Core i9-14900KS отстают от лидера ещё сильнее — на 14-15 %. При этом довольно показательно, что наличие 3D-кеша у Ryzen 9 9950X3D даёт ему преимущество не только в играх. В ряде прикладных задач, чувствительных к задержкам доступа к памяти и объёму L3, расширенный кеш тоже приносит практическую выгоду, и его средняя производительность на 6 % выше, чем у Ryzen 9 9950X.

Исходя из результатов получается, что усреднённым аналогом Core i9-14900K по быстродействию в ресурсоёмких задачах можно считать лишь 16-ядерный Ryzen 9 7950X3D, основанный на архитектуре AMD прошлого поколения. А более новый и прогрессивный Core Ultra 9 285K занимает место между ним и актуальным флагманом Ryzen 9 9950X3D.

Что касается 12-ядерных Ryzen 9, то они закономерно располагаются ниже старших Core i9 и Core Ultra 9. Однако здесь важно учитывать и ценовой фактор: Ryzen 9 9900X заметно дешевле этих процессоров и изначально позиционируется AMD как доступное решение для рабочих систем, а не как прямой конкурент флагманам Intel.

Ниже приводятся результаты, показанные процессорами в отдельных приложениях. По ним можно увидеть, что превосходство Ryzen 9 9950X3D носит подавляющий характер. Есть лишь единичный пример (DaVinci Resolve), где он находится не во главе диаграммы. А вот лидерство Ryzen 9 9950X уже не выглядит таким же уверенным. Есть целый набор приложений, в первую очередь связанных с обработкой видео, где лучшую производительность предлагает Core Ultra 9 285K. Такая ситуация характерна для Lightroom, DaVinci Resolve, перекодирования кодером x264, компиляции кода в Visual Studio и запуска Stable Diffusion на процессоре.

Рендеринг:

Перекодирование видео:

Обработка фото:

Работа с видео:

Нейросети:

Компиляция:

Архивация:

Шахматы:

⇡#Производительность в играх. Тесты в разрешении 1080p

Если в ресурсоёмких приложениях безоговорочное лидерство удерживали старшие Ryzen 9, то в играх ситуация принципиально иная. В разрешении 1080p, где производительность сильнее всего зависит от процессора, а не от видеокарты, на первый план выходят решения AMD с технологией 3D V-Cache. Абсолютным лидером по средней частоте кадров становится восьмиядерный Ryzen 7 9800X3D, который уверенно опережает все остальные процессоры, включая даже более дорогие 16-ядерные модели на той же архитектуре Zen 5.

Второе и третье места с небольшим отрывом занимают Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D. Причём флагманский 16-ядерник Ryzen 9 9950X3D уступает восьмиядерному Ryzen 7 9800X3D примерно на 3 %. Дело в том, что в игровых сценариях многоядерные двухчиплетные Ryzen 9 должны работать как CPU с одним активным CCD, оснащённым 3D-кешем, но правильное управление ядрами во всех без исключения случаях — довольно сложная задача, решить которую до конца AMD пока не удалось. В результате дополнительные ядра не только не помогают, но и порой даже мешают Ryzen 9 9950X3D догнать игровой восьмиядерник с единым L3-кешем и простой конструкцией.

Что касается процессоров Intel, то их игровая производительность заметно ниже, чем у решений конкурента с 3D-кешем, и их результаты располагаются в середине диаграммы. Лучший результат среди решений Intel выдают представители семейства Raptor Lake, причём Core i9-14900KS и Core i9-14900K показывают почти идентичные результаты. Более высокие частоты KS-версии незначительно влияют на расстановку сил, и оба флагманских процессора для платформы LGA 1700 проигрывают современным Ryzen 9000 с 3D-кешем по частоте кадров примерно на 10–12 %.

Актуальный Core Ultra 9 285K выглядит ещё слабее и заметно уступает даже своему предшественнику поколения Raptor Lake. Это объясняется не только смещением приоритетов Intel в сторону энергоэффективности и рабочих нагрузок, но и особенностями тайловой конструкции представителей семейства Arrow Lake. Разделение блоков CPU на отдельные кристаллы увеличило внутренние задержки, что болезненно сказывается именно в играх, чувствительных к латентности памяти.

Отдельного упоминания заслуживает и результат 16-ядерного Ryzen 9 7950X3D. На фоне новых моделей Ryzen 9000 он смотрится явно слабее. Архитектура Zen 4, менее совершенная реализация 3D-кеша и более грубая схема работы с разнородными CCD не позволяют ему конкурировать ни с Ryzen 7 9800X3D, ни с Ryzen 9 9950X3D. По сути, его игровая производительность сегодня ближе к старшим Core i9, чем к актуальным флагманским решениям AMD.

Процессоры AMD без 3D-кеша — Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X — тоже не попадают в число лидеров. Несмотря на высокие частоты и большое количество ядер, их игровая производительность оказывается примерно как у Core Ultra 9 285K, то есть на 17-19 % ниже, чем у «лучшего CPU для игр» в лице Ryzen 7 9800X3D.

Итог здесь предельно ясен: если цель — максимальный FPS в современных играх, особенно в процессорозависимых режимах, безальтернативным выбором являются решения AMD с технологией 3D V-Cache. Причём наиболее рациональным вариантом среди них представляется восьмиядерный Ryzen 7 9800X3D: он побыстрее в играх, архитектурно прост и лишён компромиссов, присущих двухчиплетным Ryzen 9.

Однако среди игр всё-таки остаются такие, которые лучше оптимизированы для процессоров Intel и в системах на базе Core i9-14900KS и Core i9-14900K показывают более высокую частоту кадров, чем при использовании Ryzen 7 9800X3D. К их числу, например, относятся Assassin's Creed Mirage, Marvel's Spider-Man 2 и Starfield, но это скорее исключения из общего правила. Более того, в нашем тестовом наборе нет ни одной игры, где бы лидировал Core Ultra 9 285K. То есть в результате перехода на тайловую конструкцию этот флагманский процессор оказался буквально исключён из борьбы за попадание в геймерские конфигурации.

⇡#Производительность в играх. Тесты в разрешении 2160p

С увеличением разрешения картина качественно почти не меняется, но разброс в результатах процессоров становится гораздо меньше. Так происходит потому, что в производительность флагманских процессоров не является узким местом в игровых системах, работающих в разрешении 4K, где серьёзно возрастают требования к производительности графической подсистемы. Иными словами, даже Core Ultra 9 285K достаточно, чтобы загрузить работой видеокарту уровня GeForce RTX 5090. И вследствие этого разница в средней частоте кадров, полученной в системе с самым быстрым и самым медленным с точки зрения игр флагманским CPU (Ryzen 7 9800X3D и Core Ultra 9 285K), не превышает 6 %.

Однако говорить о том, что выбор CPU для производительных игровых систем, ориентированных на работу в высоком разрешении, ни на что не влияет, совершенно неправомерно. Дело в том, что довольно часто встречаются процессорозависимые игры, где FPS продолжает в существенной мере зависеть от CPU даже и в 4K. Например, в Homeworld 3 лидирующий Ryzen 7 9800X3D обгоняет аутсайдера Core Ultra 9 285K по среднему FPS на 11 %, в The Last of Us Part II Remastered – на 16 %, а в Baldur's Gate 3 — на более чем убедительные 42 %. При этом нельзя не заметить, что среди игр есть и такие, которые в разрешении 4K лучше работают в платформе Intel, хотя их и довольно немного. В качестве наиболее показательных примеров такой ситуации можно выделить Assassin's Creed Mirage, Cyberpunk 2077, Marvel's Spider-Man 2 и Starfield.

⇡#Энергопотребление и температуры

Процессоры флагманского уровня не бывают экономичными — это аксиома, ведь в них производители стараются выжать максимум производительности, среди прочего увеличивая тактовые частоты до предела, который только может обеспечить архитектура и техпроцесс. Тем не менее, в реальном сравнении оказывается, что разница между такими радикально ускоренными CPU есть, и она довольно значительна.

Поскольку в тестах принимали участие процессоры, потребление которых, согласно спецификациям, способно доходить до 253 Вт, для охлаждения была выбрана производительная кастомная СЖО на компонентах EKWB с 360-мм радиатором. Но по факту даже столь эффективный теплоотвод совершенно не гарантирует низкие температуры, особенно если речь идёт про многопоточные вычислительные нагрузки вроде перекодирования видео или рендеринга.

Впрочем, в однопоточном рендеринге в Cinebench 2024 температуры большинства CPU остаются в комфортном диапазоне. Большинство участников теста нагреваются до 50-60 градусов, а выделяются на общем фоне разве только Core i9-14900KS и Core i9-14900K, которые при однопоточной нагрузке выходят на частоту 6+ ГГц и разогреваются из-за этого до 68-78 градусов.

В многопоточной нагрузке более низким нагревом отличаются двухчиплетные Ryzen 9 на ядрах Zen 5 — их температура не выходит за пределы 75 градусов. В этом им помогают более строгие ограничения по потреблению и распределение тепла на два кристалла CCD. Приемлемую температуру показывает и Core Ultra 9 285K — его средний нагрев при многопоточном рендеринге составляет 78 градусов. В число же наиболее горячих CPU попадают максимально прожорливые Core i9-14900KS и Core i9-14900K, а также Ryzen 7 9800X3D, который на самом деле довольно экономичен, но испытывает затруднения с отводом тепла от полупроводникового кристалла.

Но самая интересная температурная картина — в играх. Неожиданно наиболее холодным процессором при такого рода нагрузке оказывается Core Ultra 9 285K, а самыми горячими — Core i9-14900KS и Core i9-14900K. И, хотя разрыв в их средних температурах не такой большой и ограничивается 12 градусами, в него попадает весь набор флагманов AMD. Среди них наименьшим нагревом могут похвастать Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 9900X3D, а сильнее всего разогреваются самые быстрые игровые решения — Ryzen 9 9800X3D и Ryzen 9 9950X3D.

Дополнить обобщённые показатели на диаграмме может таблица со средними температурами в конкретных играх.

Средняя температура CPU, °C (игры) Core i9-14900K Core i9-14900KS Core Ultra 9 285K Ryzen 7 9800X3D Ryzen 9 7950X3D Ryzen 9 9900X Ryzen 9 9900X3D Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9950X3D Baldur's Gate 3 74,4 76,5 59,6 66,7 63,7 63,6 65,4 63,8 66,3 Kingdom Come: Deliverance II 69,8 72,9 60,5 74,3 62,3 65,4 65,8 65 68,5 Marvel's Spider-Man 2 67,9 70,1 63,1 68,7 53,9 65,5 61,2 65,8 64,6 The Last of Us Part II Remastered 72,4 74,3 63,0 71,4 70,3 64,3 66,5 64,6 69,1 Warhammer 40,000: Space Marine 2 64,2 70,6 57,8 64,0 58,9 61,5 59,7 63,2 64,1

После того как мы познакомились с температурным режимом, стоит посмотреть и на потребление CPU, поскольку эти характеристики хоть и связаны, в случае флагманских процессоров проследить эту зависимость практически невозможно.

В однопоточном рендеринге максимальную энергоэффективность показывает Core Ultra 9 285K, а на втором месте — Ryzen 7 9800X3D.

В случае же многопоточной нагрузки картина совсем иная. Самыми прожорливыми оказываются Raptor Lake, что вряд ли кого-то удивит, в то время как актуальный Core Ultra 9 285K отличается чуть меньшим потреблением. Однако любые процессоры AMD заметно экономичнее любых флагманов Intel. Причём в красном лагере можно проследить чёткую закономерность — процессоры с большим числом ядер потребляют больше. Исключение лишь одно — Ryzen 9 7950X3D, потребление которого искусственно ограничено первым поколением технологии 3D V-Cache. Но как раз благодаря этому, если говорить об удельной производительности на ватт, он обеспечивает наилучшую энергоэффективность среди всех флагманов.

В играх же ситуация ещё любопытнее. Вместе с Ryzen 9 7950X3D в числе относительно экономичных процессоров оказываются Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9900X3D и Core Ultra 9 285K. Не слишком высоким можно назвать и потребление Ryzen 9 9950X3D. В то же время процессоры поколения Intel Raptor Lake продолжают удивлять своей прожорливостью даже при игровой нагрузке. И здесь не лишним будет напомнить, что по средней частоте кадров Core i9-14900K сравним с Ryzen 9 7950X3D, но их потребление при этом различается в два с лишним раза.

И в заключение — таблица с потреблением процессоров в отдельных играх.

Среднее потребление CPU, Вт (игры) Core i9-14900K Core i9-14900KS Core Ultra 9 285K Ryzen 7 9800X3D Ryzen 9 7950X3D Ryzen 9 9900X Ryzen 9 9900X3D Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9950X3D Baldur's Gate 3 174,9 184,1 92,2 99,1 73,2 122,4 98,6 124,8 112,8 Kingdom Come: Deliverance II 186,5 193,5 108,7 119,4 82,8 133,9 122,9 145,8 133,1 Marvel's Spider-Man 2 162,0 166,6 121,4 104,5 89,4 131,7 123,3 145,3 150,1 The Last of Us Part II Remastered 195,3 187,9 118,3 115,7 82,2 139,1 116,2 152,2 126,4 Warhammer 40,000: Space Marine 2 143,8 149,0 94,9 91,5 69,0 116,5 89,5 129,3 110,5

⇡#Выводы

Сравнение флагманских процессоров в этот раз обернулось однозначным триумфом AMD. Если в более доступных ценовых сегментах у Intel всё ещё остаются конкурентоспособные решения, то на вершине потребительского рынка картина выглядит совсем иначе. Здесь AMD не просто выигрывает по отдельным направлениям, а фактически безальтернативно закрывает все ключевые сценарии использования ПК.

В играх безоговорочным лидером оказался Ryzen 7 9800X3D. Благодаря технологии 3D V-Cache второго поколения он демонстрирует наивысшую среднюю частоту кадров среди всех участников тестирования, несмотря на то что формально это всего лишь восьмиядерный процессор. Даже лучший продукт Intel для игровых конфигураций, Core i9-14900K, уступает ему порядка 12 %, хотя располагает и втрое большим числом ядер, и существенно более высокими частотами. Это наглядно показывает, что в современных играх именно расширенный L3-кеш остаётся решающим фактором, и в текущем поколении AMD продолжает успешно пользоваться этим преимуществом.

Лидерство AMD сохраняется и в рабочих приложениях. Максимальную производительность в ресурсоёмких задачах демонстрирует 16-ядерный Ryzen 9 9950X3D, который оказывается быстрее самого сильного решения конкурента, Core Ultra 9 285K, примерно на 11 %. При этом в числе лидеров оказывается и более доступный Ryzen 9 9950X — он лишь немного уступает версии с 3D-кешем и может рассматриваться как способ сэкономить без заметной потери вычислительной мощности при сборке рабочей станции. Intel же в этом сегменте впервые за долгое время не предлагает решения, способного на равных конкурировать с процессорами AMD в задачах создания и обработки контента.

Не лучше для Intel выглядит и ситуация с универсальными процессорами, которые можно применять как для работы, так и для развлечений. Дело в том, что Ryzen 9 9950X3D фактически совмещает в себе сразу две личности: в рабочих нагрузках он ведёт себя как полноценный 16-ядерный Zen 5, а в играх — как аналог Ryzen 7 9800X3D с активным 3D-кешем. Причём переключение между этими режимами происходит автоматически и, как правило, не требует вмешательства пользователя. У Intel попросту нет альтернативы с подобным уровнем всеядности.

Дополнительным преимуществом решений AMD можно назвать их умеренное энергопотребление. Даже Ryzen 9 9950X3D, несмотря на всю свою мощь, в пике потребляет меньше энергии, чем Core Ultra 9 285K и Core i9-14900K, не говоря уже о крайне экономичном в игровых нагрузках Ryzen 7 9800X3D. Это снижает требования к системе охлаждения и материнской плате, упрощает подбор компонентов и положительно сказывается на уровне шума и общем комфорте эксплуатации ПК.

Теоретически Intel могла бы скомпенсировать отставание за счёт цен, как она делает в других сегментах, но в случае флагманов этого не происходит. Core Ultra 9 285K, один из самых дорогих процессоров в тестировании, выглядит явно переоценённым, а Core i9-14900K стоит не настолько дешевле Ryzen 9 9950X и Ryzen 7 9800X3D, чтобы стать рациональным выбором для рабочей станции или игрового ПК. К тому же платформа LGA 1700, для которой он предназначен, окончательно утратила перспективы развития, что делает покупку Core i9-14900K заведомо тупиковой инвестицией.

Показательно и то, как рынок реагирует на эту расстановку сил. Если посмотреть на рейтинги продаж в крупных интернет-магазинах вроде Amazon и Newegg, то в числе самых востребованных флагманов сегодня находятся именно Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 7 9800X3D. Конкурирующие Core i9-14900K и Core Ultra 9 285K при этом располагаются в табели о рангах лишь во второй или третьей десятке. И это, пожалуй, лучше любых слов иллюстрирует текущее положение дел с процессорами самого верхнего уровня.