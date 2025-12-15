Процессоры за 30 тысяч рублей — большой сравнительный тест

Некоторое время тому назад мы решили провести анализ ситуации на процессорном рынке по ценовым сегментам и уже опубликовали отчёты о тестированиях процессоров, которые можно купить за 10 и 20 тыс. руб. С ними можно ознакомиться по ссылкам:

Но сегодня мы двигаемся дальше — к процессорам, которые стоят на ступеньку выше и продаются за суммы порядка 30 тыс. руб. И их сравнительное тестирование, пожалуй, будет интереснее двух предыдущих. Во-первых, эта ценовая категория густонаселена и разнообразна — в неё попадает много совсем непохожих друг на друга продуктов. Во-вторых, все они — далеко не компромиссные решения, в которых ради удешевления отрезано то или другое. Здесь речь уже идёт о довольно мощных CPU с современными архитектурами, которые часто можно отнести к предфлагманскому уровню.

Иными словами, такие процессоры позволяют собирать вполне серьёзные системы, причём не только геймерской направленности. Их возможностей хватает и для профессиональных рабочих станций, и для домашних ПК продвинутых пользователей, на которых свободно идут тяжёлые приложения для обработки медиаконтента, разработки ПО, моделирования и рендеринга. Если же говорить конкретно про игры, то процессоры за 30 тыс. руб. отлично сочетаются с видеокартами серий GeForce RTX 5070/5080 и Radeon RX 9070 без риска упереться в недостаток мощности CPU.

При этом в рассматриваемую ценовую категорию попадают очень разные по своему характеру решения. У Intel это модели класса Core i7 и Core Ultra 7, а у AMD — Ryzen 7 и даже отдельные варианты Ryzen 9. Более того, данный бюджет охватывает и процессоры AMD с технологией 3D V-Cache, которые стали эталоном для современных ПК игровой направленности. Однако такое разнообразие вариантов имеет и обратную сторону: процессоры сильно расходятся по энергопотреблению и тепловому пакету, требуют использования охлаждения различного уровня и имеют совершенно непохожие профили производительности.

Проще говоря, универсального рецепта выбора здесь нет: какие-то процессоры имеют больше вычислительных ядер, у каких-то — выше однопоточная производительность, а какие-то выделяются экономичностью и способностью работать без перегрева с недорогими системами охлаждения. И более того, в рассматриваемом ценовом сегменте все такие различия проявляются гораздо сильнее, чем в случае более доступных CPU. Чтобы разобраться во всём этом многообразии, для тестов мы отобрали сразу тринадцать актуальных CPU стоимостью 30 тыс. руб. с максимально разными характеристиками и отличиями в платформах, архитектуре, числе ядер и частотах. В этот набор попали модели с числом ядер от 6 до 20, максимальными частотами от 4,1 до 5,6 ГГц, кеш-памятью от 36 до 104 Мбайт и тепловыми пакетами от 65 до 170 Вт. Давайте познакомимся с полным списком участников, а также пройдёмся по их основным особенностям в контексте применения в современных конфигурациях.

⇡#Ryzen 7 9700X

Итак, 30 тысяч рублей — это сумма, которая даёт заметную свободу в выборе и уже позволяет смотреть на действительно мощные процессоры последнего поколения. В эту категорию, в частности, попадает Ryzen 7 9700X — восьмиядерный чип AMD на архитектуре Zen 5. Принято считать, что для игровых систем оптимальны именно восьмиядерники. С этим можно спорить, но Ryzen 7 9700X действительно выглядит привлекательно: свежая архитектура, 4-нм техпроцесс, высокие частоты и при этом довольно умеренное тепловыделение.

Паспортная частотная формула допускает авторазгон до 5,5 ГГц, а тепловой пакет в 65 Вт ограничивает максимальное энергопотребление на уровне 88 Вт. На практике это делает Ryzen 7 9700X довольно холодным CPU, особенно среди других восьмиядерников, но и накладывает некоторые ограничения: под высокой многопоточной нагрузкой частота проседает к отметке около 4,5 ГГц. Впрочем, AMD предусмотрела обходной путь —TDP этого процессора можно поднять в BIOS до 105 Вт. Формально это не разгон, но в ресурсоёмких приложениях частоты заметно повышаются, и процессор становится производительнее.

Коробочной версии кулер не полагается, что напрямую связано с возможностью конфигурировать тепловой пакет. В 65-Вт режиме Ryzen 7 9700X вполне может удовлетвориться воздушным кулером среднего уровня. Но если планируется его эксплуатация в 105-Вт варианте, понадобится более серьёзная система охлаждения.

При этом Ryzen 7 9700X всё же нельзя назвать настоящим геймерским процессором, поскольку его L3-кеш имеет объём 32 Мбайт. Однако модели Zen 5, снабжённые дополнительным 64-Мбайт кристаллом 3D-кеша, относятся совсем к другой ценовой категории. Тем не менее за счёт одной только новой архитектуры Ryzen 7 9700X способен предложить 15%-ный прирост IPС по сравнению с Zen 4. Это, конечно, не ставит Ryzen 7 9700X на одну ступень с Ryzen 7 7800X3D в играх, но зато позволяет ему показывать неплохой уровень быстродействия в задачах создания и обработки контента.

Процессоры серии Ryzen 9000, как и предшественники, ориентированы на работу в платформе Socket AM5 и совместимы с тем же самым набором материнских плат. Более того, в них используется точно такой же чиплет ввода-вывода (IOD), как в процессорах прошлого поколения. А это значит, что Ryzen 7 9700X поддерживает 24 линии PCIe 5.0. А ещё при работе с DDR5 ему присущи те же самые особенности, а именно ограничения в пропускной способности из-за медленной внутренней шины Infinity Fabric и почти полная бессмысленность использования более быстрых, чем DDR5-6000, модулей памяти из-за перехода контроллера памяти в асинхронный режим.

⇡#Ryzen 9 7900X

Если не гоняться за новыми архитектурами и сделать от Ryzen 9000 шаг назад, то в бюджет 30 тыс. руб. можно втиснуть полноценный процессор с 12 ядрами Zen 4 — Ryzen 9 7900X. Пройти мимо него достаточно сложно, ведь в этом ценовом сегменте он просто напрашивается в качестве варианта для сравнительно недорогих рабочих станций.

Если закрыть глаза на то, что архитектуре Zen 4 скоро стукнет три года, что по меркам процессорного рынка — довольно большой срок, козырей у него немало. В первую очередь это 12 больших и производительных ядер с поддержкой технологии SMT, что позволяет Ryzen 9 7900X исполнять одновременно до 24 потоков. Причём эти ядра работают на довольно высоких тактовых частотах, достигающих 5,6 ГГц. Более того, по пиковой частоте это один из самых резвых процессоров в этом тестировании в принципе, причём не только среди решений AMD, но и вообще, включая конкурирующие продукты. Также стоит иметь в виду, что Ryzen 9 7900X состоит из двух кристаллов CCD, в каждом из которых находится по шесть ядер и 32 Мбайт L3-кеша, что даёт суммарный объём кеш-памяти третьего уровня 64 Мбайт.

Для рабочих приложений такое строение определённо идёт в плюс. Каждый чиплет имеет собственный кеш верхнего уровня, и это помогает в рендере, обработке данных и других распараллеливаемых алгоритмах. Но в играх такая схема, напротив, нередко становится обузой. Загвоздка в том, что доступ к данным, находящимся в соседнем CCD, возможен только через системную память, и это добавляет задержек. Поэтому 12-ядерники AMD по игровой производительности нередко уступают восьмиядерникам Zen 4 и Zen 5, где все данные крутятся в рамках одного кристалла CCD и единого L3-кеша.

Ещё один нюанс, связанный с Ryzen 9 7900X, касается его температурного режима. Два чиплета с высокими частотами выделяют немало тепла, и характеристика TDP этого CPU установлена в 170 Вт. Максимальное же энергопотребление, согласно спецификации, может достигать внушительных 230 Вт. Впрочем, главная проблема Ryzen 9 7900X не прожорливость, а именно нагрев. При серьёзных нагрузках его температура возрастает до 90-95 градусов, и бороться с этим очень сложно, даже если использовать навороченные жидкостные системы охлаждения. По этой причине в ресурсоёмких приложениях частоты Ryzen 9 7900X уходят в окрестность 5,0 ГГц.

Неудивительно, что на разгон в таких условиях рассчитывать не приходится. Но с помощью настроек Precision Boost Overdrive можно попытаться умерить аппетиты и нагрев, хотя на кардинальную смену характера CPU рассчитывать не стоит. Иными словами, для такого 12-ядерника, как Ryzen 9 7900X, в любом случае нужна материнская плата с добротной схемой питания.

Отдельного упоминания заслуживает встроенное графическое ядро. Ryzen 9 7900X оснащён простым GPU на базе архитектуры RDNA 2 с двумя CU. Игровую производительность оно выдаёт весьма условную, но для некоторых других применений, когда от ПК не требуется GPU-ускорение и 3D-визуализация, его возможностей вполне может хватить. К тому же встроенный в GPU медиадвижок VCE поддерживает аппаратное кодирование H.264/H.265 и декодирование AV1, VP9, HEVC и H.264.

⇡#Ryzen 9 7900

Ryzen 9 7900 представляет собой вариацию Ryzen 9 7900X, которая подешевле, помедленнее и похолоднее. Иными словами — компромиссное 12-ядерное решение для тех, кому по какой-то причине не нравится радикальность Ryzen 9 7900X.

Главная особенность Ryzen 9 7900 — урезанный в два с половиной раза тепловой пакет. Его TDP установлен в 65 Вт, соответственно максимальное энергопотребление ограничено величиной 88 Вт. Это, естественно, сильно сказывается на частотной формуле. И хотя паспортные частоты такого процессора выглядят внушительно — от 3,7 до 5,4 ГГц, — в реальности при многопоточной нагрузке частота проседает ближе к нижней границе этого диапазона. Поэтому если говорить про рабочие приложения, на которые такие 12-ядерники как раз и ориентированы в первую очередь, то в них Ryzen 9 7900 оказывается существенно медленнее Ryzen 9 7900X, рассчитанного на 170-Вт тепловой пакет.

Но у модели без индекса X есть полноценная поддержка Precision Boost Overdrive, а значит, через настройки BIOS её можно по поведению приблизить к старшей модификации. Правда, тогда Ryzen 9 7900 потеряет своё ключевое преимущество — энергоэффективность и пониженный нагрев. А ведь в штатном режиме этот процессор спокойно работает даже с кулерами среднего класса — такой комфортный тепловой профиль у CPU с двенадцатью ядрами встречается крайне редко.

В остальном Ryzen 9 7900 не отличается от собрата с индексом X в названии. Это тоже двухчиплетный CPU с парой кристаллов CCD, содержащих по шесть ядер и 32 Мбайт L3 в каждом. Но его совместимость с Socket AM5-платами шире за счёт отсутствия жёстких требований к мощности VRM. Поддержка DDR5 и PCIe 5.0 в Ryzen 9 7900 сохранена в полном объёме. Графическая часть тоже не отличается: внутри у него та же простая RDNA 2-графика с двумя CU, способная вывести изображение, работать с видео и обеспечивать минимальный набор функций для ПК без дискретной видеокарты.

⇡#Ryzen 7 7800X3D

Ценовая категория «около 30 тыс. руб.» предлагает широкий выбор вариантов на архитектуре Zen 4, и сюда попадают даже модели с 3D-кешем. Формально Ryzen 7 7800X3D пока чуть дороже целевой отметки, но мы всё равно включили его в тест: на мировом рынке он сейчас дешевеет, и, скорее всего, российская цена последует за общей тенденцией.

Тем более к Ryzen 7 7800X3D существует неослабевающий интерес, подпитываемый тем, что в 2023-2024 годах он был одним из лучших процессоров для игровых систем. Этот статус обеспечивали восемь ядер с архитектурой Zen 4 и гигантский, 96-Мбайт кеш третьего уровня, полученный добавлением в конструкцию процессора дополнительного кристалла SRAM поверх процессорного чиплета CCD. Модели Ryzen, усиленные таким 3D-кешем, оказываются быстрее своих ординарных собратьев в процессорозависимых играх примерно на 15-20 %, что превосходит прирост, который обычно даёт переход на новое поколение архитектуры. Исходя их этого, Ryzen 7 7800X3D не должен уступать более новому Ryzen 7 9700X в играх.

Но в рабочих задачах Ryzen 7 7800X3D может разочаровать, поскольку его тактовые частоты ниже, чем, например, у восьмиядерного Ryzen 7 7700X, а увеличенный кеш в приложениях такого рода не даёт заметного преимущества. Более того, порой он играет даже отрицательную роль, затрудняя отвод тепла от кристалла CCD, который находится на нижнем ярусе кремниевой сборки. В результате максимальная частота Ryzen 7 7800X3D ограничена величиной 5,0 ГГц, и, более того, в этом процессоре заблокированы возможности разгона — напряжения и множители частоты менять нельзя. Однако доступ к средствам Precision Boost Overdrive остался, и через них всё-таки можно отодвинуть верхнюю границу частоты примерно на 200 МГц.

Зато Ryzen 7 7800X3D получился довольно энергоэффективным. AMD определила его тепловой пакет в 120 Вт, но это — очень серьёзное преувеличение, в реальности Ryzen 7 7800X3D похож скорее на 65-Вт процессоры. Поэтому для отвода тепла ему не нужны мощные кулеры, а использовать этот CPU можно даже в самых доступных Socket AM5-платах, не обладающих усиленной схемой VRM.

Возможности платформы у Ryzen 7 7800X3D типичны для Ryzen 7000 и 9000, однако стоит развеять распространённый миф: увеличенный L3-кеш не отменяет чувствительность производительности к памяти. Как и все его собратья, Ryzen 7 7800X3D предпочитает DDR5-6000 с низкими задержками, и именно такая память позволяет получить максимальный игровой FPS.

⇡#Ryzen 7 7700X

Хотя это и выглядит несколько странно, вместе с Ryzen 7 9700X примерно за такую же цену AMD предлагает и аналогичный восьмиядерный процессор прошлого поколения, Ryzen 7 7700X. Разница в их стоимости в российских магазинах едва достигает тысячи рублей, картина на мировом рынке схожая. Поэтому мы включили в тест и Ryzen 7 7700X, поскольку потенциальный покупатель в любом случае будет сравнивать эти модели между собой.

И в этом есть определённый смысл. Хотя Ryzen 7 7700X построен на архитектуре Zen 4, которая примерно на 15 % слабее Zen 5 по IPC, он компенсирует это более высокими частотами. Его рабочий диапазон — от 4,5 до 5,4 ГГц, а значит, минимальная частота заметно выше, чем у Ryzen 7 9700X. Причина проста: TDP у Ryzen 7 7700X составляет 105 Вт, тогда как тепловой пакет более современного восьмиядерника — 65 Вт. Поэтому под тяжёлой многопоточной нагрузкой модель прошлого поколения выходит на более высокие частоты и иногда даже оказывается быстрее преемника с точки зрения производительности.

Однако за это приходится расплачиваться высоким нагревом. Если Ryzen 7 9700X — сравнительно экономичный и холодный процессор, Ryzen 7 7700X не только прожорливее, но и заметно горячее. Его температуры вполне могут достигать предельных значений на уровне 90-95 градусов, и поэтому он нуждается в установке мощного кулера, способного отвести от процессора до 142 Вт тепловой энергии. Но даже усиленное охлаждение не гарантирует низких температур при работе, и это — врождённый недостаток многих процессоров поколения Zen 4, который связан с целым набором факторов: высокой плотностью теплового потока от небольшого 5-нм кристалла CCD, его расположением не по центру процессора и неудачной конфигурацией теплорассеивающей крышки.

Поэтому классический разгон у Ryzen 7 7700X почти не даёт результата: процессор быстро упирается в температурные лимиты. Зато даунвольт через Precision Boost Overdrive стал фактически стандартной практикой — он снижает нагрев и улучшает устойчивость частотного буста без потерь производительности.

Остаётся лишь добавить, что Ryzen 7 7700X, как и Ryzen 7 9700X, ориентирован на платформу Socket AM5. И более того, в этих процессорах применяются одинаковые чиплеты ввода-вывода. А значит, набор внешних интерфейсов у них абсолютно одинаков. Более того, в них не различаются ни контроллер DDR5-памяти, ни встроенное графическое ядро.

⇡#Ryzen 5 7600X3D

Если восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D выглядит слишком дорогим, то среди процессоров AMD можно выбрать достаточно близкую альтернативу — шестиядерный Ryzen 5 7600X3D. Он стоит примерно на 5 тыс. руб. дешевле и попадает в категорию «около 30 тыс. руб.» без каких-либо оговорок про будущие снижения цен. При этом он выглядит не менее интересно, чем Ryzen 7 7800X3D, поскольку, с одной стороны, шести ядер для современных игровых движков вполне хватает, а с другой — его L3-кеш, как и у других представителей серии X3D, расширен на дополнительные 64 Мбайт.

Главное слабое место Ryzen 5 7600X3D — тактовые частоты. Дело в том, что в процессорах Ryzen 7000X3D применяется первое поколение технологии 3D V-Cache. А это значит, что дополнительный кристалл с 64 Мбайт кеш-памяти располагается поверх кристалла CCD с вычислительными ядрами, ограничивая возможности теплоотвода и требуя снижения частот. К этому добавляется и то, что Ryzen 5 7600X3D — это усечённая версия восьмиядерного Ryzen 7 7800X3D, для выпуска которой AMD использует кремниевые кристаллы, не прошедшие отбор для Ryzen 7 7800X3D. Поэтому не стоит удивляться, что паспортный интервал частот Ryzen 5 7600X3D ограничен сверху значением 4,7 ГГц, что на целых 600 МГц ниже, чем у обычного Ryzen 5 7600X.

Но благодаря этому Ryzen 5 7600X3D на удивление экономичен. Формально его тепловой пакет — 65 Вт, но в действительности даже при многопоточной нагрузке потребление не доходит до максимально разрешённых 88 Вт. На практике это означает низкое тепловыделение, отсутствие жёстких требований к охлаждению и возможность использования Ryzen 5 7600X3D даже в компактных сборках без риска перегрева.

Важное отличие Ryzen 5 7600X3D от прочих Socket AM5-процессоров заключается ещё и в том, что для него AMD закрыла возможности разгона. Так компания обезопасила этот CPU от повреждений из-за локального перегрева, который может произойти в закрытом сверху кристалле CCD. Но в результате тактовые частоты Ryzen 5 7600X3D невозможно улучшить, и максимум, что можно сделать, — лишь немного оптимизировать частотную формулу через настройки Precision Boost Overdrive.

С точки зрения платформы и внешних интерфейсов Ryzen 5 7600X3D полностью повторяет остальные Zen 4. Ему подходят любые AM5-материнские платы, он поддерживает DDR5 и предоставляет 24 линии PCIe 5.0 через стандартный чиплет IOD. Также у него есть простейшая встроенная графика, достаточная для запуска и настройки системы без дискретной видеокарты.

В итоге Ryzen 5 7600X3D оказывается узкоспециализированным решением. У него мало ядер и низкая частота, поэтому для рабочих сценариев он подходит плохо. Но как у игрового CPU у него есть неплохие перспективы, которые обеспечивает вместительный L3-кеш общим объёмом 96 Мбайт. Впрочем, нельзя не оговориться, что ценовой разрыв между Ryzen 5 7600X3D и восьмиядерным Ryzen 5 7800X3D с более агрессивной частотной формулой составляет менее 5 тыс. руб., и вполне возможно, многим покажется более логичным доплатить и взять более продвинутый вариант без бросающихся в глаза слабых мест.

⇡#Ryzen 9 5950X

Если сделать ещё один шаг в прошлое, то, располагая суммой около 30 тыс. руб., можно обратить внимание на настоящий 16-ядерный процессор, который в 2021 году занимал позицию флагманского решения. Речь про Ryzen 9 5950X на архитектуре Zen 3 — CPU, который и сегодня выглядит мощным, особенно там, где важен многопоточный параллелизм. Однако важно понимать, что это фактически тупиковая ветвь: он относится к платформе Socket AM4, развитие которой остановилось. Поэтому всерьёз рассматривать Ryzen 9 5950X стоит лишь тем, кто не планирует апгрейд в обозримой перспективе.

Тем не менее даже по сегодняшним меркам Ryzen 9 5950X предлагает беспрецедентную для среднего ценового сегмента конфигурацию из двух полноценных кристаллов CCD с восемью ядрами Zen 3 и 32 Мбайт L3-кеша в каждом. Проблема лишь в том, что между ним и сегодняшними Ryzen 9000 лежат два поколения архитектуры, которые суммарно дали прирост IPC на уровне 30 %. Поэтому в реальных применениях такой флагман из прошлого может уступать современным процессорам AMD с меньшим числом более мощных ядер.

Не поражает воображения и частотная формула Ryzen 9 5950X — его максимальная частота составляет 4,9 ГГц, что для 7-нм техпроцесса было на пределе возможностей. По этой же причине данный процессор довольно прожорлив: TDP установлено в 105 Вт, а максимальное потребление может доходить до 142 Вт. Но справедливости ради заметим, что охлаждать его проще, чем 16-ядерные Ryzen последующих поколений, и при использовании подобающих кулеров температуры Ryzen 9 5950X остаются на достаточном удалении от предельно возможных значений.

С учётом того, что Ryzen 9 5950X ориентирован на платформу Socket AM4, у него есть некоторые ограничения в части внешних интерфейсов. Он поддерживает лишь шину PCIe 4.0 для подключения накопителей и видеокарт, а также совместим исключительно с DDR4-памятью. Впрочем, последний пункт для решений AMD не является серьёзным недостатком. Дело в том, что внутренняя шина Infinity Fabric актуальных процессоров Ryzen искусственно ограничивает пропускную способность подсистемы памяти и не даёт проявляться преимуществам современных модулей DDR5 с высокой частотой даже в актуальных Ryzen 9000.

В конечном счёте Ryzen 9 5950X не выглядит современным, но для сборки определённых конфигураций рабочего предназначения его всё-таки можно рассматривать в числе допустимых вариантов. Тем более что платформа Socket AM4 с поддержкой DDR4 позволяет заметно сэкономить во время безудержного роста цен на модули памяти.

⇡#Ryzen 7 5700X3D

Вместе с 16-ядерником Ryzen 9 5950X внимание к себе привлекает и ещё один процессор с архитектурой Zen 3 — восьмиядерный Ryzen 7 5700X3D, усиленный дополнительным 64-Мбайт кристаллом 3D V-Cache. Этим процессором AMD заменила снятый с производства самый первый процессор серии X3D, Ryzen 7 5800X3D, который больше не продаётся. Но, к сожалению, замена получилась явно неравноценной — у Ryzen 7 5700X3D ниже частоты, и заметно.

Если у Ryzen 7 5800X3D максимальная частота достигала 4,5 ГГц, то у 5700X3D рабочие частоты ограничены диапазоном 3,0–4,1 ГГц. Очевидно, что таким образом AMD хотела снизить себестоимость CPU, но, как ни странно, цена Ryzen 7 5700X3D в течение жизненного цикла только растёт. Вероятно, спрос на него всё ещё существует, что совсем не странно, поскольку это — один из самых доступных процессоров с L3-кешем объёмом 96 Мбайт, относящийся к элитной «геймерской» серии Ryzen.

Разгон в Ryzen 7 5700X3D полностью закрыт, поэтому приблизить его по характеристикам к Ryzen 7 5800X3D невозможно. Более того, он не позволяет даже менять лимиты потребления PPT, TDC, EDC через Precision Boost Overdrive. Впрочем, его паспортные характеристики предполагают либеральный тепловой пакет 105 Вт, установленный с огромным запасом. В реальности этот процессор довольно экономичен и не требует ни мощных схем VRM на материнских платах, ни огромных и шумных систем охлаждения.

Однако всерьёз говорить об актуальности Ryzen 7 5700X3D довольно сложно. От Ryzen 7 9700X его отделяет целая пропасть из двух поколений архитектуры, в каждом из которых AMD увеличивала IPC, а также более чем гигагерцевая разница в тактовой частоте. Всё это в сумме выставляет Ryzen 7 5700X3D в довольно невыгодном свете. К тому же Ryzen 7 5700X3D, в отличие от более поздних CPU компании AMD, рассчитан на платформу Socket AM4, что лишает его поддержки DDR5-памяти, а также PCIe 5.0-видеокарт и накопителей. Единственный плюс — старая платформа позволяет сэкономить за счёт более дешёвых модулей DDR4.

В итоге покупка Ryzen 7 5700X3D выглядит сегодня довольно спорным решением, по крайней мере на фоне существования таких равноценных альтернатив, как Ryzen 5 7600X3D, Ryzen 7 9700X и Core i7-14700KF. Единственный случай, когда приобретение Ryzen 7 5700X3D может действительно быть осмысленным, — это модернизация уже имеющейся Socket AM4-конфигурации.

⇡#Core Ultra 7 265KF

Хотя семейству Intel Arrow Lake уже исполнился год, по-настоящему заметным на рынке оно стало лишь после ощутимой уценки. Core Ultra 7 265KF с момента выпуска по рекомендованной цене $379 подешевел примерно на четверть, и сегодня он уверенно входит в интересующую нас ценовую категорию. В таком раскладе он выглядит очень интересно: это 20-ядерный процессор на базе самых современных ядер Intel — производительных Lion Cove и энергоэффективных Skymont.

Архитектура Core Ultra 7 265KF — гибридная, она знакома по предыдущим поколениям Core и означает соседство в CPU двух типов ядер. Вместе с тем сами эти ядра заметно продвинулись вперёд. По данным Intel, новые производительные ядра Lion Cove превосходят Raptor Cove по IPC на 9 %, а эффективные ядра Skymont прибавили относительно Gracemont на 32 % и в целочисленных задачах вплотную приблизились к уровню прежних P-ядер. И действительно, рост внутреннего параллелизма, переработанная входная часть конвейера и увеличенные буферы сделали новые E-ядра значительно мощнее. А если добавить к этому рост L2-кеша P-ядер до 3 Мбайт, который уменьшил их зависимость от более медленного L3, то в целом архитектура Arrow Lake выглядит очень прогрессивно.

Однако у неё есть особенности. Её P-ядра лишены Hyper-Threading, поэтому Core Ultra 7 265KF с ядерной формулой 8P+12E может одновременно выполнять только 20 потоков, а не 28, как Core i7 прошлого поколения. Впрочем, в данном случае это частично компенсируется высокими частотами — до 5,5 ГГц на P-ядрах и до 4,6 ГГц на E-ядрах. К тому же совокупный объём кеш-памяти (L2+L3) у Core Ultra 7 265KF достигает 66 Мбайт, что на 8 Мбайт больше, чем у процессоров Core i7 прошлого поколения.

Семейство Arrow Lake ознаменовало изменение подхода Intel к производству десктопных CPU: с момента его выхода они стали собираться из нескольких кристаллов (тайлов), а их изготовление было переведено на TSMC. Основной вычислительный тайл, содержащий ядра, выпускается по 3-нм нормам, благодаря чему Arrow Lake стали экономичнее предшественников. Хотя формально максимальное потребление Core Ultra 7 265KF осталось на уровне 250 Вт, в реальности новый процессор энергоэффективнее и холоднее Core i7-14700K. Тем не менее для него всё равно нужен мощный кулер, особенно при рабочих, а не игровых нагрузках.

Но тайловая архитектура принесла с собой и определённые проблемы. Самая заметная — высокая задержка доступа к памяти. Дело в том, что контроллер памяти Arrow Lake расположен в отдельном тайле, а межтайловая шина получилась не столь отзывчивой, как хотелось бы. Итогом стало то, что в чувствительных к латентности памяти приложениях, прежде всего в играх, Core Ultra 7 265KF зачастую уступает конкурентам. Intel пыталась исправить эту проблему обновлениями BIOS и даже ввела специальный режим 200S Boost, который разгоняет частоту межтайловой шины, но качественно это ситуацию не изменило.

Ещё один спорный момент — новая платформа LGA 1851. С технической точки зрения она вполне прогрессивна: 20 линий PCIe 5.0 и 4 линии PCIe 4.0 для видеокарты и NVMe-накопителей, поддержка скоростной DDR5 вплоть до 8000 МГц и возможность установки модулей DDR5 CUDIMM с ещё более высокими частотами. Но проблема в том, что в LGA 1851-исполнении выпускаются и будут выпускаться исключительно представители семейства Arrow Lake. Следующее поколение процессоров Intel, в котором должны быть исправлены ключевые недостатки этой архитектуры, потребует замены материнской платы.

⇡#Core i7-14700KF

Несмотря на существование семейства Intel Arrow Lake, процессоры поколения Raptor Lake продолжают оставаться актуальными, в первую очередь благодаря своей монолитной конструкции и, как следствие, более высокой игровой производительности. За ту же цену, что и у Core Ultra 7 265KF, сегодня можно приобрести Core i7-14700KF, и это тоже 20-ядерный процессор, но ориентированный на платформу LGA 1700.

Core i7-14700KF построен на ядрах Raptor Cove и Gracemont. Формально они уступают Lion Cove и Skymont по удельной производительности, но в ряде задач этот разрыв компенсируется поддержкой Hyper-Threading, более высокой пиковой частотой P-ядер и контроллером памяти с меньшей задержкой. К тому же Core i7-14700KF по сравнению с более ранним Core i7-13700KF имеет усиленную конфигурацию — число E-ядер в нём увеличено с восьми до двенадцати.

В результате ядерная формула Core i7-14700KF выглядит аналогично формуле Core Ultra 7 265KF — 8P+12E. Но за счёт Hyper-Threading он может выполнять одновременно 28 потоков, лишь немного уступая по этому показателю флагманским процессорам для настольных ПК. При этом частота P-ядер у Core i7-14700KF может достигать 5,6 ГГц, а его E-ядра работают на 4,3 ГГц. Объём L3-кеша этого CPU достигает 33 Мбайт, и это на 3 Мбайт больше объёма кеша у более нового Core Ultra 7 265KF.

Для производства процессоров поколения Raptor Lake используется техпроцесс Intel 7, что не лучшим образом влияет на его тепловые и энергетические характеристики. Будучи предфлагманским решением, Core i7-14700KF весьма прожорлив и горяч, хотя Intel и указывает для него тепловой пакет 125 Вт. В действительности его максимальное энергопотребление ограничено пределом PL2 253 Вт, и достижение этой планки при многопоточных нагрузках не является для этого CPU особой проблемой. Поэтому он остро нуждается в мощных системах охлаждения, желательно жидкостного типа.

Именно в высокое тепловыделение обычно и упираются любые попытки разгона Core i7-14700KF, хотя никакие множители в нём не зафиксированы. Фактически для этого CPU куда актуальнее андервольт, тем более что старшие Raptor Lake столкнулись с официально признанной Intel проблемой с деградацией процессорного кристалла. Сейчас эта проблема уже исправлена за счёт обновлений микрокода, но она существенно испортила имидж Core i7-14700KF и его собратьев. Для смягчения негативного эффекта Intel даже пришлось продлить для процессоров в коробочной поставке гарантийный срок до пяти лет с момента покупки.

Core i7-14700KF ориентирован на платформу LGA 1700. На сегодняшний день её можно записать в число устаревших, поскольку никаких новых CPU для неё уже не планируется. Но тем не менее она предлагает вполне достаточный для современных сборок набор функций — поддержку видеокарт с интерфейсом PCIe 5.0 и накопителей с интерфейсом PCIe 4.0, а ещё Wi-Fi 6E и портов USB 3.2 Gen 2. Более того, эта платформа одновременно совместима как с DDR5, так и с DDR4, что в сегодняшних условиях безудержного подорожания модулей памяти может стать заметным плюсом. При этом, в отличие от современных Ryzen, у процессоров Raptor Lake нет «нюансов» с поддержкой скоростных вариантов DDR5, а по задержкам при обращении к памяти LGA 1700-процессоры выигрывают у любых других решений.

⇡#Core i7-14700F

Вместе с Core i7-14700KF в ассортименте у Intel есть и ещё один подобный процессор — Core i7-14700F. Он не поддерживает разгон и имеет немного более низкие тактовые частоты, но зато и стоит на пару тысяч рублей дешевле. И в целом такая экономия выглядит разумной, поэтому он тоже был добавлен в тестирование.

Core i7-14700F, как и K-модификация, имеет ядерную формулу 8P+12E, поддерживает 28 потоков и оснащён 33 Мбайт L3-кеша. Различия между этими CPU есть только в максимальных частотах: у Core i7-14700F они ограничены величиной 5,4 ГГц у P-ядер и 4,2 ГГц — у E-ядер. Таким образом, частотное отставание Core i7-14700F от Core i7-14700KF составляет всего 2-4 %, что вряд ли способно оказать какое-то заметное влияние на производительность в реальных задачах.

При этом формально Core i7-14700F должен быть экономичнее. Его TDP установлен в 65 Вт, а максимальное потребление ограничено 219 Вт. И действительно, за счёт пониженных частот он потребляет меньше своего старшего собрата, но в 219-Вт бюджет при многопоточных нагрузках он всё-таки упирается, что несколько сдерживает быстродействие. Однако пределы потребления при необходимости легко поменять в настройках BIOS, поэтому проблему нельзя назвать существенной.

В остальном к Core i7-14700F применимо всё, что было сказано про Core i7-14700KF. Начиная с того, что ему нужно подобающее охлаждение, и заканчивая тем, что он работает в LGA 1700-платах и совместим как с DDR4-, так и с DDR5-модулями памяти. Однако есть важный нюанс — в Core i7-14700F жёстко зафиксировано напряжение на системном агенте CPU, и это ограничивает его способность работы со скоростной памятью (DDR5-7000 и быстрее), требующей повышения этого напряжения.

Как и Core i7-14700KF, Core i7-14700F входит в список моделей Raptor Lake, потенциально пострадавших от ошибок микрокода, которые вызывали необратимое повышение минимального напряжения Vmin. К настоящему времени эта проблема уже устранена через исправления микрокода, но вероятность напороться на деградировавший процессор при покупке «с рук» остаётся.

Но в итоге Core i7-14700F вместе с Core i7-14700KF можно считать сильнейшим вариантом для платформы LGA 1700 в ценовой категории «около 30 тыс. руб.». Оба эти процессора сочетают высокую многопоточную производительность, быстрый и универсальный контроллер памяти, поддержку современных интерфейсов и гибкую платформу. Однако не стоит забывать, что речь идёт о CPU, которые по характеристикам тепловыделения и энергопотребления перекрывают все прочие альтернативы.

⇡#Core i7-13700KF

Ещё один способ немного сэкономить при выборе LGA 1700-процессора — обратить внимание на Core i7-13700KF. Это прямой предшественник Core i7-14700KF, относящийся к тому же семейству Raptor Lake, но выпущенный годом ранее. Однако разница между ними заметнее, чем может показаться на первый взгляд: при переходе от 13-го к 14-му поколению Core компания Intel довольно прилично усилила серию Core i7.

Главное отличие — ядерная формула. В Core i7-14700KF число E-ядер выросло с восьми до двенадцати, в то время как Core i7-13700KF располагает более простой конфигурацией 8P+8E. Соответственно, число потоков у него тоже ниже — 24 вместо 28, а ещё сокращение количества E-ядер отразилось и на кеш-памяти: объём L3-кеша у Core i7-13700KF составляет 30 Мбайт против 33 Мбайт у процессоров Core i7 последующего поколения.

Что касается частот, то их номинальные значения у Core i7-13700KF совпадают с частотами Core i7-14700F: до 5,4 ГГц у P-ядер и до 4,2 ГГц у E-ядер. Теоретически преимуществом Core i7-13700KF здесь может стать разблокированный множитель, поскольку это модель серии K. Но на практике оверклокинг ограничен высоким нагревом. Согласно спецификации, Core i7-13700KF имеет тепловой пакет 125 Вт и способен потреблять до 253 Вт, как и флагманские модели Raptor Lake. И даже несмотря на сниженное число ядер Gracemont, он достигает этого предела в многопоточных задачах. А значит, Core i7-13700KF не только плохо разгоняется, но и не позволяет экономить на охлаждении — ему нужен суперкулер или, ещё лучше, СЖО.

С платформенной точки зрения Core i7-13700KF полностью совместим с LGA 1700-платами и предлагает тот же набор возможностей, что и Core i7-14700KF: поддержку PCIe 5.0 для видеокарт, а также возможность использования DDR4- или DDR5-памяти. Не обошла Core i7-13700KF стороной и история с деградацией процессорного кристалла из-за багов в микропрограмме, которые удалось полностью исправить лишь к концу прошлого года.

В итоге Core i7-13700KF может быть интересен только в том случае, если его цена ощутимо ниже, чем у Core i7-14700KF и Core i7-14700F. Никаких же реальных плюсов с точки зрения архитектуры или характеристик у него нет.

⇡#Core i9-12900KF

Среди LGA 1700-процессоров, которые можно приобрести за сумму около 30 тыс. руб., есть и ещё одна потенциально интересная модель — Core i9-12900KF. Она привлекает внимание в первую очередь тем, что это — полноценный флагманский процессор родом из не столь далёкого 2022 года. Однако если погрузиться в детали, то выясняется, что, кроме харизматичного названия, похвастать ему особо нечем — на фоне более свежих вариантов аналогичной стоимости он выглядит довольно бледно. Но если Core i9-12900KF станет продаваться дешевле Core i7 последующих поколений, то шансы на попадание в актуальные конфигурации у него вполне могут появиться.

Главное, что сразу же понижает планку ожиданий, — это принадлежность Core i9-12900KF к поколению Alder Lake. Производительные ядра в таких процессорах основаны на архитектуре Golden Cove, которая уступает Raptor Cove на несколько процентов по IPC и предлагает на 37 % менее вместительный L2-кеш. Кроме того, ядерная формула Core i9-12900KF выглядит как 8P+8E, то есть Core i7-14700KF и Core i7-14700F банально превосходят его по числу ядер, а заодно и по объёму L3-кеша, который у Core i9-12900KF ограничен 30 Мбайт. Также Core i9-12900KF отстаёт от описанных выше CPU и по тактовым частотам. Максимум для его P-ядер составляет 5,2 ГГц, а E-ядер — 3,9 ГГц.

Но зато Core i9-12900KF экономичнее представителей семейства Raptor Lake. В спецификации для него указан уровень TDP 125 Вт и максимальное потребление 241 Вт, но на практике он не добирается до предела даже в тяжёлых многопоточных нагрузках. Впрочем, высокое энергопотребление и серьёзный нагрев это не отменяет: Core i9-12900KF, как и его последователям, требуется материнская плата с мощным VRM, а также производительная система охлаждения. Похожим образом обстоит дело и с разгоном: в теории он есть, но на практике всё упирается в высокие температуры.

Несмотря на то, что Core i9-12900KF присутствует на рынке уже четыре года, он полностью совместим с экосистемой LGA 1700 без каких-либо ограничений. Способность работы с DDR4 и DDR5, как и поддержка PCIe 5.0 для видеокарт и PCIe 4.0 для накопителей была полноценно реализована компанией Intel ещё на этом этапе. Однако контроллер памяти у Alder Lake немного менее всеяден по сравнению с Raptor Lake: в сценариях агрессивного разгона DDR5 он чаще требует более высоких напряжений и тщательной подстройки, тогда как Raptor Lake ведёт себя с высокочастотной памятью заметно более уверенно.

В заключение остаётся добавить, что процессоры поколения Alder Lake не страдают от пресловутой деградации, поразившей существенную часть семейства Raptor Lake. Но на фоне всех перечисленных слабых мест Core i9-12900KF это довольно слабый аргумент в его пользу.

⇡#Характеристики процессоров в таблице

Как мы только что убедились, рассматриваемый ценовой сегмент оказался плотно заполнен различными вариантами, что отражает востребованность и популярность таких решений. В общей сложности мы смогли отобрать 13 конкурентов, характеристики которых даже не поместились в единой таблице.

Со стороны AMD в подборку попали восемь процессоров трёх поколений с числом ядер от 6 до 16:

Ryzen 7 5700X3D Ryzen 9 5950X Ryzen 5 7600X3D Ryzen 7 7700X Ryzen 7 7800X3D Ryzen 9 7900 Ryzen 9 7900X Ryzen 7 9700X Кодовое имя Vermeer Vermeer Raphael Raphael Raphael Raphael Raphael Granite Ridge Архитектура Zen 3 Zen 3 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 5 Техпроцесс, нм TSMC 7FF TSMC 7FF TSMC N5 TSMC N5 TSMC N5 TSMC N5 TSMC N5 TSMC N4X Ядра 8 16 6 8 8 12 12 8 Потоки 16 32 12 16 16 24 24 16 Частота, ГГц 3,0-4,1 3,4-4,9 4,1-4,7 4,5-5,4 4,2-5,0 3,7-5,4 4,7-5,6 3,8-5,5 TDP, Вт 105 105 65 105 120 65 170 65 Макс. потребление, Вт 142 142 88 142 162 88 230 88 L2-кеш, Мбайт 4 8 6 8 8 12 12 8 L3-кеш, Мбайт 32 64 96 32 96 64 64 32 Память DDR4-3200 DDR4-3200 DDR5-5200 DDR5-5200 DDR5-5200 DDR5-5200 DDR5-5200 DDR5-5600 PCIe 20 PCIe 4.0 20 PCIe 4.0 24 PCIe 5.0 24 PCIe 5.0 24 PCIe 5.0 24 PCIe 5.0 24 PCIe 5.0 24 PCIe 5.0 Сокет AM4 AM4 AM5 AM5 AM5 AM5 AM5 AM5 Дата выхода 01.2024 11.2020 08.2024 09.2022 04.2023 01.2023 09.2022 08.2024 Начальная цена $249 $799 $299 $399 $449 $429 $549 $359

Очевидно, что среди этих вариантов наибольший интерес для геймеров представляют либо основанный на самых современных ядрах Zen 5 восьмиядерник Ryzen 7 9700X, либо усиленный 3D-кешем шестиядерник Ryzen 5 7600X3D (или восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D, если принять, что его цена соответствует определению «около 30 тыс. руб.»). Однако в случае выбора CPU для рабочей станции приоритеты будут иными, и тогда основной вопрос будет касаться того, насколько новые архитектуры с возросшим показателем IPC заменяют грубую силу увеличенного числа ядер.

Процессоров Intel в тестировании меньше, но они тоже представляют три поколения архитектуры:

Core i9-12900KF Core i7-13700KF Core i7-14700F Core i7-14700KF Core Ultra 7 265KF Кодовое имя Alder Lake Raptor Lake Raptor Lake Raptor Lake Arrow Lake Архитектура Golden Cove

Gracemont Raptor Cove

Gracemont Raptor Cove

Gracemont Raptor Cove

Gracemont Lion Cove

Skymont Техпроцесс, нм Intel 7 Intel 7 Intel 7 Intel 7 TSMC N3B Ядра 8P+8E 8P+8E 8P+12E 8P+12E 8P+12E Потоки 24 24 28 28 20 Частота P-ядер, ГГц 3,2-5,2 3,4-5,4 2,1-5,4 3,4-5,6 3,9-5,5 Частота E-ядер, ГГц 2,4-3,9 2,5-4,2 1,5-4,2 2,5-4,3 3,3-4,6 TDP, Вт 125 125 65 125 125 Макс. потребление, Вт 241 253 219 253 250 L2-кеш, Мбайт 14 24 28 28 36 L3-кеш, Мбайт 30 30 33 33 30 Память DDR4-3200

DDR5-4800 DDR4-3200

DDR5-5600 DDR4-3200

DDR5-5600 DDR4-3200

DDR5-5600 DDR5-6400 PCIe 16 PCIe 5.0

4 PCIe 4.0 16 PCIe 5.0

4 PCIe 4.0 16 PCIe 5.0

4 PCIe 4.0 16 PCIe 5.0

4 PCIe 4.0 20 PCIe 5.0

4 PCIe 4.0 Сокет LGA 1700 LGA 1700 LGA 1700 LGA 1700 LGA 1851 Дата выхода 11.2021 10.2022 01.2024 10.2023 10.2024 Начальная цена $589 $384 $359 $384 $379

Это подмножество выглядит стройнее, и при любых нагрузках за лидерство здесь могут побороться лишь два конкурента — Core i7-14700KF и Core Ultra 7 265KF. Они более прогрессивны по своему дизайну, обладают максимально возможной в соответствующем ценовом сегменте ядерной формулой и к тому же работают на более высоких, нежели у соперников, тактовых частотах.

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

Для тестирования всех отобранных процессоров использовалось четыре платформы. Во-первых, старые Socket AM4 (с поддержкой DDR4-памяти) и LGA 1700 (в варианте с поддержкой DDR5). Во-вторых, актуальные Socket AM5 и LGA 1851. В результате, помимо 13 процессоров, в состав тестового оборудования было включено четыре материнских платы и два варианта памяти. Его полный список приводится ниже.

Процессоры: AMD Ryzen 9 7900X (Raphael, 12 ядер, 4,7-5,6 ГГц, 64 Мбайт L3); AMD Ryzen 9 7900 (Raphael, 12 ядер, 3,7-5,4 ГГц, 64 Мбайт L3); AMD Ryzen 9 5950X (Vermeer, 16 ядер, 3,4-4,9 ГГц, 64 Мбайт L3); AMD Ryzen 7 9700X (Granite Ridge, 8 ядер, 3,8-5,5 ГГц, 32 Мбайт L3); AMD Ryzen 7 7800X3D (Raphael, 8 ядер, 4,2-5,0 ГГц, 96 Мбайт L3); AMD Ryzen 7 7700X (Raphael, 8 ядер, 4,5-5,4 ГГц, 32 Мбайт L3); AMD Ryzen 7 5700X3D (Vermeer, 8 ядер, 3,0-4,1 ГГц, 96 Мбайт L3); AMD Ryzen 5 7600X3D (Raphael, 6 ядер, 4,1-4,7 ГГц, 96 Мбайт L3); Intel Core i9-12900KF (Alder Lake, 8P+8E-ядер, 3,2-5,2/2,4-3,9 ГГц, 30 Мбайт L3); Intel Core Ultra 7 265KF (Arrow Lake, 8P+12E-ядер, 3,9-5,5/3,3-4,6 ГГц, 30 Мбайт L3); Intel Core i7-14700KF (Raptor Lake, 8P+12E-ядер, 3,4-5,6/2,5-4,3 ГГц, 33 Мбайт L3); Intel Core i7-14700F (Raptor Lake, 8P+12E-ядер, 2,1-5,4/1,5-4,2 ГГц, 33 Мбайт L3); Intel Core i7-13700KF (Raptor Lake, 8P+8E-ядер, 3,4-5,4/2,5-4,2 ГГц, 30 Мбайт L3).

Процессорный кулер: кастомная СЖО из компонентов EKWB.

Материнские платы: Asus ROG Maximus Z790 Apex (LGA1700, Intel Z790, DDR5); Asus ROG Strix X570-E Gaming WiFi (Socket AM4, AMD X570); MSI MEG Z890 Unity-X (LGA1851, Intel Z890); MSI MPG X670E Carbon WiFi (Socket AM5, AMD X670E).

Память: 2 × 16 Гбайт DDR5-6400 SDRAM (G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G16GX2-RS5K); 2 × 16 Гбайт DDR4-3600 SDRAM (Crucial Ballistix RGB BL2K16G36C16U4BL).

Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090 GameRock (2017/2407 МГц, 28 Гбит/с, 32 Гбайт).

Дисковая подсистема: Intel SSD 760p 2 Тбайт (SSDPEKKW020T8X1).

Блок питания: DeepCool PX1200G (80+ Gold, ATX 12V 3.0, 1200 Вт).

Настройка подсистем памяти в платформах Intel выполнялась по XMP-профилю выбранного комплекта модулей — DDR5-6400 с таймингами 32-39-39-102. В платформе Socket AM5 в силу неработоспособности процессоров Ryzen c DDR5-6400 в синхронном режиме для памяти выбирался альтернативный профиль DDR5-6000 с таймингами 30-38-38-96. В платформах с DDR4-памятью модули конфигурировалась по XMP в режиме DDR4-3600 с таймингами 16-18-18-38.

Процессоры тестировались с принятыми спецификациями ограничениями по потреблению. Однако для процессоров Intel с пределом PL1, равным 65 Вт, было сделано исключение: их предел PL1 ослаблялся до уровня PL2, поскольку большинство LGA 1700-материнских плат конфигурирует их именно таким образом.

Тестирование происходило в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (24H2) Build 26100.2605, включающей все необходимые апдейты для правильной работы планировщиков современных процессоров AMD и Intel. Для дополнительного повышения производительности мы отключали в настройках Windows «Безопасность на основе виртуализации» и активировали «Планирование графического процессора с аппаратным ускорением». В системе использовался свежий графический драйвер GeForce 581.57 Driver.

Также необходимо указать, что BIOS в платформе LGA 1700 был обновлён до версии с микрокодом Intel 0x12F, которая окончательно устраняет деградацию процессоров, связанную с подачей завышенных напряжений. А BIOS в платформе LGA 1851 был обновлён до версии с микрокодом Intel 0x117, которая должна увеличивать игровую производительность процессоров семейства Arrow Lake. Кроме того, в обеих платформах применялся профиль настроек Intel Default, который отменяет «оптимизации», введённые производителями материнских плат по своей инициативе.

Описание использовавшихся для измерения вычислительной производительности инструментов:

Синтетические бенчмарки:

3DMark Professional Edition 2.29.8256 — тестирование в сценарии CPU Profile 1.1 в однопоточном и многопоточном режимах.

Cinebench 2024 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора при рендеринге в Cinema 4D движком Redshift.

Geekbench 6.3.0 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора в типичных пользовательских сценариях: от чтения электронной почты до обработки изображений.

Тесты в приложениях:

7-zip 24.08 — тестирование скорости компрессии и декомпрессии. Используется встроенный бенчмарк с размером словаря до 64 Мбайт.

Adobe Photoshop 2024 25.11.0 — тестирование производительности при обработке графических изображений. Используется тестовый скрипт PugetBench for Photoshop 1.0.1, моделирующий базовые операции и работу с фильтрами Camera Raw Filter, Lens Correction, Reduce Noise, Smart Sharpen, Field Blur, Tilt-Shift Blur, Iris Blur, Adaptive Wide Angle, Liquify.

Adobe Photoshop Lightroom Classic 13.4 — тестирование производительности при пакетной обработке серии изображений в RAW-формате. Используется тестовый скрипт PugetBench for Lightroom Classic V0.96, моделирующий базовую работу с библиотекой и редактирование, а также импорт/экспорт, Smart Preview, создание панорам и HDR-изображений.

Adobe Premiere Pro 2024 24.5.0 — тестирование производительности при редактировании видео. Используется тестовый скрипт PugetBench for Premiere Pro 1.1.0, моделирующий редактирование 4K-роликов в разных форматах, применение к ним различных эффектов и итоговый рендер для YouTube.

Blender 4.2.0 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Blender Benchmark.

Corona 10 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Corona Benchmark.

DaVinci Resolve Studio 19.0 — оценка производительности обработки видео при кодировании различными кодеками, обработке исходников и наложении эффектов. Используется тестовый скрипт PugetBench for DaVinci Resolve 1.0.

FastSD CPU — измерение скорости быстрой ИИ-генерации изображений в Stable Diffusion 1.5 в режиме LCM-LoRA на CPU. Создаётся изображение разрешением 1024×1024 в пять итераций.

Microsoft Visual Studio 2022 (17.13.3) — измерение времени компиляции крупного MSVC-проекта —Blender версии 4.2.0.

Stockfish 17.0 — тестирование скорости работы популярного шахматного движка. Используется стандартный бенчмарк с глубиной анализа 28 полуходов.

SVT-AV1 2.1.0 — тестирование скорости перекодирования видео в формат AV1. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

Topaz Video AI v5.3.0 — тестирование производительности при улучшении качества видео с использованием ИИ-алгоритмов, исполняемых на CPU. Исходное видео 640×360@30FPS масштабируется с использованием модели Proteus до разрешения 1280×720, а FPS поднимается до 60 c использованием модели Chronos Fast.

X264 164 r3186 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.264/AVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

X265 3.6 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.265/HEVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

V-Ray 6.00.01 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный V-Ray 5 Benchmark.

Игры:

Assassin’s Creed Mirage. Настройки графики: Graphics Quality = Very High.

Baldur’s Gate 3. Настройки графики: Vulcan, Overall Preset = Ultra.

Cities: Skylines II. Настройки графики: Global Graphics Quality = High, Anti-aliasing Quality = Low SMAA, Volumetrics Quality Settings = Disabled, Depth of Field Quality = Disabled, Level of Detail = Low.

Cyberpunk 2077 2.01. Настройки графики: Quick Preset = RayTracing: Medium.

Hogwarts Legacy. Настройки графики: Global Quality Preset = Ultra, Ray Tracing Quality = Low, Anti-Aliasing Mode = TAA High.

Homeworld 3. Настройки графики: Overall Quality Level = Epic, Ray-traced shadows = On.

Horizon Zero Dawn Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing = TAA, Upscale Method = Off.

Kingdom Come: Deliverance II. Настройки графики: Overall Image Quality = Ultra.

Marvel’s Spider-Man 2. Настройки графики: Preset = Very High, Raytracing Preset = High, Field of View = 25, Anti-Aliasing = TAA.

Starfield. Настройки графики: Graphics Preset = Ultra, Upscaling = Off.

The Last of Us Part II Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing Mode = TAA.

The Witcher 3: Wild Hunt 4.04. Настройки графики: Graphics Preset = RT Ultra.

Warhammer 40,000: Space Marine 2. Настройки графики: Resolution Upscaling = TAA, Quality Preset: Ultra.

Во всех игровых тестах в качестве результатов приводится среднее количество кадров в секунду, а также 0,01-квантиль (первая перцентиль) для значений FPS. Использование 0,01-квантиля вместо показателей минимального FPS обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.

⇡#Производительность в синтетических тестах

Первым делом нелишним будет посмотреть на то, как проявляют себя процессоры в однопоточных бенчмарках. Такое сравнение позволяет оценить потенциал той или иной архитектуры. И в этом нам помогают три синтетических бенчмарка — Geekbench 6, 3DMark CPU Profile и Cinebench 2024.

Совершенно закономерно, что первые места в этих тестах занимают процессоры на самых свежих архитектурах — Ryzen 7 9700X на ядрах Zen 5 и Core Ultra 7 265KF с производительными ядрами Lion Cove. Следом за ними идут представители семейства Raptor Lake, потом Alder Lake, потом Zen 4, и замыкают этот ряд носители архитектуры Zen 3. Эта последовательность как раз и даёт общее представление о сравнительной прогрессивности архитектур, но следует иметь в виду, что такие тесты минимально учитывают вклад подсистемы памяти, поэтому не характеризуют производительность в полной мере.

Результаты в многопоточных тестах получаются совсем иные. И неудивительно: в этом случае на производительность влияет не только IPC и тактовая частота CPU, но и число доступных ядер и потоков, а ещё тепловые и энергетические ограничения, а также то, как процессор реагирует на их достижение.

Картина меняется кардинально: всю верхнюю часть диаграмм заполоняют процессоры Intel. Причём в группе лидеров оказывается не только новейший Core Ultra 7 265KF, но и процессоры семейства Raptor Lake: Core i7-14700KF, Core i7-14700 и иногда Core i7-13700KF. Их секрет довольно прост — гибридная архитектура Intel позволяет плотно набивать процессор небольшими E-ядрами, в результате чего Arrow Lake и Raptor Lake переплёвывают конкурентов по количеству ядер, доходящему до 20. При этом E-ядра в таких процессорах, несмотря на свою простоту, обладают довольно высокой удельной производительностью, особенно если речь идёт о простых счётных алгоритмах, где не требуется продвинутое предсказание переходов и мощные возможности спекулятивного исполнения кода.

Довольно показательно, что самый быстрый из участвующих в тестировании процессор AMD, 12-ядерный Ryzen 9 7900X, можно сопоставлять разве что с Core i9-12900KF, но не с более свежими решениями Intel. Конечно, это не стоит воспринимать как какой-то весомый факт, который категорически важен при выборе процессоров. Однако для понимания дальнейших результатов нужно иметь в виду, что на сегодняшний день в ценовой категории «около 30 тыс. руб.» процессоры Intel предлагают существенно лучшие возможности многопоточной обработки. И то, что их новые P-ядра, как и E-ядра, лишены поддержки технологии Hyper-Threading, не сильно-то и влияет на показатели в тестах.

⇡#Производительность в приложениях

Приложения для создания и обработки контента хорошо умеют пользоваться плюсами многоядерности, а ещё они в большинстве своём не сильно зависят от скорости работы подсистемы памяти. Поэтому в этой дисциплине тестирования ситуация складывается примерно так же, как в многопоточной синтетике. А конкретнее, наилучшим образом здесь проявляют себя решения Intel.

Лидером по усреднённой производительности в приложениях становится Core Ultra 7 265KF, который располагает большим количеством современных ядер. Но более старый Core i7-14700KF тоже демонстрирует высокий результат, отставая от более свежего собрата всего на 2 %. При этом лучший для созидательной работы процессор AMD, 12-ядерный Ryzen 9 7900X, выступает лишь на уровне Core i7-14700F, проигрывая Core Ultra 7 265KF в усреднённой производительности более 5 %.

При этом нужно отметить, что и Core i7-13700KF, и уж тем более Core i9-12900KF из группы лидеров выпадают. По сравнению с Core Ultra 7 265KF и Core i7-14700KF они располагают меньшим набором E-ядер, и это негативно сказывается на их производительности в ресурсоёмких задачах. Впрочем, большинство процессоров AMD выступает ещё хуже. От Ryzen 9 7900X заметно отстаёт даже 16-ядерный Ryzen 9 5950X, относящийся к поколению Zen 3, не говоря уже об остальных участниках теста с восемью или шестью ядрами. Не блещет и Ryzen 9 7900, который из-за ограничений по энергопотреблению проигрывает родственному Ryzen 9 7900X на целых 11 %.

Приведённые на графике выше усреднённые результаты получены на основании тестов в 16 приложениях, диаграммы по которым приведены далее. И если ознакомиться с ними внимательно, то отсутствие достойных процессоров AMD, которые можно было бы рекомендовать для рабочих станций среднего уровня, становится очевидно. Дело в том, что мы не смогли найти ни одной задачи, где самый производительный CPU компании для многопоточных нагрузок, Ryzen 9 7900X, занял бы первое место. В девяти тестах лидером оказался Core Ultra 7 265KF, ещё в четырёх — Core i7-14700FK. В оставшихся трёх случаях на первом месте по производительности находятся процессоры AMD, но это либо 16-ядерный Ryzen 9 5950X (при разархивации), либо восьмиядерный Ryzen 7 9700X (в Photoshop и Topaz Video AI).

Иными словами, тезис о том, что AMD делает хорошо либо геймерские, либо очень дорогие процессоры, находит очередное подтверждение. В среднем ценовом диапазоне более рациональным вариантом для рабочих систем остаются решения, предлагаемые Intel. Причём этот же вывод мы делаем за последние несколько недель уже в третий раз — до этого аналогичные результаты были получены при тестировании процессоров за 10 и 20 тысяч рублей.

Рендеринг:

Перекодирование видео:

Обработка фото:

Работа с видео:

Нейросети:

Компиляция:

Архивация:

Шахматы:

⇡#Производительность в играх. Тесты в разрешении 1080p

Расклад сил в играх обычно сильно отличается от того, что наблюдается в приложениях. Причин тому несколько. Во-первых, игры не совсем многопоточны, и чаще всего в процессорной составляющей такой нагрузки имеется один-два основных потока, в то время как остальные выполняют вспомогательную функцию. Во-вторых, большое влияние на игровую частоту кадров оказывает производительность магистрали «процессор — память», через которую прокачивается огромное количество графических данных.

Именно эти особенности активно эксплуатирует компания AMD, предлагая процессоры с 3D-кешем, которые действительно оказываются весьма успешны в качестве игровых решений. Например, по средней производительности в разрешении Full HD (с мощной видеокартой, которая заведомо не ограничивает уровень FPS) лучший результат выдаёт восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D. Этот процессор, который основан даже не на самой актуальной архитектуре Zen 4, опережает и более новый Ryzen 7 9700X (на 13 %) и лучший среди участников тестирования геймерский процессор Intel, Core i7-14700KF (на 1 %).

При этом нужно отметить ещё два важных факта. Во-первых, восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D заметно опережает аналогичный шестиядерник Ryzen 5 7600X3D — преимущество более обеспеченного ядрами процессора составляет порядка 5 %. Но эта разница объясняется не столько нехваткой ядер, сколько более низкими тактовыми частотами у шестиядерника. Во-вторых, главная надежда и опора Intel на современном этапе развития CPU, Core Ultra 7 265KF поколения Arrow Lake, демонстрирует постыдно слабый результат. Он не только на 10 % отстаёт от Ryzen 7 7800X3D, но и на 9 % проигрывает своему предшественнику Core i7-14700KF, выступая где-то на уровне Core i9-12900KF четырёхлетней давности.

Глядя на диаграмму, хочется констатировать, что все выбранные нами процессоры в ценовой категории «около 30 тыс. руб.» делятся на три группы. В группу решений с относительно высокой игровой производительностью входят два усиленных 3D-кешем процессора Ryzen X3D серии 7000, а также процессоры Intel с дизайном Raptor Lake. В среднюю группу попадают Core Ultra 7 265KF, Ryzen 7 9700X и Core i9-12900K. А остальные участники теста формируют группу отстающих, где своё место находят и процессоры AMD с архитектурой Zen 3 и Zen 4, но без 3D-кеша, и морально устаревший и работающий на низких частотах Ryzen 7 5700X3D с 3D-кешем.

Ниже можно посмотреть результаты, полученные в отдельных случаях. И в них интересно то, что среди современных игр остаётся существенное число таких, которые лучше оптимизированы под процессоры Intel и в которых Core i7-14700KF оказывается быстрее Ryzen 7 7800X3D, причём иногда даже довольно существенно — на величину до 15-20 % по среднему FPS. Тем не менее в итоге в этом соперничестве платформ Socket AM5 и LGA 1700 победителем выходит вариант AMD со счётом 8:5.

⇡#Производительность в играх. Тесты в разрешении 2160p

С повышением разрешения картина качественно меняется не слишком сильно, но разброс в производительности становится меньше. Лидирующую позицию продолжает занимать Ryzen 7 7800X3D, причём его преимущество перед процессорами Intel видно скорее по минимальному, а не по среднему FPS. Два других процессора AMD, Ryzen 5 7600X3D и Ryzen 7 9700X, присоединяются к лидеру — при повышении экранного разрешения они тоже выдают чуть более высокий минимальный FPS, если сравнивать с результатами представителей семейства Intel Raptor Lake.

Однако все перечисленные в прошлом абзаце процессоры, если говорить о картине в среднем, примерно равнозначны — разница в их производительности в 4K может быть заметна лишь под микроскопом. Но Core Ultra 7 265KF, Core i9-12900K, а также процессоры AMD с архитектурой Zen 4 без 3D-кеша, как и любые Zen 3, в группу лидеров уже не входят. Их отставание от Ryzen 7 7800X3D по среднему или минимальному FPS превышает уровень в 5 % и в худшем случае (для Ryzen 9 5950X) доходит до 20 %.

При этом ситуация в отдельных играх в высоком разрешении, когда нагрузка переносится на видеокарту, начинает выглядеть довольно любопытно. Некоторые игры, такие как Kingdom Come: Deliverance II или The Last of Us Part II Remastered, заметно лучше работают на платформе Socket AM5, вне зависимости от мощности CPU, в то время как есть и обратные примеры, скажем, Cyberpunk 2077 или Starfield явно отдают предпочтение платформе LGA 1700.

⇡#Энергопотребление и температуры

Процессоры, участвующие в тестировании, серьёзно различаются не только по производительности. Ещё один фактор, который необходимо иметь в виду при выборе, — энергопотребление и температуры. Даже с точки зрения формальных спецификаций максимальное потребление сравниваемых моделей может различаться почти втрое.

Поскольку в тестах принимали участие процессоры, потребление которых способно доходить до 250 Вт, для охлаждения была выбрана производительная кастомная СЖО на компонентах EKWB с 360-мм радиатором. Но по факту даже столь эффективный теплоотвод совершенно не гарантирует низкие температуры, особенно если речь идёт о процессорах вроде Core i7-14700KF и Ryzen 9 7900X, алгоритмы буста частоты которых приводят их в район температурных лимитов.

В однопоточном рендеринге в Cinebench 2024 температуры большинства CPU остаются в комфортном диапазоне. Наименьшим нагревом могут похвастать относительно низкочастотные Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 7600X3D, а также процессоры Intel, не относящиеся к поколению Raptor Lake, — Core i9-12900KF и Core Ultra 7 265KF. При этом антилидеры по нагреву — носители архитектуры Zen 4 с высокими тактовыми частотами, к числу которых относятся Ryzen 9 7900X и Ryzen 7 7700X.

При переходе к тяжёлой многопоточной нагрузке разброс в температурах увеличивается, и картина претерпевает качественные изменения. Самый низкий нагрев наблюдается у 65-Вт Ryzen 9 7900 и Ryzen 7 9700X, а самый высокий — у другой пары процессоров AMD, Ryzen 7 7700X и Ryzen 9 7900X. При этом самым холодным процессором Intel становится Core Ultra 7 265KF, а самым горячим — Core i7-13700KF, но в любом случае их температуры лежат глубоко внутри диапазона, сформированного решениями конкурента.

В играх разброс между температурами CPU становится меньше, чем в многопоточном рендеринге, и в целом ситуация вновь меняется. Минимальным нагревом могут похвастать Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 9 7900, а ещё Core Ultra 7 265KF и Core i9-12900KF. Однако, что характерно, ни один из этих процессоров не был назван нами достойным решением для геймерских ПК, когда речь шла о производительности. Если же говорить о CPU с хорошим уровнем быстродействия в играх, то наиболее благоприятным тепловым режимом могут похвастать Ryzen 7 7800X3D и его урезанный вариант, Ryzen 5 7600X3D.

Дополнить обобщённые показатели на диаграмме может таблица со средними температурами в конкретных играх.

Средняя температура CPU, °C (игры) Baldur's Gate 3 Kingdom Come: Deliverance II Marvel's Spider-Man 2 The Last of Us Part II Remastered Warhammer 40,000: Space Marine 2 Core i7-13700KF 68,0 71,7 71,6 74,7 63,8 Core i7-14700 64,3 64,5 66,8 66,4 59,6 Core i7-14700KF 70,8 70,4 70,6 71,5 66,2 Core i9-12900KF 56,5 59,4 60,9 61,1 54,6 Core Ultra 7 265KF 55,5 58,1 59,9 60,7 55,6 Ryzen 5 7600X3D 59,3 64,7 60,8 65,9 58,2 Ryzen 7 5700X3D 52,3 55,7 52,3 55,8 50,1 Ryzen 7 7700X 64,5 67,1 66,1 67,9 61,8 Ryzen 7 7800X3D 62,0 63,1 60,6 67,9 57,2 Ryzen 7 9700X 60,4 59,5 59,8 57,2 58,9 Ryzen 9 5950X 64,4 64,9 63,9 63,1 61,7 Ryzen 9 7900 56,4 54,9 55,0 53,6 56,1 Ryzen 9 7900X 69,1 72,3 70,0 70,7 66,8

После того как мы познакомились с температурным режимом, стоит посмотреть и на потребление CPU, поскольку эти характеристики связаны не самой очевидной зависимостью с дополнительными параметрами.

Если говорить о ситуации с рендерингом, то все попавшие в тестирование процессоры можно поделить на три группы. В первую, экономичную группу попадают CPU, которые укладываются в 90-Вт рамки. Сюда можно отнести одночиплетные процессоры AMD, за исключением Ryzen 7 7700X, а также задушенный тепловым пакетом Ryzen 9 7900. Вторая, средняя группа, включает процессоры AMD с потреблением до 180 Вт, и она состоит из Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 7900X. К третьей же группе относятся самые прожорливые процессоры, которые способны потреблять вплоть до 250 Вт, и это — исключительно решения компании Intel.

Несколько лет тому назад производители процессоров взяли за правило хвастаться показателем удельной производительности в пересчёте на ватт. И такое соотношение, по данным теста в Cinebench 2024, наилучшим образом выглядит у Ryzen 9 7900 и Ryzen 7 9700X, то есть у тех продуктов, чей тепловой пакет искусственно установлен в 65 Вт ради энергоэффективности.

Если же переключиться на обсуждение потребления CPU в играх, ситуация вновь поменяется. Недосягаемыми чемпионами экономичности в этом случае становятся процессоры AMD, оснащённые 3D-кешем, которым в среднем удаётся вмещаться в 70-Вт рамки. Процессоры Intel Raptor Lake, которые конкурируют с ними в смысле производительности, при этом расходуют электроэнергии в два — два с половиной раза больше. И только лишь Core Ultra 7 265KF может похвастать потреблением на уровне 93 Вт, однако его игровая производительность намного хуже. И всё это значит, что по соотношению FPS на ватт безусловными лидерами с большим отрывом становятся Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X3D.

И в заключение — таблица с потреблением процессоров в отдельных играх.

Среднее потребление CPU, Вт (игры) Baldur's Gate 3 Kingdom Come: Deliverance II Marvel's Spider-Man 2 The Last of Us Part II Remastered Warhammer 40,000: Space Marine 2 Core i7-13700KF 148,5 176,1 168,8 201,4 139,6 Core i7-14700 138,3 157,9 155,2 167,4 128,1 Core i7-14700KF 165,5 192,1 175,3 197,2 154,8 Core i9-12900KF 111,7 133,0 132,2 148,4 109,3 Core Ultra 7 265KF 74,3 98,8 106,0 108,0 79,6 Ryzen 5 7600X3D 57,3 62,7 58,9 62,6 54,1 Ryzen 7 5700X3D 64,4 75,5 66,9 79,1 61,4 Ryzen 7 7700X 91,0 100,4 97,2 106,0 88,8 Ryzen 7 7800X3D 62,4 67,8 62,5 68,9 57,1 Ryzen 7 9700X 88,0 88,0 88,0 88,0 87,9 Ryzen 9 5950X 126 141,6 138,1 145,4 127,0 Ryzen 9 7900 90,1 90,1 90,2 90,2 90,1 Ryzen 9 7900X 119,7 131,4 128,2 134,3 114,6

Итог тут прост. Если для вас важны потребление и нагрев CPU в игровых нагрузках, процессоры Intel следует обходить стороной. И причин для этого в действительности может быть много. Ведь потребление — это совсем не абстрактные числа, а то, что определяет требования к системе охлаждения и мощности VRM на материнской плате. А значит, косвенно влияет на стоимость всего ПК и производимый им уровень шума.

⇡#Выводы

Ситуация в ценовой категории «около 30 тыс. руб.» довольно типична — мы уже не раз видели её в других рыночных сегментах. Суть в том, что одного-единственного варианта, который стал бы ответом на любые запросы пользователей, здесь нет. Выбор CPU зависит от задач, которые стоят перед конкретным ПК, и от того, с какими компромиссами готов смириться его обладатель.

Не идеальным, но максимально универсальным процессором среди имеющихся альтернатив стоимостью 30 тыс. руб. можно назвать Core i7-14700KF или его чуть более медленную и немного более доступную по цене модификацию Core i7-14700F. Оба эти процессора семейства Intel Raptor Lake неплохо показывают себя в игровых задачах, лишь незначительно проигрывая решениям AMD с архитектурой Zen 4 и 3D-кешем, но при этом благодаря своей 20-ядерной формуле близки к лидерству в приложениях для создания и обработки контента.

Однако рекомендовать их в качестве решения, которое устроит всех, невозможно. Во-первых, они сильно греются и нуждаются в мощных системах охлаждения и материнских платах с усиленными цепями питания. Во-вторых, эти процессоры ориентированы на платформу LGA 1700, которая закончила своё развитие, а значит, никаких путей для будущих апгрейдов уже не предложит. И то и другое — достаточно веские причины для того, чтобы обойти Core i7-14700KF стороной.

К сожалению, следующее поколение продуктов Intel Arrow Lake, представленное в исследуемой ценовой категории прямым наследником Core i7-14700KF, процессором Core Ultra 7 265KF, такой же всеядностью по отношению к задачам разного типа уже не обладает. Этот CPU блестяще выступает в моделировании, рендеринге, обработке звука, изображений и видео или других ресурсоёмких нагрузках, однако по игровой производительности он сделал довольно серьёзный шаг назад. Поэтому в итоге Core Ultra 7 265KF представляет интерес исключительно для профессионалов, которым, несомненно, понравится, что по сравнению с Core i7-14700KF он не только стал быстрее в большинстве рабочих сценариев, но и оказался заметно экономичнее.

Что же касается решений AMD, то близких по цене и производительности в приложениях вариантов эта компания не предлагает. Самый быстрый из её CPU для многопоточных нагрузок, который можно приобрести за сумму порядка 30 тыс. руб., — 12-ядерный Ryzen 9 7900X — ощутимо уступает и Core Ultra 7 265KF, и Core i7-14700KF.

Но в случае сугубо игровых систем, которые не планируется использовать для работы, ситуация кардинально иная. Для таких применений идеально подходят процессоры AMD, оснащённые 3D-кешем, например восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D или более доступный шестиядерный Ryzen 5 7600X3D. Эти CPU не только выдают более высокую, чем у Core i7-14700KF, частоту кадров в большинстве современных игр, но и могут похвастать гораздо более скромными энергетическими аппетитами и, соответственно, очень сдержанным нагревом.

Кроме того, Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X3D принадлежат к платформе Socket AM5, которая на сегодняшний день имеет самые лучшие перспективы на будущее. Для неё гарантированно выйдет как минимум ещё одно поколение процессоров, а значит, можно рассчитывать на бесшовную модернизацию без необходимости замены материнской платы.

В итоге при выборе процессора за сумму около 30 тыс. руб. рассматривать стоит три основных варианта: