Процессоры за 30 тысяч рублей — большой сравнительный тест

Некоторое время тому назад мы решили провести анализ ситуации на процессорном рынке по ценовым сегментам и уже опубликовали отчёты о тестированиях процессоров, которые можно купить за 10 и 20 тыс. руб. С ними можно ознакомиться по ссылкам:
Но сегодня мы двигаемся дальше — к процессорам, которые стоят на ступеньку выше и продаются за суммы порядка 30 тыс. руб. И их сравнительное тестирование, пожалуй, будет интереснее двух предыдущих. Во-первых, эта ценовая категория густонаселена и разнообразна — в неё попадает много совсем непохожих друг на друга продуктов. Во-вторых, все они — далеко не компромиссные решения, в которых ради удешевления отрезано то или другое. Здесь речь уже идёт о довольно мощных CPU с современными архитектурами, которые часто можно отнести к предфлагманскому уровню.
Иными словами, такие процессоры позволяют собирать вполне серьёзные системы, причём не только геймерской направленности. Их возможностей хватает и для профессиональных рабочих станций, и для домашних ПК продвинутых пользователей, на которых свободно идут тяжёлые приложения для обработки медиаконтента, разработки ПО, моделирования и рендеринга. Если же говорить конкретно про игры, то процессоры за 30 тыс. руб. отлично сочетаются с видеокартами серий GeForce RTX 5070/5080 и Radeon RX 9070 без риска упереться в недостаток мощности CPU.
При этом в рассматриваемую ценовую категорию попадают очень разные по своему характеру решения. У Intel это модели класса Core i7 и Core Ultra 7, а у AMD — Ryzen 7 и даже отдельные варианты Ryzen 9. Более того, данный бюджет охватывает и процессоры AMD с технологией 3D V-Cache, которые стали эталоном для современных ПК игровой направленности. Однако такое разнообразие вариантов имеет и обратную сторону: процессоры сильно расходятся по энергопотреблению и тепловому пакету, требуют использования охлаждения различного уровня и имеют совершенно непохожие профили производительности.
Проще говоря, универсального рецепта выбора здесь нет: какие-то процессоры имеют больше вычислительных ядер, у каких-то — выше однопоточная производительность, а какие-то выделяются экономичностью и способностью работать без перегрева с недорогими системами охлаждения. И более того, в рассматриваемом ценовом сегменте все такие различия проявляются гораздо сильнее, чем в случае более доступных CPU. Чтобы разобраться во всём этом многообразии, для тестов мы отобрали сразу тринадцать актуальных CPU стоимостью 30 тыс. руб. с максимально разными характеристиками и отличиями в платформах, архитектуре, числе ядер и частотах. В этот набор попали модели с числом ядер от 6 до 20, максимальными частотами от 4,1 до 5,6 ГГц, кеш-памятью от 36 до 104 Мбайт и тепловыми пакетами от 65 до 170 Вт. Давайте познакомимся с полным списком участников, а также пройдёмся по их основным особенностям в контексте применения в современных конфигурациях.
⇡#Ryzen 7 9700X
Итак, 30 тысяч рублей — это сумма, которая даёт заметную свободу в выборе и уже позволяет смотреть на действительно мощные процессоры последнего поколения. В эту категорию, в частности, попадает Ryzen 7 9700X — восьмиядерный чип AMD на архитектуре Zen 5. Принято считать, что для игровых систем оптимальны именно восьмиядерники. С этим можно спорить, но Ryzen 7 9700X действительно выглядит привлекательно: свежая архитектура, 4-нм техпроцесс, высокие частоты и при этом довольно умеренное тепловыделение.
Паспортная частотная формула допускает авторазгон до 5,5 ГГц, а тепловой пакет в 65 Вт ограничивает максимальное энергопотребление на уровне 88 Вт. На практике это делает Ryzen 7 9700X довольно холодным CPU, особенно среди других восьмиядерников, но и накладывает некоторые ограничения: под высокой многопоточной нагрузкой частота проседает к отметке около 4,5 ГГц. Впрочем, AMD предусмотрела обходной путь —TDP этого процессора можно поднять в BIOS до 105 Вт. Формально это не разгон, но в ресурсоёмких приложениях частоты заметно повышаются, и процессор становится производительнее.
Коробочной версии кулер не полагается, что напрямую связано с возможностью конфигурировать тепловой пакет. В 65-Вт режиме Ryzen 7 9700X вполне может удовлетвориться воздушным кулером среднего уровня. Но если планируется его эксплуатация в 105-Вт варианте, понадобится более серьёзная система охлаждения.
При этом Ryzen 7 9700X всё же нельзя назвать настоящим геймерским процессором, поскольку его L3-кеш имеет объём 32 Мбайт. Однако модели Zen 5, снабжённые дополнительным 64-Мбайт кристаллом 3D-кеша, относятся совсем к другой ценовой категории. Тем не менее за счёт одной только новой архитектуры Ryzen 7 9700X способен предложить 15%-ный прирост IPС по сравнению с Zen 4. Это, конечно, не ставит Ryzen 7 9700X на одну ступень с Ryzen 7 7800X3D в играх, но зато позволяет ему показывать неплохой уровень быстродействия в задачах создания и обработки контента.
Процессоры серии Ryzen 9000, как и предшественники, ориентированы на работу в платформе Socket AM5 и совместимы с тем же самым набором материнских плат. Более того, в них используется точно такой же чиплет ввода-вывода (IOD), как в процессорах прошлого поколения. А это значит, что Ryzen 7 9700X поддерживает 24 линии PCIe 5.0. А ещё при работе с DDR5 ему присущи те же самые особенности, а именно ограничения в пропускной способности из-за медленной внутренней шины Infinity Fabric и почти полная бессмысленность использования более быстрых, чем DDR5-6000, модулей памяти из-за перехода контроллера памяти в асинхронный режим.
⇡#Ryzen 9 7900X
Если не гоняться за новыми архитектурами и сделать от Ryzen 9000 шаг назад, то в бюджет 30 тыс. руб. можно втиснуть полноценный процессор с 12 ядрами Zen 4 — Ryzen 9 7900X. Пройти мимо него достаточно сложно, ведь в этом ценовом сегменте он просто напрашивается в качестве варианта для сравнительно недорогих рабочих станций.
Если закрыть глаза на то, что архитектуре Zen 4 скоро стукнет три года, что по меркам процессорного рынка — довольно большой срок, козырей у него немало. В первую очередь это 12 больших и производительных ядер с поддержкой технологии SMT, что позволяет Ryzen 9 7900X исполнять одновременно до 24 потоков. Причём эти ядра работают на довольно высоких тактовых частотах, достигающих 5,6 ГГц. Более того, по пиковой частоте это один из самых резвых процессоров в этом тестировании в принципе, причём не только среди решений AMD, но и вообще, включая конкурирующие продукты. Также стоит иметь в виду, что Ryzen 9 7900X состоит из двух кристаллов CCD, в каждом из которых находится по шесть ядер и 32 Мбайт L3-кеша, что даёт суммарный объём кеш-памяти третьего уровня 64 Мбайт.
Для рабочих приложений такое строение определённо идёт в плюс. Каждый чиплет имеет собственный кеш верхнего уровня, и это помогает в рендере, обработке данных и других распараллеливаемых алгоритмах. Но в играх такая схема, напротив, нередко становится обузой. Загвоздка в том, что доступ к данным, находящимся в соседнем CCD, возможен только через системную память, и это добавляет задержек. Поэтому 12-ядерники AMD по игровой производительности нередко уступают восьмиядерникам Zen 4 и Zen 5, где все данные крутятся в рамках одного кристалла CCD и единого L3-кеша.
Ещё один нюанс, связанный с Ryzen 9 7900X, касается его температурного режима. Два чиплета с высокими частотами выделяют немало тепла, и характеристика TDP этого CPU установлена в 170 Вт. Максимальное же энергопотребление, согласно спецификации, может достигать внушительных 230 Вт. Впрочем, главная проблема Ryzen 9 7900X не прожорливость, а именно нагрев. При серьёзных нагрузках его температура возрастает до 90-95 градусов, и бороться с этим очень сложно, даже если использовать навороченные жидкостные системы охлаждения. По этой причине в ресурсоёмких приложениях частоты Ryzen 9 7900X уходят в окрестность 5,0 ГГц.
Неудивительно, что на разгон в таких условиях рассчитывать не приходится. Но с помощью настроек Precision Boost Overdrive можно попытаться умерить аппетиты и нагрев, хотя на кардинальную смену характера CPU рассчитывать не стоит. Иными словами, для такого 12-ядерника, как Ryzen 9 7900X, в любом случае нужна материнская плата с добротной схемой питания.
Отдельного упоминания заслуживает встроенное графическое ядро. Ryzen 9 7900X оснащён простым GPU на базе архитектуры RDNA 2 с двумя CU. Игровую производительность оно выдаёт весьма условную, но для некоторых других применений, когда от ПК не требуется GPU-ускорение и 3D-визуализация, его возможностей вполне может хватить. К тому же встроенный в GPU медиадвижок VCE поддерживает аппаратное кодирование H.264/H.265 и декодирование AV1, VP9, HEVC и H.264.
⇡#Ryzen 9 7900
Ryzen 9 7900 представляет собой вариацию Ryzen 9 7900X, которая подешевле, помедленнее и похолоднее. Иными словами — компромиссное 12-ядерное решение для тех, кому по какой-то причине не нравится радикальность Ryzen 9 7900X.
Главная особенность Ryzen 9 7900 — урезанный в два с половиной раза тепловой пакет. Его TDP установлен в 65 Вт, соответственно максимальное энергопотребление ограничено величиной 88 Вт. Это, естественно, сильно сказывается на частотной формуле. И хотя паспортные частоты такого процессора выглядят внушительно — от 3,7 до 5,4 ГГц, — в реальности при многопоточной нагрузке частота проседает ближе к нижней границе этого диапазона. Поэтому если говорить про рабочие приложения, на которые такие 12-ядерники как раз и ориентированы в первую очередь, то в них Ryzen 9 7900 оказывается существенно медленнее Ryzen 9 7900X, рассчитанного на 170-Вт тепловой пакет.
Но у модели без индекса X есть полноценная поддержка Precision Boost Overdrive, а значит, через настройки BIOS её можно по поведению приблизить к старшей модификации. Правда, тогда Ryzen 9 7900 потеряет своё ключевое преимущество — энергоэффективность и пониженный нагрев. А ведь в штатном режиме этот процессор спокойно работает даже с кулерами среднего класса — такой комфортный тепловой профиль у CPU с двенадцатью ядрами встречается крайне редко.
В остальном Ryzen 9 7900 не отличается от собрата с индексом X в названии. Это тоже двухчиплетный CPU с парой кристаллов CCD, содержащих по шесть ядер и 32 Мбайт L3 в каждом. Но его совместимость с Socket AM5-платами шире за счёт отсутствия жёстких требований к мощности VRM. Поддержка DDR5 и PCIe 5.0 в Ryzen 9 7900 сохранена в полном объёме. Графическая часть тоже не отличается: внутри у него та же простая RDNA 2-графика с двумя CU, способная вывести изображение, работать с видео и обеспечивать минимальный набор функций для ПК без дискретной видеокарты.
⇡#Ryzen 7 7800X3D
Ценовая категория «около 30 тыс. руб.» предлагает широкий выбор вариантов на архитектуре Zen 4, и сюда попадают даже модели с 3D-кешем. Формально Ryzen 7 7800X3D пока чуть дороже целевой отметки, но мы всё равно включили его в тест: на мировом рынке он сейчас дешевеет, и, скорее всего, российская цена последует за общей тенденцией.
Тем более к Ryzen 7 7800X3D существует неослабевающий интерес, подпитываемый тем, что в 2023-2024 годах он был одним из лучших процессоров для игровых систем. Этот статус обеспечивали восемь ядер с архитектурой Zen 4 и гигантский, 96-Мбайт кеш третьего уровня, полученный добавлением в конструкцию процессора дополнительного кристалла SRAM поверх процессорного чиплета CCD. Модели Ryzen, усиленные таким 3D-кешем, оказываются быстрее своих ординарных собратьев в процессорозависимых играх примерно на 15-20 %, что превосходит прирост, который обычно даёт переход на новое поколение архитектуры. Исходя их этого, Ryzen 7 7800X3D не должен уступать более новому Ryzen 7 9700X в играх.
Но в рабочих задачах Ryzen 7 7800X3D может разочаровать, поскольку его тактовые частоты ниже, чем, например, у восьмиядерного Ryzen 7 7700X, а увеличенный кеш в приложениях такого рода не даёт заметного преимущества. Более того, порой он играет даже отрицательную роль, затрудняя отвод тепла от кристалла CCD, который находится на нижнем ярусе кремниевой сборки. В результате максимальная частота Ryzen 7 7800X3D ограничена величиной 5,0 ГГц, и, более того, в этом процессоре заблокированы возможности разгона — напряжения и множители частоты менять нельзя. Однако доступ к средствам Precision Boost Overdrive остался, и через них всё-таки можно отодвинуть верхнюю границу частоты примерно на 200 МГц.
Зато Ryzen 7 7800X3D получился довольно энергоэффективным. AMD определила его тепловой пакет в 120 Вт, но это — очень серьёзное преувеличение, в реальности Ryzen 7 7800X3D похож скорее на 65-Вт процессоры. Поэтому для отвода тепла ему не нужны мощные кулеры, а использовать этот CPU можно даже в самых доступных Socket AM5-платах, не обладающих усиленной схемой VRM.
Возможности платформы у Ryzen 7 7800X3D типичны для Ryzen 7000 и 9000, однако стоит развеять распространённый миф: увеличенный L3-кеш не отменяет чувствительность производительности к памяти. Как и все его собратья, Ryzen 7 7800X3D предпочитает DDR5-6000 с низкими задержками, и именно такая память позволяет получить максимальный игровой FPS.
⇡#Ryzen 7 7700X
Хотя это и выглядит несколько странно, вместе с Ryzen 7 9700X примерно за такую же цену AMD предлагает и аналогичный восьмиядерный процессор прошлого поколения, Ryzen 7 7700X. Разница в их стоимости в российских магазинах едва достигает тысячи рублей, картина на мировом рынке схожая. Поэтому мы включили в тест и Ryzen 7 7700X, поскольку потенциальный покупатель в любом случае будет сравнивать эти модели между собой.
И в этом есть определённый смысл. Хотя Ryzen 7 7700X построен на архитектуре Zen 4, которая примерно на 15 % слабее Zen 5 по IPC, он компенсирует это более высокими частотами. Его рабочий диапазон — от 4,5 до 5,4 ГГц, а значит, минимальная частота заметно выше, чем у Ryzen 7 9700X. Причина проста: TDP у Ryzen 7 7700X составляет 105 Вт, тогда как тепловой пакет более современного восьмиядерника — 65 Вт. Поэтому под тяжёлой многопоточной нагрузкой модель прошлого поколения выходит на более высокие частоты и иногда даже оказывается быстрее преемника с точки зрения производительности.
Однако за это приходится расплачиваться высоким нагревом. Если Ryzen 7 9700X — сравнительно экономичный и холодный процессор, Ryzen 7 7700X не только прожорливее, но и заметно горячее. Его температуры вполне могут достигать предельных значений на уровне 90-95 градусов, и поэтому он нуждается в установке мощного кулера, способного отвести от процессора до 142 Вт тепловой энергии. Но даже усиленное охлаждение не гарантирует низких температур при работе, и это — врождённый недостаток многих процессоров поколения Zen 4, который связан с целым набором факторов: высокой плотностью теплового потока от небольшого 5-нм кристалла CCD, его расположением не по центру процессора и неудачной конфигурацией теплорассеивающей крышки.
Поэтому классический разгон у Ryzen 7 7700X почти не даёт результата: процессор быстро упирается в температурные лимиты. Зато даунвольт через Precision Boost Overdrive стал фактически стандартной практикой — он снижает нагрев и улучшает устойчивость частотного буста без потерь производительности.
Остаётся лишь добавить, что Ryzen 7 7700X, как и Ryzen 7 9700X, ориентирован на платформу Socket AM5. И более того, в этих процессорах применяются одинаковые чиплеты ввода-вывода. А значит, набор внешних интерфейсов у них абсолютно одинаков. Более того, в них не различаются ни контроллер DDR5-памяти, ни встроенное графическое ядро.
⇡#Ryzen 5 7600X3D
Если восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D выглядит слишком дорогим, то среди процессоров AMD можно выбрать достаточно близкую альтернативу — шестиядерный Ryzen 5 7600X3D. Он стоит примерно на 5 тыс. руб. дешевле и попадает в категорию «около 30 тыс. руб.» без каких-либо оговорок про будущие снижения цен. При этом он выглядит не менее интересно, чем Ryzen 7 7800X3D, поскольку, с одной стороны, шести ядер для современных игровых движков вполне хватает, а с другой — его L3-кеш, как и у других представителей серии X3D, расширен на дополнительные 64 Мбайт.
Главное слабое место Ryzen 5 7600X3D — тактовые частоты. Дело в том, что в процессорах Ryzen 7000X3D применяется первое поколение технологии 3D V-Cache. А это значит, что дополнительный кристалл с 64 Мбайт кеш-памяти располагается поверх кристалла CCD с вычислительными ядрами, ограничивая возможности теплоотвода и требуя снижения частот. К этому добавляется и то, что Ryzen 5 7600X3D — это усечённая версия восьмиядерного Ryzen 7 7800X3D, для выпуска которой AMD использует кремниевые кристаллы, не прошедшие отбор для Ryzen 7 7800X3D. Поэтому не стоит удивляться, что паспортный интервал частот Ryzen 5 7600X3D ограничен сверху значением 4,7 ГГц, что на целых 600 МГц ниже, чем у обычного Ryzen 5 7600X.
Но благодаря этому Ryzen 5 7600X3D на удивление экономичен. Формально его тепловой пакет — 65 Вт, но в действительности даже при многопоточной нагрузке потребление не доходит до максимально разрешённых 88 Вт. На практике это означает низкое тепловыделение, отсутствие жёстких требований к охлаждению и возможность использования Ryzen 5 7600X3D даже в компактных сборках без риска перегрева.
Важное отличие Ryzen 5 7600X3D от прочих Socket AM5-процессоров заключается ещё и в том, что для него AMD закрыла возможности разгона. Так компания обезопасила этот CPU от повреждений из-за локального перегрева, который может произойти в закрытом сверху кристалле CCD. Но в результате тактовые частоты Ryzen 5 7600X3D невозможно улучшить, и максимум, что можно сделать, — лишь немного оптимизировать частотную формулу через настройки Precision Boost Overdrive.
С точки зрения платформы и внешних интерфейсов Ryzen 5 7600X3D полностью повторяет остальные Zen 4. Ему подходят любые AM5-материнские платы, он поддерживает DDR5 и предоставляет 24 линии PCIe 5.0 через стандартный чиплет IOD. Также у него есть простейшая встроенная графика, достаточная для запуска и настройки системы без дискретной видеокарты.
В итоге Ryzen 5 7600X3D оказывается узкоспециализированным решением. У него мало ядер и низкая частота, поэтому для рабочих сценариев он подходит плохо. Но как у игрового CPU у него есть неплохие перспективы, которые обеспечивает вместительный L3-кеш общим объёмом 96 Мбайт. Впрочем, нельзя не оговориться, что ценовой разрыв между Ryzen 5 7600X3D и восьмиядерным Ryzen 5 7800X3D с более агрессивной частотной формулой составляет менее 5 тыс. руб., и вполне возможно, многим покажется более логичным доплатить и взять более продвинутый вариант без бросающихся в глаза слабых мест.
⇡#Ryzen 9 5950X
Если сделать ещё один шаг в прошлое, то, располагая суммой около 30 тыс. руб., можно обратить внимание на настоящий 16-ядерный процессор, который в 2021 году занимал позицию флагманского решения. Речь про Ryzen 9 5950X на архитектуре Zen 3 — CPU, который и сегодня выглядит мощным, особенно там, где важен многопоточный параллелизм. Однако важно понимать, что это фактически тупиковая ветвь: он относится к платформе Socket AM4, развитие которой остановилось. Поэтому всерьёз рассматривать Ryzen 9 5950X стоит лишь тем, кто не планирует апгрейд в обозримой перспективе.
Тем не менее даже по сегодняшним меркам Ryzen 9 5950X предлагает беспрецедентную для среднего ценового сегмента конфигурацию из двух полноценных кристаллов CCD с восемью ядрами Zen 3 и 32 Мбайт L3-кеша в каждом. Проблема лишь в том, что между ним и сегодняшними Ryzen 9000 лежат два поколения архитектуры, которые суммарно дали прирост IPC на уровне 30 %. Поэтому в реальных применениях такой флагман из прошлого может уступать современным процессорам AMD с меньшим числом более мощных ядер.
Не поражает воображения и частотная формула Ryzen 9 5950X — его максимальная частота составляет 4,9 ГГц, что для 7-нм техпроцесса было на пределе возможностей. По этой же причине данный процессор довольно прожорлив: TDP установлено в 105 Вт, а максимальное потребление может доходить до 142 Вт. Но справедливости ради заметим, что охлаждать его проще, чем 16-ядерные Ryzen последующих поколений, и при использовании подобающих кулеров температуры Ryzen 9 5950X остаются на достаточном удалении от предельно возможных значений.
С учётом того, что Ryzen 9 5950X ориентирован на платформу Socket AM4, у него есть некоторые ограничения в части внешних интерфейсов. Он поддерживает лишь шину PCIe 4.0 для подключения накопителей и видеокарт, а также совместим исключительно с DDR4-памятью. Впрочем, последний пункт для решений AMD не является серьёзным недостатком. Дело в том, что внутренняя шина Infinity Fabric актуальных процессоров Ryzen искусственно ограничивает пропускную способность подсистемы памяти и не даёт проявляться преимуществам современных модулей DDR5 с высокой частотой даже в актуальных Ryzen 9000.
В конечном счёте Ryzen 9 5950X не выглядит современным, но для сборки определённых конфигураций рабочего предназначения его всё-таки можно рассматривать в числе допустимых вариантов. Тем более что платформа Socket AM4 с поддержкой DDR4 позволяет заметно сэкономить во время безудержного роста цен на модули памяти.
⇡#Ryzen 7 5700X3D
Вместе с 16-ядерником Ryzen 9 5950X внимание к себе привлекает и ещё один процессор с архитектурой Zen 3 — восьмиядерный Ryzen 7 5700X3D, усиленный дополнительным 64-Мбайт кристаллом 3D V-Cache. Этим процессором AMD заменила снятый с производства самый первый процессор серии X3D, Ryzen 7 5800X3D, который больше не продаётся. Но, к сожалению, замена получилась явно неравноценной — у Ryzen 7 5700X3D ниже частоты, и заметно.
Если у Ryzen 7 5800X3D максимальная частота достигала 4,5 ГГц, то у 5700X3D рабочие частоты ограничены диапазоном 3,0–4,1 ГГц. Очевидно, что таким образом AMD хотела снизить себестоимость CPU, но, как ни странно, цена Ryzen 7 5700X3D в течение жизненного цикла только растёт. Вероятно, спрос на него всё ещё существует, что совсем не странно, поскольку это — один из самых доступных процессоров с L3-кешем объёмом 96 Мбайт, относящийся к элитной «геймерской» серии Ryzen.
Разгон в Ryzen 7 5700X3D полностью закрыт, поэтому приблизить его по характеристикам к Ryzen 7 5800X3D невозможно. Более того, он не позволяет даже менять лимиты потребления PPT, TDC, EDC через Precision Boost Overdrive. Впрочем, его паспортные характеристики предполагают либеральный тепловой пакет 105 Вт, установленный с огромным запасом. В реальности этот процессор довольно экономичен и не требует ни мощных схем VRM на материнских платах, ни огромных и шумных систем охлаждения.
Однако всерьёз говорить об актуальности Ryzen 7 5700X3D довольно сложно. От Ryzen 7 9700X его отделяет целая пропасть из двух поколений архитектуры, в каждом из которых AMD увеличивала IPC, а также более чем гигагерцевая разница в тактовой частоте. Всё это в сумме выставляет Ryzen 7 5700X3D в довольно невыгодном свете. К тому же Ryzen 7 5700X3D, в отличие от более поздних CPU компании AMD, рассчитан на платформу Socket AM4, что лишает его поддержки DDR5-памяти, а также PCIe 5.0-видеокарт и накопителей. Единственный плюс — старая платформа позволяет сэкономить за счёт более дешёвых модулей DDR4.
В итоге покупка Ryzen 7 5700X3D выглядит сегодня довольно спорным решением, по крайней мере на фоне существования таких равноценных альтернатив, как Ryzen 5 7600X3D, Ryzen 7 9700X и Core i7-14700KF. Единственный случай, когда приобретение Ryzen 7 5700X3D может действительно быть осмысленным, — это модернизация уже имеющейся Socket AM4-конфигурации.
⇡#Core Ultra 7 265KF
Хотя семейству Intel Arrow Lake уже исполнился год, по-настоящему заметным на рынке оно стало лишь после ощутимой уценки. Core Ultra 7 265KF с момента выпуска по рекомендованной цене $379 подешевел примерно на четверть, и сегодня он уверенно входит в интересующую нас ценовую категорию. В таком раскладе он выглядит очень интересно: это 20-ядерный процессор на базе самых современных ядер Intel — производительных Lion Cove и энергоэффективных Skymont.
Архитектура Core Ultra 7 265KF — гибридная, она знакома по предыдущим поколениям Core и означает соседство в CPU двух типов ядер. Вместе с тем сами эти ядра заметно продвинулись вперёд. По данным Intel, новые производительные ядра Lion Cove превосходят Raptor Cove по IPC на 9 %, а эффективные ядра Skymont прибавили относительно Gracemont на 32 % и в целочисленных задачах вплотную приблизились к уровню прежних P-ядер. И действительно, рост внутреннего параллелизма, переработанная входная часть конвейера и увеличенные буферы сделали новые E-ядра значительно мощнее. А если добавить к этому рост L2-кеша P-ядер до 3 Мбайт, который уменьшил их зависимость от более медленного L3, то в целом архитектура Arrow Lake выглядит очень прогрессивно.
Однако у неё есть особенности. Её P-ядра лишены Hyper-Threading, поэтому Core Ultra 7 265KF с ядерной формулой 8P+12E может одновременно выполнять только 20 потоков, а не 28, как Core i7 прошлого поколения. Впрочем, в данном случае это частично компенсируется высокими частотами — до 5,5 ГГц на P-ядрах и до 4,6 ГГц на E-ядрах. К тому же совокупный объём кеш-памяти (L2+L3) у Core Ultra 7 265KF достигает 66 Мбайт, что на 8 Мбайт больше, чем у процессоров Core i7 прошлого поколения.
Семейство Arrow Lake ознаменовало изменение подхода Intel к производству десктопных CPU: с момента его выхода они стали собираться из нескольких кристаллов (тайлов), а их изготовление было переведено на TSMC. Основной вычислительный тайл, содержащий ядра, выпускается по 3-нм нормам, благодаря чему Arrow Lake стали экономичнее предшественников. Хотя формально максимальное потребление Core Ultra 7 265KF осталось на уровне 250 Вт, в реальности новый процессор энергоэффективнее и холоднее Core i7-14700K. Тем не менее для него всё равно нужен мощный кулер, особенно при рабочих, а не игровых нагрузках.
Но тайловая архитектура принесла с собой и определённые проблемы. Самая заметная — высокая задержка доступа к памяти. Дело в том, что контроллер памяти Arrow Lake расположен в отдельном тайле, а межтайловая шина получилась не столь отзывчивой, как хотелось бы. Итогом стало то, что в чувствительных к латентности памяти приложениях, прежде всего в играх, Core Ultra 7 265KF зачастую уступает конкурентам. Intel пыталась исправить эту проблему обновлениями BIOS и даже ввела специальный режим 200S Boost, который разгоняет частоту межтайловой шины, но качественно это ситуацию не изменило.
Ещё один спорный момент — новая платформа LGA 1851. С технической точки зрения она вполне прогрессивна: 20 линий PCIe 5.0 и 4 линии PCIe 4.0 для видеокарты и NVMe-накопителей, поддержка скоростной DDR5 вплоть до 8000 МГц и возможность установки модулей DDR5 CUDIMM с ещё более высокими частотами. Но проблема в том, что в LGA 1851-исполнении выпускаются и будут выпускаться исключительно представители семейства Arrow Lake. Следующее поколение процессоров Intel, в котором должны быть исправлены ключевые недостатки этой архитектуры, потребует замены материнской платы.
⇡#Core i7-14700KF
Несмотря на существование семейства Intel Arrow Lake, процессоры поколения Raptor Lake продолжают оставаться актуальными, в первую очередь благодаря своей монолитной конструкции и, как следствие, более высокой игровой производительности. За ту же цену, что и у Core Ultra 7 265KF, сегодня можно приобрести Core i7-14700KF, и это тоже 20-ядерный процессор, но ориентированный на платформу LGA 1700.
Core i7-14700KF построен на ядрах Raptor Cove и Gracemont. Формально они уступают Lion Cove и Skymont по удельной производительности, но в ряде задач этот разрыв компенсируется поддержкой Hyper-Threading, более высокой пиковой частотой P-ядер и контроллером памяти с меньшей задержкой. К тому же Core i7-14700KF по сравнению с более ранним Core i7-13700KF имеет усиленную конфигурацию — число E-ядер в нём увеличено с восьми до двенадцати.
В результате ядерная формула Core i7-14700KF выглядит аналогично формуле Core Ultra 7 265KF — 8P+12E. Но за счёт Hyper-Threading он может выполнять одновременно 28 потоков, лишь немного уступая по этому показателю флагманским процессорам для настольных ПК. При этом частота P-ядер у Core i7-14700KF может достигать 5,6 ГГц, а его E-ядра работают на 4,3 ГГц. Объём L3-кеша этого CPU достигает 33 Мбайт, и это на 3 Мбайт больше объёма кеша у более нового Core Ultra 7 265KF.
Для производства процессоров поколения Raptor Lake используется техпроцесс Intel 7, что не лучшим образом влияет на его тепловые и энергетические характеристики. Будучи предфлагманским решением, Core i7-14700KF весьма прожорлив и горяч, хотя Intel и указывает для него тепловой пакет 125 Вт. В действительности его максимальное энергопотребление ограничено пределом PL2 253 Вт, и достижение этой планки при многопоточных нагрузках не является для этого CPU особой проблемой. Поэтому он остро нуждается в мощных системах охлаждения, желательно жидкостного типа.
Именно в высокое тепловыделение обычно и упираются любые попытки разгона Core i7-14700KF, хотя никакие множители в нём не зафиксированы. Фактически для этого CPU куда актуальнее андервольт, тем более что старшие Raptor Lake столкнулись с официально признанной Intel проблемой с деградацией процессорного кристалла. Сейчас эта проблема уже исправлена за счёт обновлений микрокода, но она существенно испортила имидж Core i7-14700KF и его собратьев. Для смягчения негативного эффекта Intel даже пришлось продлить для процессоров в коробочной поставке гарантийный срок до пяти лет с момента покупки.
Core i7-14700KF ориентирован на платформу LGA 1700. На сегодняшний день её можно записать в число устаревших, поскольку никаких новых CPU для неё уже не планируется. Но тем не менее она предлагает вполне достаточный для современных сборок набор функций — поддержку видеокарт с интерфейсом PCIe 5.0 и накопителей с интерфейсом PCIe 4.0, а ещё Wi-Fi 6E и портов USB 3.2 Gen 2. Более того, эта платформа одновременно совместима как с DDR5, так и с DDR4, что в сегодняшних условиях безудержного подорожания модулей памяти может стать заметным плюсом. При этом, в отличие от современных Ryzen, у процессоров Raptor Lake нет «нюансов» с поддержкой скоростных вариантов DDR5, а по задержкам при обращении к памяти LGA 1700-процессоры выигрывают у любых других решений.
⇡#Core i7-14700F
Вместе с Core i7-14700KF в ассортименте у Intel есть и ещё один подобный процессор — Core i7-14700F. Он не поддерживает разгон и имеет немного более низкие тактовые частоты, но зато и стоит на пару тысяч рублей дешевле. И в целом такая экономия выглядит разумной, поэтому он тоже был добавлен в тестирование.
Core i7-14700F, как и K-модификация, имеет ядерную формулу 8P+12E, поддерживает 28 потоков и оснащён 33 Мбайт L3-кеша. Различия между этими CPU есть только в максимальных частотах: у Core i7-14700F они ограничены величиной 5,4 ГГц у P-ядер и 4,2 ГГц — у E-ядер. Таким образом, частотное отставание Core i7-14700F от Core i7-14700KF составляет всего 2-4 %, что вряд ли способно оказать какое-то заметное влияние на производительность в реальных задачах.
При этом формально Core i7-14700F должен быть экономичнее. Его TDP установлен в 65 Вт, а максимальное потребление ограничено 219 Вт. И действительно, за счёт пониженных частот он потребляет меньше своего старшего собрата, но в 219-Вт бюджет при многопоточных нагрузках он всё-таки упирается, что несколько сдерживает быстродействие. Однако пределы потребления при необходимости легко поменять в настройках BIOS, поэтому проблему нельзя назвать существенной.
В остальном к Core i7-14700F применимо всё, что было сказано про Core i7-14700KF. Начиная с того, что ему нужно подобающее охлаждение, и заканчивая тем, что он работает в LGA 1700-платах и совместим как с DDR4-, так и с DDR5-модулями памяти. Однако есть важный нюанс — в Core i7-14700F жёстко зафиксировано напряжение на системном агенте CPU, и это ограничивает его способность работы со скоростной памятью (DDR5-7000 и быстрее), требующей повышения этого напряжения.
Как и Core i7-14700KF, Core i7-14700F входит в список моделей Raptor Lake, потенциально пострадавших от ошибок микрокода, которые вызывали необратимое повышение минимального напряжения Vmin. К настоящему времени эта проблема уже устранена через исправления микрокода, но вероятность напороться на деградировавший процессор при покупке «с рук» остаётся.
Но в итоге Core i7-14700F вместе с Core i7-14700KF можно считать сильнейшим вариантом для платформы LGA 1700 в ценовой категории «около 30 тыс. руб.». Оба эти процессора сочетают высокую многопоточную производительность, быстрый и универсальный контроллер памяти, поддержку современных интерфейсов и гибкую платформу. Однако не стоит забывать, что речь идёт о CPU, которые по характеристикам тепловыделения и энергопотребления перекрывают все прочие альтернативы.
⇡#Core i7-13700KF
Ещё один способ немного сэкономить при выборе LGA 1700-процессора — обратить внимание на Core i7-13700KF. Это прямой предшественник Core i7-14700KF, относящийся к тому же семейству Raptor Lake, но выпущенный годом ранее. Однако разница между ними заметнее, чем может показаться на первый взгляд: при переходе от 13-го к 14-му поколению Core компания Intel довольно прилично усилила серию Core i7.
Главное отличие — ядерная формула. В Core i7-14700KF число E-ядер выросло с восьми до двенадцати, в то время как Core i7-13700KF располагает более простой конфигурацией 8P+8E. Соответственно, число потоков у него тоже ниже — 24 вместо 28, а ещё сокращение количества E-ядер отразилось и на кеш-памяти: объём L3-кеша у Core i7-13700KF составляет 30 Мбайт против 33 Мбайт у процессоров Core i7 последующего поколения.
Что касается частот, то их номинальные значения у Core i7-13700KF совпадают с частотами Core i7-14700F: до 5,4 ГГц у P-ядер и до 4,2 ГГц у E-ядер. Теоретически преимуществом Core i7-13700KF здесь может стать разблокированный множитель, поскольку это модель серии K. Но на практике оверклокинг ограничен высоким нагревом. Согласно спецификации, Core i7-13700KF имеет тепловой пакет 125 Вт и способен потреблять до 253 Вт, как и флагманские модели Raptor Lake. И даже несмотря на сниженное число ядер Gracemont, он достигает этого предела в многопоточных задачах. А значит, Core i7-13700KF не только плохо разгоняется, но и не позволяет экономить на охлаждении — ему нужен суперкулер или, ещё лучше, СЖО.
С платформенной точки зрения Core i7-13700KF полностью совместим с LGA 1700-платами и предлагает тот же набор возможностей, что и Core i7-14700KF: поддержку PCIe 5.0 для видеокарт, а также возможность использования DDR4- или DDR5-памяти. Не обошла Core i7-13700KF стороной и история с деградацией процессорного кристалла из-за багов в микропрограмме, которые удалось полностью исправить лишь к концу прошлого года.
В итоге Core i7-13700KF может быть интересен только в том случае, если его цена ощутимо ниже, чем у Core i7-14700KF и Core i7-14700F. Никаких же реальных плюсов с точки зрения архитектуры или характеристик у него нет.
⇡#Core i9-12900KF
Среди LGA 1700-процессоров, которые можно приобрести за сумму около 30 тыс. руб., есть и ещё одна потенциально интересная модель — Core i9-12900KF. Она привлекает внимание в первую очередь тем, что это — полноценный флагманский процессор родом из не столь далёкого 2022 года. Однако если погрузиться в детали, то выясняется, что, кроме харизматичного названия, похвастать ему особо нечем — на фоне более свежих вариантов аналогичной стоимости он выглядит довольно бледно. Но если Core i9-12900KF станет продаваться дешевле Core i7 последующих поколений, то шансы на попадание в актуальные конфигурации у него вполне могут появиться.
Главное, что сразу же понижает планку ожиданий, — это принадлежность Core i9-12900KF к поколению Alder Lake. Производительные ядра в таких процессорах основаны на архитектуре Golden Cove, которая уступает Raptor Cove на несколько процентов по IPC и предлагает на 37 % менее вместительный L2-кеш. Кроме того, ядерная формула Core i9-12900KF выглядит как 8P+8E, то есть Core i7-14700KF и Core i7-14700F банально превосходят его по числу ядер, а заодно и по объёму L3-кеша, который у Core i9-12900KF ограничен 30 Мбайт. Также Core i9-12900KF отстаёт от описанных выше CPU и по тактовым частотам. Максимум для его P-ядер составляет 5,2 ГГц, а E-ядер — 3,9 ГГц.
Но зато Core i9-12900KF экономичнее представителей семейства Raptor Lake. В спецификации для него указан уровень TDP 125 Вт и максимальное потребление 241 Вт, но на практике он не добирается до предела даже в тяжёлых многопоточных нагрузках. Впрочем, высокое энергопотребление и серьёзный нагрев это не отменяет: Core i9-12900KF, как и его последователям, требуется материнская плата с мощным VRM, а также производительная система охлаждения. Похожим образом обстоит дело и с разгоном: в теории он есть, но на практике всё упирается в высокие температуры.
Несмотря на то, что Core i9-12900KF присутствует на рынке уже четыре года, он полностью совместим с экосистемой LGA 1700 без каких-либо ограничений. Способность работы с DDR4 и DDR5, как и поддержка PCIe 5.0 для видеокарт и PCIe 4.0 для накопителей была полноценно реализована компанией Intel ещё на этом этапе. Однако контроллер памяти у Alder Lake немного менее всеяден по сравнению с Raptor Lake: в сценариях агрессивного разгона DDR5 он чаще требует более высоких напряжений и тщательной подстройки, тогда как Raptor Lake ведёт себя с высокочастотной памятью заметно более уверенно.
В заключение остаётся добавить, что процессоры поколения Alder Lake не страдают от пресловутой деградации, поразившей существенную часть семейства Raptor Lake. Но на фоне всех перечисленных слабых мест Core i9-12900KF это довольно слабый аргумент в его пользу.
⇡#Характеристики процессоров в таблице
Как мы только что убедились, рассматриваемый ценовой сегмент оказался плотно заполнен различными вариантами, что отражает востребованность и популярность таких решений. В общей сложности мы смогли отобрать 13 конкурентов, характеристики которых даже не поместились в единой таблице.
Со стороны AMD в подборку попали восемь процессоров трёх поколений с числом ядер от 6 до 16:
|
|Ryzen 7 5700X3D
|Ryzen 9 5950X
|Ryzen 5 7600X3D
|Ryzen 7 7700X
|Ryzen 7 7800X3D
|Ryzen 9 7900
|Ryzen 9 7900X
|Ryzen 7 9700X
|Кодовое имя
|Vermeer
|Vermeer
|Raphael
|Raphael
|Raphael
|Raphael
|Raphael
|Granite Ridge
|Архитектура
|Zen 3
|Zen 3
|Zen 4
|Zen 4
|Zen 4
|Zen 4
|Zen 4
|Zen 5
|Техпроцесс, нм
|TSMC 7FF
|TSMC 7FF
|TSMC N5
|TSMC N5
|TSMC N5
|TSMC N5
|TSMC N5
|TSMC N4X
|Ядра
|8
|16
|6
|8
|8
|12
|12
|8
|Потоки
|16
|32
|12
|16
|16
|24
|24
|16
|Частота, ГГц
|3,0-4,1
|3,4-4,9
|4,1-4,7
|4,5-5,4
|4,2-5,0
|3,7-5,4
|4,7-5,6
|3,8-5,5
|TDP, Вт
|105
|105
|65
|105
|120
|65
|170
|65
|Макс. потребление, Вт
|142
|142
|88
|142
|162
|88
|230
|88
|L2-кеш, Мбайт
|4
|8
|6
|8
|8
|12
|12
|8
|L3-кеш, Мбайт
|32
|64
|96
|32
|96
|64
|64
|32
|Память
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|DDR5-5200
|DDR5-5200
|DDR5-5200
|DDR5-5200
|DDR5-5200
|DDR5-5600
|PCIe
|20 PCIe 4.0
|20 PCIe 4.0
|24 PCIe 5.0
|24 PCIe 5.0
|24 PCIe 5.0
|24 PCIe 5.0
|24 PCIe 5.0
|24 PCIe 5.0
|Сокет
|AM4
|AM4
|AM5
|AM5
|AM5
|AM5
|AM5
|AM5
|Дата выхода
|01.2024
|11.2020
|08.2024
|09.2022
|04.2023
|01.2023
|09.2022
|08.2024
|Начальная цена
|$249
|$799
|$299
|$399
|$449
|$429
|$549
|$359
Очевидно, что среди этих вариантов наибольший интерес для геймеров представляют либо основанный на самых современных ядрах Zen 5 восьмиядерник Ryzen 7 9700X, либо усиленный 3D-кешем шестиядерник Ryzen 5 7600X3D (или восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D, если принять, что его цена соответствует определению «около 30 тыс. руб.»). Однако в случае выбора CPU для рабочей станции приоритеты будут иными, и тогда основной вопрос будет касаться того, насколько новые архитектуры с возросшим показателем IPC заменяют грубую силу увеличенного числа ядер.
Процессоров Intel в тестировании меньше, но они тоже представляют три поколения архитектуры:
|
|Core i9-12900KF
|Core i7-13700KF
|Core i7-14700F
|Core i7-14700KF
|Core Ultra 7 265KF
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Arrow Lake
|Архитектура
|Golden Cove
Gracemont
|Raptor Cove
Gracemont
|Raptor Cove
Gracemont
|Raptor Cove
Gracemont
|Lion Cove
Skymont
|Техпроцесс, нм
|Intel 7
|Intel 7
|Intel 7
|Intel 7
|TSMC N3B
|Ядра
|8P+8E
|8P+8E
|8P+12E
|8P+12E
|8P+12E
|Потоки
|24
|24
|28
|28
|20
|Частота P-ядер, ГГц
|3,2-5,2
|3,4-5,4
|2,1-5,4
|3,4-5,6
|3,9-5,5
|Частота E-ядер, ГГц
|2,4-3,9
|2,5-4,2
|1,5-4,2
|2,5-4,3
|3,3-4,6
|TDP, Вт
|125
|125
|65
|125
|125
|Макс. потребление, Вт
|241
|253
|219
|253
|250
|L2-кеш, Мбайт
|14
|24
|28
|28
|36
|L3-кеш, Мбайт
|30
|30
|33
|33
|30
|Память
|DDR4-3200
DDR5-4800
|DDR4-3200
DDR5-5600
|DDR4-3200
DDR5-5600
|DDR4-3200
DDR5-5600
|DDR5-6400
|PCIe
|16 PCIe 5.0
4 PCIe 4.0
|16 PCIe 5.0
4 PCIe 4.0
|16 PCIe 5.0
4 PCIe 4.0
|16 PCIe 5.0
4 PCIe 4.0
|20 PCIe 5.0
4 PCIe 4.0
|Сокет
|LGA 1700
|LGA 1700
|LGA 1700
|LGA 1700
|LGA 1851
|Дата выхода
|11.2021
|10.2022
|01.2024
|10.2023
|10.2024
|Начальная цена
|$589
|$384
|$359
|$384
|$379
Это подмножество выглядит стройнее, и при любых нагрузках за лидерство здесь могут побороться лишь два конкурента — Core i7-14700KF и Core Ultra 7 265KF. Они более прогрессивны по своему дизайну, обладают максимально возможной в соответствующем ценовом сегменте ядерной формулой и к тому же работают на более высоких, нежели у соперников, тактовых частотах.
⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования
Для тестирования всех отобранных процессоров использовалось четыре платформы. Во-первых, старые Socket AM4 (с поддержкой DDR4-памяти) и LGA 1700 (в варианте с поддержкой DDR5). Во-вторых, актуальные Socket AM5 и LGA 1851. В результате, помимо 13 процессоров, в состав тестового оборудования было включено четыре материнских платы и два варианта памяти. Его полный список приводится ниже.
- Процессоры:
- AMD Ryzen 9 7900X (Raphael, 12 ядер, 4,7-5,6 ГГц, 64 Мбайт L3);
- AMD Ryzen 9 7900 (Raphael, 12 ядер, 3,7-5,4 ГГц, 64 Мбайт L3);
- AMD Ryzen 9 5950X (Vermeer, 16 ядер, 3,4-4,9 ГГц, 64 Мбайт L3);
- AMD Ryzen 7 9700X (Granite Ridge, 8 ядер, 3,8-5,5 ГГц, 32 Мбайт L3);
- AMD Ryzen 7 7800X3D (Raphael, 8 ядер, 4,2-5,0 ГГц, 96 Мбайт L3);
- AMD Ryzen 7 7700X (Raphael, 8 ядер, 4,5-5,4 ГГц, 32 Мбайт L3);
- AMD Ryzen 7 5700X3D (Vermeer, 8 ядер, 3,0-4,1 ГГц, 96 Мбайт L3);
- AMD Ryzen 5 7600X3D (Raphael, 6 ядер, 4,1-4,7 ГГц, 96 Мбайт L3);
- Intel Core i9-12900KF (Alder Lake, 8P+8E-ядер, 3,2-5,2/2,4-3,9 ГГц, 30 Мбайт L3);
- Intel Core Ultra 7 265KF (Arrow Lake, 8P+12E-ядер, 3,9-5,5/3,3-4,6 ГГц, 30 Мбайт L3);
- Intel Core i7-14700KF (Raptor Lake, 8P+12E-ядер, 3,4-5,6/2,5-4,3 ГГц, 33 Мбайт L3);
- Intel Core i7-14700F (Raptor Lake, 8P+12E-ядер, 2,1-5,4/1,5-4,2 ГГц, 33 Мбайт L3);
- Intel Core i7-13700KF (Raptor Lake, 8P+8E-ядер, 3,4-5,4/2,5-4,2 ГГц, 30 Мбайт L3).
- Процессорный кулер: кастомная СЖО из компонентов EKWB.
- Материнские платы:
- Asus ROG Maximus Z790 Apex (LGA1700, Intel Z790, DDR5);
- Asus ROG Strix X570-E Gaming WiFi (Socket AM4, AMD X570);
- MSI MEG Z890 Unity-X (LGA1851, Intel Z890);
- MSI MPG X670E Carbon WiFi (Socket AM5, AMD X670E).
- Память:
- 2 × 16 Гбайт DDR5-6400 SDRAM (G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G16GX2-RS5K);
- 2 × 16 Гбайт DDR4-3600 SDRAM (Crucial Ballistix RGB BL2K16G36C16U4BL).
- Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090 GameRock (2017/2407 МГц, 28 Гбит/с, 32 Гбайт).
- Дисковая подсистема: Intel SSD 760p 2 Тбайт (SSDPEKKW020T8X1).
- Блок питания: DeepCool PX1200G (80+ Gold, ATX 12V 3.0, 1200 Вт).
Настройка подсистем памяти в платформах Intel выполнялась по XMP-профилю выбранного комплекта модулей — DDR5-6400 с таймингами 32-39-39-102. В платформе Socket AM5 в силу неработоспособности процессоров Ryzen c DDR5-6400 в синхронном режиме для памяти выбирался альтернативный профиль DDR5-6000 с таймингами 30-38-38-96. В платформах с DDR4-памятью модули конфигурировалась по XMP в режиме DDR4-3600 с таймингами 16-18-18-38.
Процессоры тестировались с принятыми спецификациями ограничениями по потреблению. Однако для процессоров Intel с пределом PL1, равным 65 Вт, было сделано исключение: их предел PL1 ослаблялся до уровня PL2, поскольку большинство LGA 1700-материнских плат конфигурирует их именно таким образом.
Тестирование происходило в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (24H2) Build 26100.2605, включающей все необходимые апдейты для правильной работы планировщиков современных процессоров AMD и Intel. Для дополнительного повышения производительности мы отключали в настройках Windows «Безопасность на основе виртуализации» и активировали «Планирование графического процессора с аппаратным ускорением». В системе использовался свежий графический драйвер GeForce 581.57 Driver.
Также необходимо указать, что BIOS в платформе LGA 1700 был обновлён до версии с микрокодом Intel 0x12F, которая окончательно устраняет деградацию процессоров, связанную с подачей завышенных напряжений. А BIOS в платформе LGA 1851 был обновлён до версии с микрокодом Intel 0x117, которая должна увеличивать игровую производительность процессоров семейства Arrow Lake. Кроме того, в обеих платформах применялся профиль настроек Intel Default, который отменяет «оптимизации», введённые производителями материнских плат по своей инициативе.
Описание использовавшихся для измерения вычислительной производительности инструментов:
Синтетические бенчмарки:
- 3DMark Professional Edition 2.29.8256 — тестирование в сценарии CPU Profile 1.1 в однопоточном и многопоточном режимах.
- Cinebench 2024 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора при рендеринге в Cinema 4D движком Redshift.
- Geekbench 6.3.0 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора в типичных пользовательских сценариях: от чтения электронной почты до обработки изображений.
Тесты в приложениях:
- 7-zip 24.08 — тестирование скорости компрессии и декомпрессии. Используется встроенный бенчмарк с размером словаря до 64 Мбайт.
- Adobe Photoshop 2024 25.11.0 — тестирование производительности при обработке графических изображений. Используется тестовый скрипт PugetBench for Photoshop 1.0.1, моделирующий базовые операции и работу с фильтрами Camera Raw Filter, Lens Correction, Reduce Noise, Smart Sharpen, Field Blur, Tilt-Shift Blur, Iris Blur, Adaptive Wide Angle, Liquify.
- Adobe Photoshop Lightroom Classic 13.4 — тестирование производительности при пакетной обработке серии изображений в RAW-формате. Используется тестовый скрипт PugetBench for Lightroom Classic V0.96, моделирующий базовую работу с библиотекой и редактирование, а также импорт/экспорт, Smart Preview, создание панорам и HDR-изображений.
- Adobe Premiere Pro 2024 24.5.0 — тестирование производительности при редактировании видео. Используется тестовый скрипт PugetBench for Premiere Pro 1.1.0, моделирующий редактирование 4K-роликов в разных форматах, применение к ним различных эффектов и итоговый рендер для YouTube.
- Blender 4.2.0 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Blender Benchmark.
- Corona 10 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Corona Benchmark.
- DaVinci Resolve Studio 19.0 — оценка производительности обработки видео при кодировании различными кодеками, обработке исходников и наложении эффектов. Используется тестовый скрипт PugetBench for DaVinci Resolve 1.0.
- FastSD CPU — измерение скорости быстрой ИИ-генерации изображений в Stable Diffusion 1.5 в режиме LCM-LoRA на CPU. Создаётся изображение разрешением 1024×1024 в пять итераций.
- Microsoft Visual Studio 2022 (17.13.3) — измерение времени компиляции крупного MSVC-проекта —Blender версии 4.2.0.
- Stockfish 17.0 — тестирование скорости работы популярного шахматного движка. Используется стандартный бенчмарк с глубиной анализа 28 полуходов.
- SVT-AV1 2.1.0 — тестирование скорости перекодирования видео в формат AV1. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.
- Topaz Video AI v5.3.0 — тестирование производительности при улучшении качества видео с использованием ИИ-алгоритмов, исполняемых на CPU. Исходное видео 640×360@30FPS масштабируется с использованием модели Proteus до разрешения 1280×720, а FPS поднимается до 60 c использованием модели Chronos Fast.
- X264 164 r3186 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.264/AVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.
- X265 3.6 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.265/HEVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.
- V-Ray 6.00.01 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный V-Ray 5 Benchmark.
Игры:
- Assassin’s Creed Mirage. Настройки графики: Graphics Quality = Very High.
- Baldur’s Gate 3. Настройки графики: Vulcan, Overall Preset = Ultra.
- Cities: Skylines II. Настройки графики: Global Graphics Quality = High, Anti-aliasing Quality = Low SMAA, Volumetrics Quality Settings = Disabled, Depth of Field Quality = Disabled, Level of Detail = Low.
- Cyberpunk 2077 2.01. Настройки графики: Quick Preset = RayTracing: Medium.
- Hogwarts Legacy. Настройки графики: Global Quality Preset = Ultra, Ray Tracing Quality = Low, Anti-Aliasing Mode = TAA High.
- Homeworld 3. Настройки графики: Overall Quality Level = Epic, Ray-traced shadows = On.
- Horizon Zero Dawn Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing = TAA, Upscale Method = Off.
- Kingdom Come: Deliverance II. Настройки графики: Overall Image Quality = Ultra.
- Marvel’s Spider-Man 2. Настройки графики: Preset = Very High, Raytracing Preset = High, Field of View = 25, Anti-Aliasing = TAA.
- Starfield. Настройки графики: Graphics Preset = Ultra, Upscaling = Off.
- The Last of Us Part II Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing Mode = TAA.
- The Witcher 3: Wild Hunt 4.04. Настройки графики: Graphics Preset = RT Ultra.
- Warhammer 40,000: Space Marine 2. Настройки графики: Resolution Upscaling = TAA, Quality Preset: Ultra.
Во всех игровых тестах в качестве результатов приводится среднее количество кадров в секунду, а также 0,01-квантиль (первая перцентиль) для значений FPS. Использование 0,01-квантиля вместо показателей минимального FPS обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.
⇡#Производительность в синтетических тестах
Первым делом нелишним будет посмотреть на то, как проявляют себя процессоры в однопоточных бенчмарках. Такое сравнение позволяет оценить потенциал той или иной архитектуры. И в этом нам помогают три синтетических бенчмарка — Geekbench 6, 3DMark CPU Profile и Cinebench 2024.
Совершенно закономерно, что первые места в этих тестах занимают процессоры на самых свежих архитектурах — Ryzen 7 9700X на ядрах Zen 5 и Core Ultra 7 265KF с производительными ядрами Lion Cove. Следом за ними идут представители семейства Raptor Lake, потом Alder Lake, потом Zen 4, и замыкают этот ряд носители архитектуры Zen 3. Эта последовательность как раз и даёт общее представление о сравнительной прогрессивности архитектур, но следует иметь в виду, что такие тесты минимально учитывают вклад подсистемы памяти, поэтому не характеризуют производительность в полной мере.
Результаты в многопоточных тестах получаются совсем иные. И неудивительно: в этом случае на производительность влияет не только IPC и тактовая частота CPU, но и число доступных ядер и потоков, а ещё тепловые и энергетические ограничения, а также то, как процессор реагирует на их достижение.
Картина меняется кардинально: всю верхнюю часть диаграмм заполоняют процессоры Intel. Причём в группе лидеров оказывается не только новейший Core Ultra 7 265KF, но и процессоры семейства Raptor Lake: Core i7-14700KF, Core i7-14700 и иногда Core i7-13700KF. Их секрет довольно прост — гибридная архитектура Intel позволяет плотно набивать процессор небольшими E-ядрами, в результате чего Arrow Lake и Raptor Lake переплёвывают конкурентов по количеству ядер, доходящему до 20. При этом E-ядра в таких процессорах, несмотря на свою простоту, обладают довольно высокой удельной производительностью, особенно если речь идёт о простых счётных алгоритмах, где не требуется продвинутое предсказание переходов и мощные возможности спекулятивного исполнения кода.
Довольно показательно, что самый быстрый из участвующих в тестировании процессор AMD, 12-ядерный Ryzen 9 7900X, можно сопоставлять разве что с Core i9-12900KF, но не с более свежими решениями Intel. Конечно, это не стоит воспринимать как какой-то весомый факт, который категорически важен при выборе процессоров. Однако для понимания дальнейших результатов нужно иметь в виду, что на сегодняшний день в ценовой категории «около 30 тыс. руб.» процессоры Intel предлагают существенно лучшие возможности многопоточной обработки. И то, что их новые P-ядра, как и E-ядра, лишены поддержки технологии Hyper-Threading, не сильно-то и влияет на показатели в тестах.
⇡#Производительность в приложениях
Приложения для создания и обработки контента хорошо умеют пользоваться плюсами многоядерности, а ещё они в большинстве своём не сильно зависят от скорости работы подсистемы памяти. Поэтому в этой дисциплине тестирования ситуация складывается примерно так же, как в многопоточной синтетике. А конкретнее, наилучшим образом здесь проявляют себя решения Intel.
Лидером по усреднённой производительности в приложениях становится Core Ultra 7 265KF, который располагает большим количеством современных ядер. Но более старый Core i7-14700KF тоже демонстрирует высокий результат, отставая от более свежего собрата всего на 2 %. При этом лучший для созидательной работы процессор AMD, 12-ядерный Ryzen 9 7900X, выступает лишь на уровне Core i7-14700F, проигрывая Core Ultra 7 265KF в усреднённой производительности более 5 %.
При этом нужно отметить, что и Core i7-13700KF, и уж тем более Core i9-12900KF из группы лидеров выпадают. По сравнению с Core Ultra 7 265KF и Core i7-14700KF они располагают меньшим набором E-ядер, и это негативно сказывается на их производительности в ресурсоёмких задачах. Впрочем, большинство процессоров AMD выступает ещё хуже. От Ryzen 9 7900X заметно отстаёт даже 16-ядерный Ryzen 9 5950X, относящийся к поколению Zen 3, не говоря уже об остальных участниках теста с восемью или шестью ядрами. Не блещет и Ryzen 9 7900, который из-за ограничений по энергопотреблению проигрывает родственному Ryzen 9 7900X на целых 11 %.
Приведённые на графике выше усреднённые результаты получены на основании тестов в 16 приложениях, диаграммы по которым приведены далее. И если ознакомиться с ними внимательно, то отсутствие достойных процессоров AMD, которые можно было бы рекомендовать для рабочих станций среднего уровня, становится очевидно. Дело в том, что мы не смогли найти ни одной задачи, где самый производительный CPU компании для многопоточных нагрузок, Ryzen 9 7900X, занял бы первое место. В девяти тестах лидером оказался Core Ultra 7 265KF, ещё в четырёх — Core i7-14700FK. В оставшихся трёх случаях на первом месте по производительности находятся процессоры AMD, но это либо 16-ядерный Ryzen 9 5950X (при разархивации), либо восьмиядерный Ryzen 7 9700X (в Photoshop и Topaz Video AI).
Иными словами, тезис о том, что AMD делает хорошо либо геймерские, либо очень дорогие процессоры, находит очередное подтверждение. В среднем ценовом диапазоне более рациональным вариантом для рабочих систем остаются решения, предлагаемые Intel. Причём этот же вывод мы делаем за последние несколько недель уже в третий раз — до этого аналогичные результаты были получены при тестировании процессоров за 10 и 20 тысяч рублей.
Рендеринг:
Перекодирование видео:
Обработка фото:
Работа с видео:
Нейросети:
Компиляция:
Архивация:
Шахматы:
⇡#Производительность в играх. Тесты в разрешении 1080p
Расклад сил в играх обычно сильно отличается от того, что наблюдается в приложениях. Причин тому несколько. Во-первых, игры не совсем многопоточны, и чаще всего в процессорной составляющей такой нагрузки имеется один-два основных потока, в то время как остальные выполняют вспомогательную функцию. Во-вторых, большое влияние на игровую частоту кадров оказывает производительность магистрали «процессор — память», через которую прокачивается огромное количество графических данных.
Именно эти особенности активно эксплуатирует компания AMD, предлагая процессоры с 3D-кешем, которые действительно оказываются весьма успешны в качестве игровых решений. Например, по средней производительности в разрешении Full HD (с мощной видеокартой, которая заведомо не ограничивает уровень FPS) лучший результат выдаёт восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D. Этот процессор, который основан даже не на самой актуальной архитектуре Zen 4, опережает и более новый Ryzen 7 9700X (на 13 %) и лучший среди участников тестирования геймерский процессор Intel, Core i7-14700KF (на 1 %).
При этом нужно отметить ещё два важных факта. Во-первых, восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D заметно опережает аналогичный шестиядерник Ryzen 5 7600X3D — преимущество более обеспеченного ядрами процессора составляет порядка 5 %. Но эта разница объясняется не столько нехваткой ядер, сколько более низкими тактовыми частотами у шестиядерника. Во-вторых, главная надежда и опора Intel на современном этапе развития CPU, Core Ultra 7 265KF поколения Arrow Lake, демонстрирует постыдно слабый результат. Он не только на 10 % отстаёт от Ryzen 7 7800X3D, но и на 9 % проигрывает своему предшественнику Core i7-14700KF, выступая где-то на уровне Core i9-12900KF четырёхлетней давности.
Глядя на диаграмму, хочется констатировать, что все выбранные нами процессоры в ценовой категории «около 30 тыс. руб.» делятся на три группы. В группу решений с относительно высокой игровой производительностью входят два усиленных 3D-кешем процессора Ryzen X3D серии 7000, а также процессоры Intel с дизайном Raptor Lake. В среднюю группу попадают Core Ultra 7 265KF, Ryzen 7 9700X и Core i9-12900K. А остальные участники теста формируют группу отстающих, где своё место находят и процессоры AMD с архитектурой Zen 3 и Zen 4, но без 3D-кеша, и морально устаревший и работающий на низких частотах Ryzen 7 5700X3D с 3D-кешем.
Ниже можно посмотреть результаты, полученные в отдельных случаях. И в них интересно то, что среди современных игр остаётся существенное число таких, которые лучше оптимизированы под процессоры Intel и в которых Core i7-14700KF оказывается быстрее Ryzen 7 7800X3D, причём иногда даже довольно существенно — на величину до 15-20 % по среднему FPS. Тем не менее в итоге в этом соперничестве платформ Socket AM5 и LGA 1700 победителем выходит вариант AMD со счётом 8:5.
⇡#Производительность в играх. Тесты в разрешении 2160p
С повышением разрешения картина качественно меняется не слишком сильно, но разброс в производительности становится меньше. Лидирующую позицию продолжает занимать Ryzen 7 7800X3D, причём его преимущество перед процессорами Intel видно скорее по минимальному, а не по среднему FPS. Два других процессора AMD, Ryzen 5 7600X3D и Ryzen 7 9700X, присоединяются к лидеру — при повышении экранного разрешения они тоже выдают чуть более высокий минимальный FPS, если сравнивать с результатами представителей семейства Intel Raptor Lake.
Однако все перечисленные в прошлом абзаце процессоры, если говорить о картине в среднем, примерно равнозначны — разница в их производительности в 4K может быть заметна лишь под микроскопом. Но Core Ultra 7 265KF, Core i9-12900K, а также процессоры AMD с архитектурой Zen 4 без 3D-кеша, как и любые Zen 3, в группу лидеров уже не входят. Их отставание от Ryzen 7 7800X3D по среднему или минимальному FPS превышает уровень в 5 % и в худшем случае (для Ryzen 9 5950X) доходит до 20 %.
При этом ситуация в отдельных играх в высоком разрешении, когда нагрузка переносится на видеокарту, начинает выглядеть довольно любопытно. Некоторые игры, такие как Kingdom Come: Deliverance II или The Last of Us Part II Remastered, заметно лучше работают на платформе Socket AM5, вне зависимости от мощности CPU, в то время как есть и обратные примеры, скажем, Cyberpunk 2077 или Starfield явно отдают предпочтение платформе LGA 1700.
⇡#Энергопотребление и температуры
Процессоры, участвующие в тестировании, серьёзно различаются не только по производительности. Ещё один фактор, который необходимо иметь в виду при выборе, — энергопотребление и температуры. Даже с точки зрения формальных спецификаций максимальное потребление сравниваемых моделей может различаться почти втрое.
Поскольку в тестах принимали участие процессоры, потребление которых способно доходить до 250 Вт, для охлаждения была выбрана производительная кастомная СЖО на компонентах EKWB с 360-мм радиатором. Но по факту даже столь эффективный теплоотвод совершенно не гарантирует низкие температуры, особенно если речь идёт о процессорах вроде Core i7-14700KF и Ryzen 9 7900X, алгоритмы буста частоты которых приводят их в район температурных лимитов.
В однопоточном рендеринге в Cinebench 2024 температуры большинства CPU остаются в комфортном диапазоне. Наименьшим нагревом могут похвастать относительно низкочастотные Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 7600X3D, а также процессоры Intel, не относящиеся к поколению Raptor Lake, — Core i9-12900KF и Core Ultra 7 265KF. При этом антилидеры по нагреву — носители архитектуры Zen 4 с высокими тактовыми частотами, к числу которых относятся Ryzen 9 7900X и Ryzen 7 7700X.
При переходе к тяжёлой многопоточной нагрузке разброс в температурах увеличивается, и картина претерпевает качественные изменения. Самый низкий нагрев наблюдается у 65-Вт Ryzen 9 7900 и Ryzen 7 9700X, а самый высокий — у другой пары процессоров AMD, Ryzen 7 7700X и Ryzen 9 7900X. При этом самым холодным процессором Intel становится Core Ultra 7 265KF, а самым горячим — Core i7-13700KF, но в любом случае их температуры лежат глубоко внутри диапазона, сформированного решениями конкурента.
В играх разброс между температурами CPU становится меньше, чем в многопоточном рендеринге, и в целом ситуация вновь меняется. Минимальным нагревом могут похвастать Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 9 7900, а ещё Core Ultra 7 265KF и Core i9-12900KF. Однако, что характерно, ни один из этих процессоров не был назван нами достойным решением для геймерских ПК, когда речь шла о производительности. Если же говорить о CPU с хорошим уровнем быстродействия в играх, то наиболее благоприятным тепловым режимом могут похвастать Ryzen 7 7800X3D и его урезанный вариант, Ryzen 5 7600X3D.
Дополнить обобщённые показатели на диаграмме может таблица со средними температурами в конкретных играх.
|Средняя температура CPU, °C (игры)
|Baldur's Gate 3
|Kingdom Come: Deliverance II
|Marvel's Spider-Man 2
|The Last of Us Part II Remastered
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|Core i7-13700KF
|68,0
|71,7
|71,6
|74,7
|63,8
|Core i7-14700
|64,3
|64,5
|66,8
|66,4
|59,6
|Core i7-14700KF
|70,8
|70,4
|70,6
|71,5
|66,2
|Core i9-12900KF
|56,5
|59,4
|60,9
|61,1
|54,6
|Core Ultra 7 265KF
|55,5
|58,1
|59,9
|60,7
|55,6
|Ryzen 5 7600X3D
|59,3
|64,7
|60,8
|65,9
|58,2
|Ryzen 7 5700X3D
|52,3
|55,7
|52,3
|55,8
|50,1
|Ryzen 7 7700X
|64,5
|67,1
|66,1
|67,9
|61,8
|Ryzen 7 7800X3D
|62,0
|63,1
|60,6
|67,9
|57,2
|Ryzen 7 9700X
|60,4
|59,5
|59,8
|57,2
|58,9
|Ryzen 9 5950X
|64,4
|64,9
|63,9
|63,1
|61,7
|Ryzen 9 7900
|56,4
|54,9
|55,0
|53,6
|56,1
|Ryzen 9 7900X
|69,1
|72,3
|70,0
|70,7
|66,8
После того как мы познакомились с температурным режимом, стоит посмотреть и на потребление CPU, поскольку эти характеристики связаны не самой очевидной зависимостью с дополнительными параметрами.
Если говорить о ситуации с рендерингом, то все попавшие в тестирование процессоры можно поделить на три группы. В первую, экономичную группу попадают CPU, которые укладываются в 90-Вт рамки. Сюда можно отнести одночиплетные процессоры AMD, за исключением Ryzen 7 7700X, а также задушенный тепловым пакетом Ryzen 9 7900. Вторая, средняя группа, включает процессоры AMD с потреблением до 180 Вт, и она состоит из Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 7900X. К третьей же группе относятся самые прожорливые процессоры, которые способны потреблять вплоть до 250 Вт, и это — исключительно решения компании Intel.
Несколько лет тому назад производители процессоров взяли за правило хвастаться показателем удельной производительности в пересчёте на ватт. И такое соотношение, по данным теста в Cinebench 2024, наилучшим образом выглядит у Ryzen 9 7900 и Ryzen 7 9700X, то есть у тех продуктов, чей тепловой пакет искусственно установлен в 65 Вт ради энергоэффективности.
Если же переключиться на обсуждение потребления CPU в играх, ситуация вновь поменяется. Недосягаемыми чемпионами экономичности в этом случае становятся процессоры AMD, оснащённые 3D-кешем, которым в среднем удаётся вмещаться в 70-Вт рамки. Процессоры Intel Raptor Lake, которые конкурируют с ними в смысле производительности, при этом расходуют электроэнергии в два — два с половиной раза больше. И только лишь Core Ultra 7 265KF может похвастать потреблением на уровне 93 Вт, однако его игровая производительность намного хуже. И всё это значит, что по соотношению FPS на ватт безусловными лидерами с большим отрывом становятся Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X3D.
И в заключение — таблица с потреблением процессоров в отдельных играх.
|Среднее потребление CPU, Вт (игры)
|Baldur's Gate 3
|Kingdom Come: Deliverance II
|Marvel's Spider-Man 2
|The Last of Us Part II Remastered
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|Core i7-13700KF
|148,5
|176,1
|168,8
|201,4
|139,6
|Core i7-14700
|138,3
|157,9
|155,2
|167,4
|128,1
|Core i7-14700KF
|165,5
|192,1
|175,3
|197,2
|154,8
|Core i9-12900KF
|111,7
|133,0
|132,2
|148,4
|109,3
|Core Ultra 7 265KF
|74,3
|98,8
|106,0
|108,0
|79,6
|Ryzen 5 7600X3D
|57,3
|62,7
|58,9
|62,6
|54,1
|Ryzen 7 5700X3D
|64,4
|75,5
|66,9
|79,1
|61,4
|Ryzen 7 7700X
|91,0
|100,4
|97,2
|106,0
|88,8
|Ryzen 7 7800X3D
|62,4
|67,8
|62,5
|68,9
|57,1
|Ryzen 7 9700X
|88,0
|88,0
|88,0
|88,0
|87,9
|Ryzen 9 5950X
|126
|141,6
|138,1
|145,4
|127,0
|Ryzen 9 7900
|90,1
|90,1
|90,2
|90,2
|90,1
|Ryzen 9 7900X
|119,7
|131,4
|128,2
|134,3
|114,6
Итог тут прост. Если для вас важны потребление и нагрев CPU в игровых нагрузках, процессоры Intel следует обходить стороной. И причин для этого в действительности может быть много. Ведь потребление — это совсем не абстрактные числа, а то, что определяет требования к системе охлаждения и мощности VRM на материнской плате. А значит, косвенно влияет на стоимость всего ПК и производимый им уровень шума.
⇡#Выводы
Ситуация в ценовой категории «около 30 тыс. руб.» довольно типична — мы уже не раз видели её в других рыночных сегментах. Суть в том, что одного-единственного варианта, который стал бы ответом на любые запросы пользователей, здесь нет. Выбор CPU зависит от задач, которые стоят перед конкретным ПК, и от того, с какими компромиссами готов смириться его обладатель.
Не идеальным, но максимально универсальным процессором среди имеющихся альтернатив стоимостью 30 тыс. руб. можно назвать Core i7-14700KF или его чуть более медленную и немного более доступную по цене модификацию Core i7-14700F. Оба эти процессора семейства Intel Raptor Lake неплохо показывают себя в игровых задачах, лишь незначительно проигрывая решениям AMD с архитектурой Zen 4 и 3D-кешем, но при этом благодаря своей 20-ядерной формуле близки к лидерству в приложениях для создания и обработки контента.
Однако рекомендовать их в качестве решения, которое устроит всех, невозможно. Во-первых, они сильно греются и нуждаются в мощных системах охлаждения и материнских платах с усиленными цепями питания. Во-вторых, эти процессоры ориентированы на платформу LGA 1700, которая закончила своё развитие, а значит, никаких путей для будущих апгрейдов уже не предложит. И то и другое — достаточно веские причины для того, чтобы обойти Core i7-14700KF стороной.
К сожалению, следующее поколение продуктов Intel Arrow Lake, представленное в исследуемой ценовой категории прямым наследником Core i7-14700KF, процессором Core Ultra 7 265KF, такой же всеядностью по отношению к задачам разного типа уже не обладает. Этот CPU блестяще выступает в моделировании, рендеринге, обработке звука, изображений и видео или других ресурсоёмких нагрузках, однако по игровой производительности он сделал довольно серьёзный шаг назад. Поэтому в итоге Core Ultra 7 265KF представляет интерес исключительно для профессионалов, которым, несомненно, понравится, что по сравнению с Core i7-14700KF он не только стал быстрее в большинстве рабочих сценариев, но и оказался заметно экономичнее.
Что же касается решений AMD, то близких по цене и производительности в приложениях вариантов эта компания не предлагает. Самый быстрый из её CPU для многопоточных нагрузок, который можно приобрести за сумму порядка 30 тыс. руб., — 12-ядерный Ryzen 9 7900X — ощутимо уступает и Core Ultra 7 265KF, и Core i7-14700KF.
Но в случае сугубо игровых систем, которые не планируется использовать для работы, ситуация кардинально иная. Для таких применений идеально подходят процессоры AMD, оснащённые 3D-кешем, например восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D или более доступный шестиядерный Ryzen 5 7600X3D. Эти CPU не только выдают более высокую, чем у Core i7-14700KF, частоту кадров в большинстве современных игр, но и могут похвастать гораздо более скромными энергетическими аппетитами и, соответственно, очень сдержанным нагревом.
Кроме того, Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X3D принадлежат к платформе Socket AM5, которая на сегодняшний день имеет самые лучшие перспективы на будущее. Для неё гарантированно выйдет как минимум ещё одно поколение процессоров, а значит, можно рассчитывать на бесшовную модернизацию без необходимости замены материнской платы.
В итоге при выборе процессора за сумму около 30 тыс. руб. рассматривать стоит три основных варианта:
- Core Ultra 7 265KF для платформы LGA 1851, который отлично подойдёт для рабочих станций, но плохо подойдёт для игровых ПК;
- Ryzen 7 7800X3D для платформы Socket AM5, который очень хорош в играх, но намного медленнее конкурентов в ресурсоёмких приложениях;
- Core i7-14700KF, который достаточно силён и в играх, и в рабочих нагрузках, но отличается непомерно высоким тепловыделением и предназначен для мёртвой платформы LGA 1700.
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
