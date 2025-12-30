Сегодня 30 декабря 2025
Tesla похоронила многострадальный проект по выпуску аккумуляторов 4680, но это не точно

Пять лет назад глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) с воодушевлением рассказал инвесторам о разработке аккумуляторных ячеек типоразмера 4680, которые сулили кратное увеличение плотности хранения электроэнергии и увеличение запаса хода электромобиля на 16 % при прочих равных. Теперь появились признаки потери интереса Tesla к данному проекту.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Напомним, выпуском аккумуляторов типоразмера 4680 компания Tesla занялась на своём предприятии в Техасе, ими она намеревалась оснащать не только пикапы Cybertruck, но и ряд других моделей, включая мифическую «народную Tesla» за $25 000, от выпуска которой в дальнейшем отказалась. Аккумуляторы такого типоразмера в качестве эксперимента ставились на некоторые кроссоверы Model Y, а ещё они пришлись бы кстати электрическим грузовикам Semi, но на этапе мелкосерийного производства они ими не используются.

Принято считать, что в условиях массового производства ячеек типа 4680 компания Tesla столкнулась не только с проблемами, имеющими отношение к технологии выпуска «сухих» катодов, но и некоторыми другими сложностями. По состоянию на осень прошлого года компанией Tesla было выпущено более 100 млн ячеек типоразмера 4680, но ещё одной проблемой для их активного практического применения стал низкий спрос на электрические пикапы Cybertruck.

Так или иначе, по данным Reuters, южнокорейский поставщик компонентов для ячеек типоразмера 4680 — компания L&F, в своей отчётности упомянула о сокращении выручки от поставок профильных компонентов для крупного клиента, в котором угадывается Tesla. Выручка по контракту сократилась более чем на 99 %, с $2,9 млрд до всего $7400. Фактически, Tesla прекратила закупать у L&F материалы, необходимые для производства катодов с высоким содержанием никеля, которые входили в состав ячеек типоразмера 4680. Будут закупки материалов для них возобновлены Tesla в будущем, остаётся большим вопросом. Не исключено, что Илон Маск воспользуется январским отчётным мероприятием для рассказа о планах компании в этой сфере.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: tesla, tesla model y, tesla cybertruck, аккумулятор, электромобиль
