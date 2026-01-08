Итоги 2025 года: компьютер месяца

В прошлом году формат «Компьютера месяца» претерпел изменения. На суд читателям выставлялись три сборки, но с различными вариантами их кастомизации. В итоге любой пользователь мог подобрать себе систему так, чтобы она в полной мере удовлетворяла его потребностям. Каждый выпуск рубрики я разбирал определенную тему. На мой взгляд, получилось неплохо. В прошлом году в «Компьютере месяца»:

С учетом того, что мировые лидеры индустрии порадуют нас новым (действительно новым) игровым железом — да с ощутимым приростом быстродействия — в лучшем случае в конце 2026 года, актуальность перечисленных выше выпусков «Компьютера месяца» не снизится еще долго. Значит, при необходимости к этой информации можно возвращаться снова и снова.

⇡#Никогда не говори «никогда»

Начнем по порядку. Чем-то действительно новым в 2025 году нас порадовали лишь производители игровых видеокарт — речь идет про выпуск ускорителей серий GeForce RTX 50 и Radeon RX 9000. Брать ли слово «порадовали» в кавычки — мы обязательно разберемся далее, а пока отметим, что на рынке массовых платформ AMD и Intel весь года занимались расширением ассортимента центральных процессоров Ryzen и Core Ultra. Получалось у них это, откровенно говоря, с переменным успехом.

Как обычно, если мы акцентируем внимание на игровые системные блоки начального уровня (до 100 000 рублей), многие дебютанты проходят мимо таких сборок. Прошлый год не стал исключением, хотя ближе ко второй его половине показалось, что мы можем распрощаться с некоторыми платформами-долгожителями. Однако только показалось.

Все внимание на таблицу.

Базовая сборка в 2025 году Январь Февраль Март Апрель Май Июнь AMD Intel AMD Intel AMD Intel AMD Intel AMD Intel AMD Intel • AMD Ryzen 5 5600;

• AMD B550;

• 32 Гбайт DDR4;

• Arc A770, Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 650 Вт • Intel Core i5-12400F;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR4;

• Arc A770, Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 650 Вт • AMD Ryzen 5 5600;

• AMD B550;

• 32 Гбайт DDR4;

• Arc A770, Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 650 Вт • Intel Core i5-12400F;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR4;

• Arc A770, Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 650 Вт • AMD Ryzen 5 5600;

• AMD B550;

• 32 Гбайт DDR4;

• Arc A770, Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 650 Вт • Intel Core i5-12400F;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR4;

• Arc A770, Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 650 Вт • AMD Ryzen 5 5600;

• AMD B550;

• 32 Гбайт DDR4;

• Arc A770, Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 700 Вт • Intel Core i5-12400F;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR4;

• Arc A770, Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 700 Вт • AMD Ryzen 5 5600;

• AMD B550;

• 32 Гбайт DDR4;

• Arc A770, Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 700 Вт • Intel Core i5-12400F;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR4;

• Arc A770, Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 700 Вт • AMD Ryzen 5 5600;

• AMD B550;

• 32 Гбайт DDR4;

• Arc B580, Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 700 Вт • Intel Core i5-12400F;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR4;

• Arc B580, Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 700 Вт 79 500 руб. 81 000 руб. 77 500 руб. 79 000 руб. 72 500 руб. 73 000 руб. 72 000 руб. 72 500 руб. 68 000 руб. 69 000 руб. 66 500 руб. 67 000 руб. Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь AMD Intel AMD Intel AMD Intel AMD Intel AMD Intel AMD Intel • AMD Ryzen 5 5600;

• AMD B550;

• 32 Гбайт DDR4;

• Arc B580, Radeon RX 7600 XT или GeForce RTX 5060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 650 Вт • Intel Core i5-12400F;

• Intel B660 / B760;

• 32 Гбайт DDR4;

• Arc B580, Radeon RX 7600 XT или GeForce RTX 5060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 650 Вт • AMD Ryzen 5 7500F;

• AMD A620 / B650 / B840;

• 32 Гбайт DDR5;

• Arc B580, Radeon RX 7600 XT или GeForce RTX 5060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 650 Вт • Intel Core i5-13400F;

• Intel B660 / B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• Arc B580, Radeon RX 7600 XT или GeForce RTX 5060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 650 Вт • AMD Ryzen 5 7500F;

• AMD A620 / B650 / B840;

• 32 Гбайт DDR5;

• Arc B580, Radeon RX 7600 XT или GeForce RTX 5060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 650 Вт • Intel Core i5-13400F;

• Intel B660 / B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• Arc B580, Radeon RX 7600 XT или GeForce RTX 5060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 650 Вт • AMD Ryzen 5 7400F;

• AMD A620 / B650 / B840;

• 32 Гбайт DDR5;

• Arc B580, Radeon RX 7600 XT или GeForce RTX 5060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 650 Вт • Intel Core i5-12400F;

• Intel B660 / B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• Arc B580, Radeon RX 7600 XT или GeForce RTX 5060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 650 Вт • AMD Ryzen 5 7500F;

• AMD A620 / B650 / B840;

• 32 Гбайт DDR5;

• Arc B580, Radeon RX 7600 XT или GeForce RTX 5060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 650 Вт • Intel Core i5-12400F;

• Intel B660 / B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• Arc B580, Radeon RX 7600 XT или GeForce RTX 5060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 650 Вт • AMD Ryzen 5 5600;

• AMD B550;

• 32 Гбайт DDR4;

• Arc B580, Radeon RX 7600 XT или GeForce RTX 5060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 650 Вт • Intel Core i5-12400F;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR4;

• Arc B580, Radeon RX 7600 XT или GeForce RTX 5060;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

71 000 руб. 70 500 руб. 81 000 руб. 79 000 руб. 79 000 руб. 79 000 руб. 76 000 руб. 76 500 руб. 81 500 руб. 81 500 руб. 82 500 руб. 84 000 руб.

Так в прошлом году менялась базовая сборка. В таблице указаны основные комплектующие и общая стоимость системных блоков. В сотый раз рассказывать вам про AM4 и LGA1700 нет никакого смысла — эти платформы-долгожители появились на прилавках отечественных компьютерных магазинов в 2017 и 2021 годах соответственно. И будут еще долго актуальны, уж поверьте. Казалось бы, переломный момент наступил в августе. Тогда базовая сборка AMD «переехала» на платформу AM5, а в конфигурации Intel появился Core i5-13400F — этот все еще бодрый чип в некоторых магазинах страны продавали за 10-11 тысяч рублей. Дело в том, что ближе к концу года системные блоки, использующие DDR4-память, заметно утратили свою привлекательность. В первую очередь это связано с глобальной остановкой производства соответствующих чипов DRAM на заводах Кореи, США и Тайваня. Что интересно, в декабре фабрики Samsung вновь запустили производство ОЗУ стандарта DDR4 — на фоне всеобщей ИИ-истерии ее выпуск вновь стал рентабельным. А тогда, ближе к концу лета цены на «мозги» данного стандарта заметно выросли: в августе и сентябре комплект DDR4-3600 на 32 Гбайт стоил в сетевых магазинах страны 7-9 тысяч рублей. Однако за сравнимые деньги вам не составило бы труда приобрести набор DDR5-памяти аналогичного объема, работающий с эффективной частотой 5200, 5600, 6000 и даже 6400 МГц. Сравнялись по ценам и материнские платы.

В статье «Компьютер месяца, спецвыпуск. Рассвет эпохи: время переходить на платформы, поддерживающие DDR5-память?» наглядно показано, что система с Core i5-12400F и GeForce RTX 4060 Ti (аналог GeForce RTX 5060 на сегодняшний день), оснащенная модулями DDR5-5200, по производительности соответствует сборке с ОЗУ стандарта DDR4-3600. А вот установка комплекта DDR5-6400 ускоряет ПК в играх в среднем на 3-5 %. Естественно, замена видеокарты на более быстрый аналог только увеличивает эту разницу: при использовании GeForce RTX 4080 стенд с набором ОЗУ DDR5-6400 отрывается вперед уже на 5-7 %. Вот и вышло, что при заметной разнице в цене между модулями памяти и материнскими платами, гнаться за 3-7 % FPS в играх, на мой взгляд, нет никакой необходимости. В конце концов, базовая сборка — это прежде всего история про экономию. Однако ближе к осени разница в цене между основными комплектующими для платформ AM4, AM5 и LGA1700 DDR4/DDR5 выровнялась. Ненадолго, впрочем.

Уже в декабре платформа AM4 вернулась в базовую сборку «Компьютера месяца». Что ж, никогда не говори «никогда». В ноябре дефицит ОЗУ стал заметен по-настоящему — и вот из каждого утюга стало слышно про ИИ-бум, конца и края которому нет и не будет, предположительно, весь 2026 год.

Собирать новый ПК на базе массовой платформы AM4 в 2025 году имело смысл ради двух вещей: заметной экономии и последующей замены центрального процессора на 8-ядерный Ryzen 7 5700X3D. Такая сборка отлично проявит себя в ближайшие пару лет, если к ней докупить видеокарту уровня GeForce RTX 5070. Известно, что производство Ryzen 7 5700X3D прекращено. В сети появилась информация, что фанаты просят AMD провернуть фарш назад. В декабре найти этот чип в открытой продаже оказалось тем еще квестом — чип стоил больше 30 000 рублей, а ведь еще какие-то полгода назад его цена не превышала 18 тысяч. Обзор Ryzen 7 5700X3D выходил на нашем сайте: этот чип опережает в играх в разрешении Full HD Ryzen 7 5800X на 12 %, но на 7 % отстает от Ryzen 5 7600X по минимальной кадровой частоте. В стенде использовалась GeForce RTX 4090.

Сегодня использование AM4-железа — это исключительно вынужденная мера, которая поможет всем несчастным хоть как-то пересидеть столь сложные времена. Знаете, я на полном серьезе считаю AM4 лучшей массовой платформой 2025 году — в том числе и потому, что другие решения для геймеров проявили себя не так ярко. Судите сами:

LGA1700 никак не развивается. Платформа, если вы планируете логичный апгрейд системы, требует значительных денежных вложений на покупку качественной материнской платы и эффективной системы охлаждения. Плюс не забываем о скандале с деградацией чипов, разразившемся в прошлом году и затихнувшем совсем недавно. Из приятных «вайбов» прошлого года отмечу Core i5-14600KF дешевле 20 000 рублей — одно из лучших предложений прошлого года.

LGA1851 подходит для игр хуже, чем LGA1700 и AM5, но больше всего смущает откровенно хилый модельный ряд чипов и статус платформы-однодневки. Из уст представителей Intel мы только и слышим о грядущем поколении процессоров Nova Lake и новой массовой платформе LGA1954 — очевидно, с ними чипмейкер и пойдет ва-банк.

AM5 в 2025 году запомнилась лишь игровой производительностью Ryzen 7 9800X3D, горящими материнками и искусственно образованным дефицитом вокруг некоторых чипов. Я просто напомню, что ровно год назад (буквально на пустом месте) Ryzen 7 7800X3D подорожал до 65 000 рублей, а Ryzen 7 9800X3D — до 100. Относительно адекватные цены на эти чипы установились только летом (сейчас их стоимость опять поползла вверх).

⇡#Мы ждали этого больше двух лет!

В прошлом году AMD и NVIDIA представили новые серии своих игровых ускорителей. Слухи подтвердились: «красные» выпустили заметно меньше графических процессоров и готовых устройств, отказавшись от конкуренции с «зелеными» в некоторых категориях рынка. На момент написания статьи в продаже находились следующие модели, использующие микроархитектуру RDNA 4: Radeon RX 9060 XT 8 и 16 Гбайт, Radeon RX 9070 GRE, Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT. Флагманский 3D-ускоритель AMD по производительности конкурирует с GeForce RTX 5070 Ti, но в играх с трассировкой лучей оказывается заметно медленнее. Рекомендую прочитать статьи «Переворот в среднем классе: Radeon RX 9070 против GeForce RTX 5070» и «Radeon RX 9070 XT против GeForce RTX 5070 Ti».

NVIDIA представила в прошлом году гораздо больше видеокарт: GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060, GeForce RTX 5060 Ti 8 и 16 Гбайт, GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090. Можно сколько угодно рассуждать о плюсах и минусах определенных моделей графических адаптеров, но итог противостояние двух лагерей виден на полках магазинов: какого продукта больше — тот и популярнее. Так, на момент написания этой статьи в компьютерах пользователей Steam было установлено 1,54 % дискретных видеокарт GeForce RTX 5060 и 1,14 % — GeForce RTX 5060 Ti. Модели Radeon RX 9060 XT с разным объемом VRAM из-за низкого спроса в выборку не попали. Популярность GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5080 насчитывает 2,12, 1,09 и 0,96 % соответственно. Модели Radeon RX 9070 GRE, Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT в общую статистику опять не попали.

При этом продажами своих видеокарт были довольны все — эпоха постмодерна, когда все только выигрывают, находится в зените. «Красные» апреле были в восторге: глава AMD Лиза Су признала, что для компании дебют серии Radeon RX 9000 оказался самым удачным с точки зрения количества проданных видеокарт, которое в десять раз превысило типичный для подобного этапа жизненного цикла новинок уровень. Напомню, что старт продаж Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT сопровождался — ненавижу это слово — дефицитом. Товарищи из красного угла ринга явно оказались не готовы к такому положению дел. Не забыли похвастаться о своих успехах и «зеленые»: по их данным, за аналогичный отрезок времени (первые пять недель) продано больше видеокарт GeForce RTX 50, чем GeForce RTX 40 три года назад. Правда, счетоводы из NVIDIA умолчали о том, что в то время в продаже была доступна всего одна модель — 1600-долларовая GeForce RTX 4090. Вспоминается один старый советский анекдот про статистику, но его, к сожалению, не пропустит цензура. А других подходящих слов у меня для вас нет.

Смотрите, как корпорация-победитель «славно» выпустила свои новинки:

видеокарты не продавались по рекомендованным ценам, хотя сильного ажиотажа вокруг них не наблюдалось;

у GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090 возникли проблемы с разъемом питания — ускорители, кстати, горят до сих пор;

в продажу поступили дискретные модели с бракованными GPU — им недостает блоков ROP, что сказывается на игровом быстродействии;

новинки «зеленых» не поддерживают физический движок PhysX в 32-битных играх — в ряде старых тайтлов будет заметное падение производительности;

у некоторых моделей возникали проблемы с переключением режимов PCI Express;

установка новых драйверов вызывала черный экран — проблему удалось решить лишь в конце года.

Естественно, модели серий GeForce RTX 50 и Radeon RX 9000 появились в сборках «Компьютера месяца». Не сразу, но появились. Однако никакого прорыва не случилось. Если вернуться к хуле NVIDIA, прирост FPS в играх оказался слишком… грустным — к тому же тому же рост кадровой частоты дается за счет увеличенного энергопотребления. Судите сами:

Если рассчитывать, что большая часть читателей выберет для своего нового ПК видеокарту NVIDIA, то выходит, что базовая сборка в 2025 году стала быстрее в играх на 22 % в сравнении с аналогичной конфигурацией от 2024 года, оптимальная — на 9 %, продвинутая — на 15 %. Получается, лучшей видеокартой прошлого года является GeForce RTX 5060, обеспечившая наибольший прирост? Но ведь у нее всего 8 Гбайт системной памяти?

По сути, вся маркетинговая стратегия «зеленых», касающаяся серии GeForce RTX 50, в прошлом году вертелась вокруг полного набора функций DLSS 4. А ведь между выходом в продажу GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 4070 прошло ровно два года. Подробно про это я писал в январском выпуске.

Кстати, на рынке ноутбучной графики картинка «нарисовалась» еще печальнее.

⇡#Лучшие игровые сборки… 2026 года

Минутка маркетинга. Вот так (смотрим на таблицу ниже) будут выглядеть топовые конфигурации игровых системных блоков в России в 2026 году, если скептики окажутся правы. Ценник, правда, окажется заметно выше — еще как заметно, еще как выше. С дефицитом и заоблачными ценами на оперативную память и SSD все ясно: 45+ тысяч рублей за кит DDR5 объемом 32 Гбайт и 10+ тысяч — за твердотельный накопитель на 512 Гбайт. Говорят, из продажи могут практически исчезнуть игровые видеокарты с 16 Гбайт VRAM. Похоже, GeForce RTX 5070 придется в 2026 году отдуваться за весь игровой бомонд. Она уже заметно подорожала, кстати.

Оптимальная сборка в 2025 году Январь Февраль Март Апрель Май Июнь AMD Intel AMD Intel AMD Intel AMD Intel AMD Intel AMD Intel • AMD Ryzen 5 7500F;

• AMD B650;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 7800 XT или GeForce RTX 4070 SUPER;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • Intel Core i5-13400F;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 7800 XT или GeForce RTX 4070 SUPER;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • AMD Ryzen 5 7500F;

• AMD B650;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 7800 XT или GeForce RTX 4070 SUPER;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • Intel Core i5-13400F;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 7800 XT или GeForce RTX 4070 SUPER;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • AMD Ryzen 5 7600;

• AMD B650;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 7800 XT или GeForce RTX 4070 SUPER;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • Intel Core i5-13400F;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 7800 XT или GeForce RTX 4070 SUPER;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • AMD Ryzen 5 7500F;

• AMD B650;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 7800 XT или GeForce RTX 4070 SUPER;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • Intel Core i5-13400F;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 7800 XT или GeForce RTX 4070 SUPER;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • AMD Ryzen 5 7500F;

• AMD B650;

• 32 Гбайт DDR5;

• GeForce RTX 5070;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • Intel Core i5-13400F;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• GeForce RTX 5070;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • AMD Ryzen 5 7500F;

• AMD B650;

• 32 Гбайт DDR5;

• GeForce RTX 5070;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • Intel Core i5-13400F;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• GeForce RTX 5070;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт 151 500 руб. 151 000 руб. 148 500 руб. 144 500 руб. 135 500 руб. 129 000 руб. 131 000 руб. 127 500 руб. 131 500 руб. 128 000 руб. 118 000 руб. 114 500 руб. Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь AMD Intel AMD Intel AMD Intel AMD Intel AMD Intel AMD Intel • AMD Ryzen 5 7500F;

• AMD B650;

• 32 Гбайт DDR5;

• GeForce RTX 5070;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • Intel Core i5-13400F;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• GeForce RTX 5070;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • AMD Ryzen 7 7700;

• AMD B650/B850;

• 32 Гбайт DDR5;

• GeForce RTX 5070;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • Intel Core i5-14600KF;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• GeForce RTX 5070;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • AMD Ryzen 7 7700;

• AMD B650/B850;

• 32 Гбайт DDR5;

• GeForce RTX 5070;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • Intel Core i5-14600KF;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• GeForce RTX 5070;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • AMD Ryzen 7 7700;

• AMD B650/B850;

• 32 Гбайт DDR5;

• GeForce RTX 5070;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • Intel Core i5-14600KF;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• GeForce RTX 5070;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • AMD Ryzen 7 7700;

• AMD B650/B850;

• 32 Гбайт DDR5;

• GeForce RTX 5070;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • Intel Core i5-14600KF;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• GeForce RTX 5070;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 750 Вт • AMD Ryzen 5 7500F;

• AMD B650/B850;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 9070 или GeForce RTX 5070;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

• БП 750 Вт • Intel Core i5-12600KF;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 9070 или GeForce RTX 5070;

• SSD PCI-E 1 Тбайт;

123 000 руб. 120 000 руб. 129 500 руб. 131 000 руб. 131 000 руб. 134 000 руб. 138 000 руб. 139 500 руб. 140 000 руб. 141 000 руб. 132 500 руб. 137 500 руб.

Между делом в 2025 году случился самый настоящий тектонический сдвиг: массовая платформа AM5 сумела занять все ниши в игровых ПК: от начального уровня до самого хай-эндного хай-энда. Как сложатся дела в 2026 году, мы совсем скоро узнаем, но пока — и с этим никто не сможет поспорить — речь идет о лучшей игровой платформе современности. Добавляет AM5 вистов будущая поддержка чипов поколения Zen 6 — теперь официально. В этом аспекте Intel сможет конкурировать с AMD лишь в конце 2026 года, когда представит массовую платформу LGA1954. Если представит.

Представлю доказательства своим утверждениям. К сезону back to school в прошлом году в московской рознице продавалось свыше 100 моделей материнских плат, поддерживающих чипы серий Ryzen 7000, Ryzen 8000G и Ryzen 9000. Оказалось, что:

стоимость плат на базе набора логики A620 начиналась от 8 000 рублей;

B650 и B650E — от 8 500 рублей;

B840 и B850 — от 14 500 рублей;

X670 и X670E — от 23 000 рублей;

X870 и X870E — от 25 000 рублей.

Популярность платформы AM5 была обеспечена не только за счет выпуска большого количества разных моделей центральных процессоров. Вместе со своими партнерами «красные» обеспечили потребителю доступ к огромному числу материнских плат. В 2025 году появилась на свет полноценная 800-я серия наборов логики AMD. «Чипсетное» разнообразие, впрочем, в определенной степени оказалось искусственно раздутым. Так, новые наборы логики не предлагают ничего нового — в ряде случаев вся работа свелась к простому переименованию старых микросхем. В основе всех решений «красных» лежит микросхема Promontory 21, разработанная компанией ASMedia. Речь идет об универсальном строительном блоке, обеспечивающем поддержку 8 линий PCI Express 4.0 и 4 линий PCI Express 3.0, портов USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с), USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) и USB 2.0, а также SATA 6 Гбит/с. Базовый чипсет B650 предполагает подключение к процессору одного хаба Promontory 21, а старший X670 — двух, соединенных друг за другом цепочкой. Плюс существуют модификации B650E и X670E, в которых снято ограничение для процессора на использование интерфейса PCI Express 5.0 x16 для видеокарт.

Платы на базе чипсетов B840 и B850 обладают минимумом новшеств в сравнении с решениями прошлого поколения. Во втором случае устройства получили поддержку PCI Express 5.0 для PEG и одного M.2 — здесь реализация полной функциональности материнки целиком и полностью лежит на производителе. Платы на основе набора логики B840 пришли на смену A620-устройствам. Слот расширения для установки видеокарты работает в режиме PCI Express 4.0 x16, порты для SSD реализованы подключением четырех линий PCI Express 4.0 и PCI Express 3.0. Набор X870E является старшим чипсетом для платформы AM5. Подобно X670E, он скомпонован из двух хабов Promontory 21. Набор логики X870 — вот это поворот! — не пришел на смену X670. Обвязка состоит из одной микросхемы Promontory 21. Следовательно, речь идет о переименованном чипсете B650E.

Про чипы поколения Zen 6 я рассказал — они точно «поселятся» в материнских платах с процессорным гнездом AM5. Остается открытым вопрос, будет ли AMD как-то ограничивать их совместимость с различными платами, использующими тот или иной чипсет. По слухам, процессоры Zen 7 тоже будут поддерживать разъем AM5 и DDR5-память. Как бы там ни было, функциональность платформы AMD нам известна. Делаем вывод, что кардинальных изменений на этом уровне ближайшие пару лет не случится.

Массовая платформа LGA1851, материнские платы на базе чипсетов 800-й серии и центральные процессоры Core Ultra 200 поступили в продажу в октябре 2024 года. Уже в 2025 году ассортимент продукции новой экосистемы Intel расширился. На момент написания статьи продавались следующие центральные процессоры поколения Arrow Lake:

Core Ultra 5 225F и Core Ultra 5 225 — от 20 000 рублей;

Core Ultra 5 235 — в России найти очень сложно;

Core Ultra 5 245KF и Core Ultra 5 245K — от 28 000 рублей;

Core Ultra 7 265KF и Core Ultra 7 265K — от 32 000 рублей;

Core Ultra 9 285 — от 62 000 рублей;

Core Ultra 9 285K — от 64 000 рублей.

Представляете, за год с хвостиком некогда лидер кремниевой индустрии смог «родить» только 9 моделей центральных процессоров. Право, со стороны кажется, что даже сама Intel не особо верит в успехи своей массовой платформы. Совершенно неудивительно, что ни одной LGA1851-сборки в «Компьютере месяца» в прошлом году не появилось. Хотя такие разговоры постоянно велись.

В статье «Core Ultra 5 против Core i5 и Ryzen 5: обзор и тест процессоров Intel Core Ultra 5 245K, 235 и 225» мы сравнили друг с другом 14 чипов для платформ AM5, LGA1700 и LGA1851. В стендах использовались комплект оперативной памяти DDR5-6400 и GeForce RTX 5090. Примем результаты системы с Core i5-14400(F) за 100 %, но в уме будем держать, что модель Core i5-13400F обладает схожей игровой производительностью. Единственное различие этих чипов заключается в частоте E-ядер — у старшей модели она на 200 МГц выше. А вот P-ядра работают одинаково: 4,1 ГГц при максимальной нагрузке. Тогда:

Core Ultra 5 225(F) опередил Core i5-13400F по минимальному FPS на 3 % в среднем;

Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF оказались быстрее на 4 %;

Ryzen 7 7700X, Core Ultra 5 235 и Core Ultra 5 245K оторвались на 15 %;

Ryzen 5 9600X был лучше на 16 %;

Ryzen 7 9700X, Core Ultra 7 265K и Core i5-14600KF вырвались вперед на 23 %;

Ryzen 5 7600X3D оказался эффективнее на 25 %;

Core i7-14700K(F) был производительнее на 32 %.

Как видите, чипы, относящиеся к массовой платформе LGA1851, смотрятся крайне неубедительно в играх. Среди четырех протестированных нами Arrow Lake наибольший интерес вызывает лишь Core Ultra 5 235, купить который в России оказывается крайне проблематично.

Уже в январе Intel расширит серию процессоров Core Ultra 200. Представят три новых чипа: Core Ultra 9 290K Plus (слегка разогнанный Core Ultra 9 285K), Core Ultra 7 270K Plus (переименованный Core Ultra 9 285K) и Core Ultra 5 250K (действительно новая модель с шестью P-ядрами и двенадцатью E-ядрами, полученная, впрочем, путем отбраковки кристаллов для Core Ultra 9 и Core Ultra 7). Из сомнительного: объявлено улучшение игровой производительности от 10 до 30 %. Их забавного: значится официальная поддержка оперативной памяти стандарта DDR5-7200. Опять же, среди новостей и слухов появление младших моделей серии Core Ultra 3 (скажем, с формулой ядер «4P+4E») не значится. Поэтому рецепт успеха (особенно на фоне тотального дефицита оперативной памяти) у платформы LGA1851 всего один: снижать цены.

⇡#В бой идут одни старики

Пожалуйста, ознакомьтесь с тем, как в 2025 году менялась продвинутая сборка «Компьютера месяца».

Продвинутая сборка в 2025 году Январь Февраль Март Апрель Май Июнь AMD Intel AMD Intel AMD Intel AMD Intel AMD Intel AMD Intel • AMD Ryzen 7 7700;

• AMD B650;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 7900 XT или GeForce RTX 4070 Ti SUPER;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 850 Вт • Intel Core i7-13700KF;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 7900 XT или GeForce RTX 4070 Ti SUPER;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 850 Вт • AMD Ryzen 7 7700;

• AMD B650;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 7900 XT или GeForce RTX 4070 Ti SUPER;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 850 Вт • Intel Core i7-13700KF;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 7900 XT или GeForce RTX 4070 Ti SUPER;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 850 Вт • AMD Ryzen 7 9700X;

• AMD B650;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 7900 XT или GeForce RTX 4070 Ti SUPER;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 850 Вт • Intel Core i7-13700KF;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 7900 XT или GeForce RTX 4070 Ti SUPER;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 850 Вт • AMD Ryzen 7 9700X;

• AMD B650;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 9070 XT или GeForce RTX 5070 Ti;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 1000 Вт • Intel Core i7-13700KF;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 9070 XT или GeForce RTX 5070 Ti;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 1000 Вт • AMD Ryzen 7 7800X3D;

• AMD B650/B850;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 9070 XT или GeForce RTX 5070 Ti;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 1000 Вт • Intel Core i7-14700KF;

• Intel B660/B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 9070 XT или GeForce RTX 5070 Ti;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 1000 Вт • AMD Ryzen 7 7800X3D;

• AMD B650/B850;

• 48 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 9070 XT или GeForce RTX 5070 Ti;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 1000 Вт • Intel Core i7-14700F;

• Intel B660/B760;

• 48 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 9070 XT или GeForce RTX 5070 Ti;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 1000 Вт 216 500 руб. 223 500 руб. 211 000 руб. 216 500 руб. 208 000 руб. 204 000 руб. 206 500 руб. 201 500 руб. 224 500 руб. 213 000 руб. 213 500 руб. 205 500 руб. Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь AMD Intel AMD Intel AMD Intel AMD Intel AMD Intel AMD Intel • AMD Ryzen 7 7800X3D;

• AMD B650E / B850;

• 48 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 9070 XT или GeForce RTX 5070 Ti;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 1000 Вт • Intel Core i7-14700F;

• Intel B660 / B760;

• 48 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 9070 XT или GeForce RTX 5070 Ti;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 1000 Вт • AMD Ryzen 7 7800X3D;

• AMD B650E / B850;

• 48 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 9070 XT или GeForce RTX 5070 Ti;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 1000 Вт • Intel Core i7-14700F;

• Intel B660 / B760;

• 48 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 9070 XT или GeForce RTX 5070 Ti;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 1000 Вт • AMD Ryzen 7 7800X3D;

• AMD B650E / B850;

• 48 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 9070 XT или GeForce RTX 5070 Ti;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 1000 Вт • Intel Core i7-14700F;

• Intel B660 / B760;

• 48 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 9070 XT или GeForce RTX 5070 Ti;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 1000 Вт • AMD Ryzen 7 7800X3D;

• AMD B650E / B850;

• 48 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 9070 XT или GeForce RTX 5070 Ti;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 1000 Вт • Intel Core i7-14700F;

• Intel B660 / B760;

• 48 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 9070 XT или GeForce RTX 5070 Ti;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 1000 Вт • AMD Ryzen 7 7800X3D;

• AMD B650E / B850;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 9070 XT или GeForce RTX 5070 Ti;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 1000 Вт • Intel Core i7-14700F;

• Intel B660 / B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 9070 XT или GeForce RTX 5070 Ti;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 1000 Вт • AMD Ryzen 7 7800X3D;

• AMD B650E / B850;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 9070 XT или GeForce RTX 5070 Ti;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

• БП 1000 Вт • Intel Core i7-14700F;

• Intel B660 / B760;

• 32 Гбайт DDR5;

• Radeon RX 9070 XT или GeForce RTX 5070 Ti;

• SSD PCI-E 2 Тбайт;

208 500 руб. 204 000 руб. 205 000 руб. 199 500 руб. 202 000 руб. 196 000 руб. 213 500 руб. 207 500 руб. 202 000 руб. 199 000 руб. 205 000 руб. 204 000 руб.

Скажу следующее:

Комплектующие для массовой платформы AM4 появились в продаже в 2017 году. За это время любой желающий мог довести свою систему до идеала, установив в нее Ryzen 7 5700X3D или Ryzen 7 5800X3D, а также доведя объем оперативной памяти до 32 Гбайт. Такая конфигурация полностью соответствует современным игровым стандартам и будет актуальна минимум 2 года.

Железо для массовой платформы LGA1700 поступило в продажу в 2021 году. За это долгое время корпорация Intel в несвойственной себе манере обеспечила геймеров быстрыми и современными решениями — причем речь идет о гибридных конфигурациях, поддерживающих как оперативную память стандарта DDR4, так и DDR5. Сегодня чипы с производительными ядрами Raptor Cove (модели от Core i5-13600KF и старше) обеспечивают лучшее (среди прочих продуктов Intel) игровое быстродействие и успешно конкурируют с процессорами Ryzen 7000, Ryzen 8000 и Ryzen 9000, не имеющими дополнительной кеш-памяти. Такие сборки будут актуальны минимум 3 года.

Массовая платформа AM5 появилась в продаже в 2022 году. Ее поддержка продолжится далее, но уже сейчас она предлагает лучшую игровую производительность на рынке.

Все три массовые платформы будут активно использоваться в сборках «Компьютера» в 2026 году — где-то по объективным причинам, где-то — по нужде. Процессоры новых поколений от AMD и Intel, обещающие нам принципиально иной уровень быстродействия, поступят в продажу в конце 2026 года. Опять же, задержки и переносы не исключены. Выходит, существующие старые зрелые платформы еще долгое время будут актуальны. Что наводит на определенные мысли с учетом их порядочного жизненного цикла.

Анонс серии видеокарт GeForce RTX 50 SUPER перенесен на вторую половину 2026 года. Основная фишка новых устройств NVIDIA — использование чипов GDDR7-памяти большего объема. Злые языки твердят, что с учетом дефицита всего и вся, мы можем не увидеть новых «зеленых» игровых ускорителей еще очень долго. Что ж, тренд, когда поколение видеокарт обновляется не чаще раза в пару лет, изрядно подзатянулся. Тем будет обиднее, если поколение 3D-ускорителей с условным названием GeForce RTX 60 опять предложит пользователю +10-20 % прироста FPS в играх.

Кажется, смысл ждать что-то по-настоящему новое, революционное и быстрое окончательно пропал.

Таблицы, представленные в этой статье, отлично показывают, когда надо было собирать игровой ПК в прошлом году. Боюсь, таких показателей в категории «цена — производительность» в ближайшее время мы не увидим. А ведь даже в 2025 году мы сталкивались с рядом сложностей: дефицитом чипов, ростом валютного курса, торгово-пошлинной войной. Страшно представить, что будет в 2026 году.

Все идет к тому, что материалы «Компьютера месяца» в ближайшие 12 выпусков сведутся к одной теме: как перехитрить систему в условиях тотального дефицита памяти и возможно ли это в принципе. Нечто похожее мы уже проходили во времена майнинг-бума — видеокарт с адекватным ценником в продаже не было около полутора лет. Некоторые скептики утверждают, что дефицит памяти продлится гораздо дольше. Не в силах повлиять на сильных мира сего, нам остается лишь наблюдать. Те, кто прикупил себе новенький ПК в прошлом году, все правильно сделали. Тем, кому менять систему еще только предстоит, искренне сочувствую.

Да, «Компьютер месяца» будет выходить в 2026 году. Я прекрасно помню незавидный период рассвета майнинга, когда только ленивый не рекомендовал закрыть рубрику. Особенно одаренные паникеры предрекали окончательный закат ПК-гейминга с невозможностью, что называется, откатиться к базовым настройкам. Однако все вышло иначе, как видите. Именно на этой позитивной ноте и закончим. С Новым годом, уважаемые читатели!