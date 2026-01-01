TSMC тоже получила лицензию на право поставлять в Китай оборудование для своего предприятия

Не все изменения в политике экспортного контроля при Дональде Трампе (Donald Trump) удостоились широкого обсуждения в прессе. Правила работы с компаниями, выпускающими свою продукцию на территории КНР с использованием американского оборудования, подверглись корректировке без особого шума. TSMC удалось получить годовую лицензию на право поставок оборудования для своего китайского предприятия.

Напоминаем, что отныне таким компаниям будет согласовываться годовая экспортная лицензия, которую нужно будет ежегодно обновлять. Недавно соответствующие лицензии удалось получить компаниям Samsung Electronics и SK hynix, которые на территории Китая производят до 40 % своей памяти определённых типов, а потому остро нуждаются в регулярном обновлении местного парка технологического оборудования.

Представители TSMC уже в новом году сообщили Reuters, что этот тайваньский производитель чипов тоже удостоился годовой лицензии, дающей право поставлять американское оборудование на своё предприятие в китайском Нанкине в текущем году. По словам TSMC, данная лицензия позволит обеспечить бесперебойное функционирование указанного предприятия и непрерывные поставки чипов. Годовая лицензия лишает TSMC необходимости требовать от поставщиков оборудования оформления отдельных лицензий для его поставок в Китай. В позапрошлом году предприятие TSMC в Нанкине, которое выпускает 16-нм продукцию и более древнюю, обеспечило компанию 2,4 % всей выручки. У TSMC также имеется предприятие по выпуску чипов в Шанхае.