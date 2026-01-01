Сегодня 01 января 2026
Xiaomi в этом году выпустит два гибридных кроссовера и пару обновлённых версий седана SU7

По меркам автомобильного рынка Xiaomi является очень молодым игроком, но это не мешает компании то и дело отмечаться в десятке крупнейших производителей электромобилей мира. Обновление модельного ряда в условиях жёсткой конкуренции в Китае является обязательным условием популярности бренда, а потому Xiaomi в этом году выведет на рынок четыре новые машины.

Источник изображения: 36kr

Точнее говоря, как поясняет CarNewsChina со ссылкой на издание 36kr, подлинной новинкой должен стать только крупный гибридный кроссовер Xiaomi, который по внутренней классификации проходит под условным обозначением Kunlun. В текущем полугодии будет представлена старшая версия флагманского кроссовера с 7 посадочными местами и гибридной силовой установкой, а также обновлённая версия дебютного седана SU7 в исполнении со стандартной колёсной базой.

Во втором полугодии должны появиться более доступная 5-местная версия гибридного кроссовера, а также вариант SU7 с удлинённой колёсной базой и увеличенным пространством для задних пассажиров. В Китае машины с задним рядом повышенной комфортности пользуются повышенным спросом, и не только в корпоративном сегменте, поскольку местные традиции подразумевают совместное проживание пожилых родителей с одним из взрослых детей, и повышенный комфорт на втором ряду призван соответствовать потребностям этой категории пассажиров.

В октябре прошлого года в горных районах Китая были замечены сразу несколько прототипов флагманских кроссоверов Xiaomi, проходивших там дорожные испытания с участием высшего руководства компании. Поскольку крупные габариты и большая масса требуют тяговой батареи существенной ёмкости для перемещения подобных машин исключительно на электротяге, подавляющее большинство производителей пока предпочитает делать их гибридными, попутно экономя на стоимости тяговой батареи, чью ёмкость можно уменьшить. При этом конкуренция гонит китайских производителей в сторону увеличения ёмкости тяговых батарей у гибридов. Некоторые кроссоверы в этом классе уже оснащаются батареями ёмкостью до 80 кВт в дополнение к ДВС, позволяющим в гибридном режиме проезжать свыше 1000 км без остановки. Чисто на электротяге такие кроссоверы способны проезжать по 400 или 500 км. В этом отношении запланированный к выпуску флагманский кроссовер Xiaomi не выбивается из общей тенденции китайского рынка. Пресса нарекла крупный кроссовер Xiaomi сочетанием символов YU9, но не факт, что серийная машины будет носить это имя.

