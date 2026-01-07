Сегодня 07 января 2026
AMD о загадочном суперфлагмане Ryzen 9 9950X3D2: следите за новостями

Компания AMD призвала сообщество ждать новостей о процессоре Ryzen 9 9950X3D2 с двумя кристаллами кеш-памяти 3D V-Cache. Энтузиасты ожидали новинку на выставке CES 2026, но анонса не случилось.

Источник изображения: Wccftech

Источник изображения: Wccftech

В рамках своего брифинга на CES 2026 компания AMD представила 8-ядерный процессор Ryzen 7 9850X3D. От ранее выпущенной модели Ryzen 7 9800X3D он отличается лишь повышенной на 400 МГц Boost-частотой, которая составляет 5,6 ГГц вместо 5,2 ГГц. Прибавка частоты обеспечивает в среднем 7 % прироста производительности в играх по сравнению с Ryzen 7 9800X3D. Запуск чипа запланирован на первый квартал, однако энтузиасты также ожидали анонса первого процессора X3D с двумя кристаллами кеш-памяти 3D V-Cache — Ryzen 9 9950X3D2, который до этого активно фигурировал в различных утечках.

Однако в рамках презентации AMD не анонсировала Ryzen 9 9950X3D2. Некоторые могли подумать, что компания не собирается в ближайшее время выпускать чип с двойным 3D V-Cache. Однако посетители выставки получили неожиданный намёк от самой AMD на то, что им следует следить за новостями. Об этом сообщило издание Computer Base, напрямую спросившее у AMD о Ryzen 9 9950X3D2.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Примечательно, что даже на своём пресс-сайте, посвящённом процессору Ryzen 7 9850X3D, AMD разместила изображения чипа с двумя CCD-кластерами. Возможно, кто-то использовал старые изображения из презентаций моделей Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9950X3D. Однако не исключено и то, что у AMD действительно были планы анонсировать Ryzen 9 9950X3D2, но они изменились в последний момент.

Из презентации Gigabyte на CES 2026. Источник изображения: Gigabyte

Из презентации Gigabyte на CES 2026. Источник изображения: Gigabyte

Ещё одним намёком на потенциальный анонс Ryzen 9 9950X3D2 стала презентация компании Gigabyte на выставке CES 2026. Производитель заявил, что его материнские платы поддерживают «новое грядущее поколение процессоров Ryzen 9000X3D». Компания добавила: «Больше ядер, более высокие тактовые частоты, больше потенциала».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
ryzen 9000x3d, amd, amd ryzen, 3d v-cache, процессоры, ces 2026
