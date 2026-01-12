Сегодня 12 января 2026
«Красочный, но пустой парк развлечений»: дизайнер Fallout 2 и сценарист New Vegas объяснил, что не так с Fallout от Bethesda

Сооснователь Obsidian Entertainment, дизайнер Fallout 2 и сценарист Fallout: New Vegas Крис Авеллон (Chris Avellone) в разговоре с фанатами поделился мнением о подходе Bethesda Softworks к прославленной серии постапокалиптических RPG.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Напомним, первые две Fallout разрабатывались Black Isle Studios, но после отмены Van Buren (Fallout 3) и закрытия студии Interplay сначала дала Bethesda право на выпуск игр Fallout, а затем продала ей права на франшизу.

Вышедшие из-под крыла Bethesda игры Fallout заметно отличались от старых (и дело не только в смене перспективы), и за прошедшие с тех пор годы у некоторых фанатов сложилось впечатление, будто компания ненавидит франшизу.

По мнению Авеллона, Bethesda не ненавидит Fallout, но не до конца понимает её истоки и не сильно переживает об этом: «Они владеют франшизой и хотят сделать свою версию Fallout нормой».

«Обычно это принимает форму красочного, но пустого парка развлечений <...>. Впрочем, некоторым парки развлечений по душе, так что если людям такое нравится, я не против», — объяснил Авеллон.

Авеллон заверил, что не испытывает ненависти к Bethesda: как у любого разработчика, у компании есть свои сильные (открытый мир) и слабые стороны (линейные истории в открытом мире и «неспособность понять», как использовать навык красноречия).

С выхода Fallout 4 прошло уже больше десяти лет, а Fallout 5 увидит свет лишь после The Elder Scrolls VI, которая всё ещё далека от релиза. Bethesda считает, что игры серии должны затягивать пользователей не на 20 или 100, а на все 200, 300 или 600 часов.

fallout, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра, шутер
