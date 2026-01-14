Сегодня 14 января 2026
Ubisoft рассказала, как компенсирует игрокам Rainbow Six Siege последствия хакерских взломов

Французский издатель и разработчик Ubisoft объявил, как компенсирует пользователям популярного тактического сетевого шутера Tom Clancy’s Rainbow Six Siege недавние перебои в функционировании игры.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, за время праздничного периода Rainbow Six Siege дважды становилась жертвой хакеров: в конце декабря злоумышленники устроили раздачу подарков, а в начале января начали выдавать баны по мотивам популярного мема.

Ubisoft в ответ на несколько дней отключила серверы Rainbow Six Siege, но впоследствии возобновила её работу. Хотя внутриигровой магазин и голосовой чат не функционируют до сих пор.

Как стало известно, всем пользователям, кто зайдёт в игру с 16 по 25 января, за перечисленные проблемы будет полагаться компенсация:

  • четырёхкратный бонус к опыту боевого пропуска;
  • десять уровней боевого пропуска;
  • пропущенные ежедневные награды (пакет «Альфа», пакет «Дельта», облик Auric Mold для P-10C).

Что касается магазина и голосового чата, то первый из соображений безопасности вернётся к работе лишь на 11-м году поддержки (сейчас идёт четвёртый сезон десятого), а второй «остаётся в приоритете» у команды.

Rainbow Six Siege дебютировала в декабре 2015 года и к настоящему моменту доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, в том числе по подписке Ubisoft+ Premium. В октябре 2022 года аудитория игры превысила 85 млн человек.

Прошлым летом Rainbow Six Siege получила расширенную и улучшенную версию — Rainbow Six Siege X. Покупателям «Осады» она досталась бесплатно, а новым игрокам доступно ограниченное бесплатное издание с платным апгрейдом.

Теги: tom clancy’s rainbow six siege, ubisoft montreal, ubisoft, шутер
