Microsoft, Meta✴ и Amazon согласились платить за использование контента «Википедии»

Microsoft, Meta✴, Amazon, Perplexity и Mistral AI согласились по примеру Google оплачивать «Фонду Викимедиа» (Wikimedia Foundation) доступ к его проектам, включая использование контента «Википедии». Об этом сообщил «Фонд Викимедиа» в четверг в рамках празднования 25-летия Wikipedia.

Партнёрство компаний с «Фондом Викимедиа» заключено в рамках инициативы Wikimedia Enterprise, «дочки» фонда, запущенной в 2021 году для предоставления участникам ИИ-рынка платного доступа к премиальной версии API «Википедии». Лейн Беккер (Lane Becker), старший директор по доходам Wikimedia Enterprise, рассказал ресурсу The Verge, что партнёрам программы предлагается версия «Википедии», «настроенная» для коммерческого использования компаниями в сфере ИИ. «Мы принимаем запросы на новые функции, создаем новые функции и возможности, и стараемся структурировать данные таким образом, чтобы они соответствовали потребностям этих компаний», — сообщил Беккер.

Даты присоединения компаний к программе Wikimedia Enterprise не называются. В заявлении «Фонда Викимедиа» отмечено, что они присоединились к инициативе в течение последнего года. Вместе с тем это первое публичное объявление об участии Meta✴ и Amazon в программе в качестве действующих партнёров.

По словам Беккера, собранные в рамках программы Wikimedia Enterprise средства направляются на поддержку проектов некоммерческой организации, что позволит ей создать более устойчивый бизнес. Он отметил, что поддержка долгосрочной устойчивость «Википедии» — в интересах компаний в сфере ИИ-бизнеса, поскольку Wikipedia и все другие проекты экосистемы лежат в «основе их бизнеса».