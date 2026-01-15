Сегодня 15 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Microsoft, M**a и Amazon согласились пла...
реклама
Новости Software

Microsoft, Meta✴ и Amazon согласились платить за использование контента «Википедии»

Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity и Mistral AI согласились по примеру Google оплачивать «Фонду Викимедиа» (Wikimedia Foundation) доступ к его проектам, включая использование контента «Википедии». Об этом сообщил «Фонд Викимедиа» в четверг в рамках празднования 25-летия Wikipedia.

Источник изображения: Oberon Copeland @veryinformed.com/unsplash.com

Источник изображения: Oberon Copeland @veryinformed.com/unsplash.com

Партнёрство компаний с «Фондом Викимедиа» заключено в рамках инициативы Wikimedia Enterprise, «дочки» фонда, запущенной в 2021 году для предоставления участникам ИИ-рынка платного доступа к премиальной версии API «Википедии». Лейн Беккер (Lane Becker), старший директор по доходам Wikimedia Enterprise, рассказал ресурсу The Verge, что партнёрам программы предлагается версия «Википедии», «настроенная» для коммерческого использования компаниями в сфере ИИ. «Мы принимаем запросы на новые функции, создаем новые функции и возможности, и стараемся структурировать данные таким образом, чтобы они соответствовали потребностям этих компаний», — сообщил Беккер.

Даты присоединения компаний к программе Wikimedia Enterprise не называются. В заявлении «Фонда Викимедиа» отмечено, что они присоединились к инициативе в течение последнего года. Вместе с тем это первое публичное объявление об участии Meta и Amazon в программе в качестве действующих партнёров.

По словам Беккера, собранные в рамках программы Wikimedia Enterprise средства направляются на поддержку проектов некоммерческой организации, что позволит ей создать более устойчивый бизнес. Он отметил, что поддержка долгосрочной устойчивость «Википедии» — в интересах компаний в сфере ИИ-бизнеса, поскольку Wikipedia и все другие проекты экосистемы лежат в «основе их бизнеса».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Википедия» отметила 25-летие и рассказала, кто стоит за 65 млн статей
У Wikipedia появился свой аналог Spotify Wrapped с итогами года активности пользователей
ИИ-компании заплатят «Википедии», чтобы она не разорилась из-за скрапинга
Существующие функции Samsung Galaxy AI останутся бесплатными — платить придётся за новые
Платный браузер Opera One R3 получил «острова вкладок», звуковые темы и многое другое
Google Translate, подвинься: OpenAI выпустила онлайн-переводчик ChatGPT Translate
Теги: википедия, ии, microsoft, amazon, ff, me
википедия, ии, microsoft, amazon, ff, me
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.