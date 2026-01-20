Сегодня 20 января 2026
Detroit: Become Human, Heavy Rain и другие игры Quantic Dream резко подорожали в российском Steam

Закончившийся накануне «Фестиваль детективов в Steam» оказался последним шансом приобрести игры Quantic Dream по столь выгодным ценам. Французская студия без предупреждения повысила стоимость своих продуктов в российском сегменте.

Источник изображения: Steam (Feel Good Inc.)

Источник изображения: Steam (Feel Good Inc.)

Как сообщает портал SteamDB, недавно преодолевшая рубеж в 15 млн проданных копий интерактивная драма о нелёгкой жизни андроидов Detroit: Become Human подорожала для россиян с 1300 до 2999 рублей (прирост 131 %).

Тем временем стоимость двух предыдущих игр Quantic Dream — Heavy Rain и Beyond: Two Souls — для российских пользователей Steam с сегодняшнего дня, 20 января 2026 года, выросла «всего» на 92 % (с 782 до 1499 рублей).

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Корректировки также затронули проекты издательского подразделения Quantic Dream — Under The Waves и Dustborn подорожали с 1100 до 2299 рублей, а Lysfanga: The Time Shift Warrior выросла в цене с 782 до 1499 рублей.

Единственной игрой Quantic Dream в российском Steam, которая избежала подорожания, оказался ремастер Fahrenheit: Indigo Prophecy (всё ещё 391 рубль). Omikron: The Nomad Soul в сегменте не продаётся с весны 2022 года.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Помимо российского сегмента, подорожание игр Quantic Dream также затронуло бразильский, казахстанский, украинский и южноафриканский. В последнем случае корректировка, впрочем, оказалась не столь драматичной.

Quantic Dream ситуацию пока никак не комментировала, но можно предположить, что повышение цен в перечисленных регионах, как это обычно бывает, связано с нестабильным курсом валют.

quantic dream, steam, valve
