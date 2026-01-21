Сегодня 21 января 2026
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 в США почти исчезли из продажи

Дебютировавшие год назад флагманские видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 долгое время продавались по завышенным относительно рекомендованного в $1999 уровня ценам, но сейчас рост розничных цен не является единственной проблемой, с которой сталкиваются их потенциальные покупатели. В США данная модель почти исчезла из продажи.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как выяснили представители Windows Central, на площадке Amazon цены варьируются от $3800 до $4500, хотя бывшие в употреблении экземпляры GeForce RTX 5090 можно приобрести дешевле. В интернет-магазине Best Buy в наличии таких видеокарт вообще нет, а вот NewEgg номинально цены ниже, чем в Amazon, но все эти предложения исходят от сторонних продавцов, которые просто используют данную интернет-площадку. В сети Micro Center видеокарты GeForce RTX 5090 имеются в наличии, но их насчитывается всего несколько штук на всю страну.

По всей видимости, как предполагают авторы исходной публикации, дефицит микросхем памяти в сочетании с готовностью Nvidia в первую очередь обслуживать потребности серверного сегмента привели к сокращению объёмов производства игровых видеокарт GeForce RTX 5090. Многие партнёры компании уже выразили намерения поднять цены на соответствующую продукцию в ближайшее время, как отмечалось накануне. Слухи только подогревают ажиотаж, усугубляя ситуацию с доступностью видеокарт в рознице. Самое интересное, что готовые ПК в сборе в США пока ещё можно купить менее чем за $5000 в неплохой конфигурации, которая подразумевает наличие в их составе не только видеокарты GeForce RTX 5090, но и 32 Гбайт оперативной памяти, которая сама по себе стоит более $500 за комплект.

Для граждан США компания Nvidia сохраняет возможность покупки GeForce RTX 5090 напрямую через фирменный интернет-магазин по официально рекомендованной цене, но в тематической лотерее могут участвовать только те клиенты, которые зарегистрировались до 30 января прошлого года. Доступность видеокарт по такой схеме всем участникам не гарантируется, но избранные счастливчики могут сэкономить по сравнению с другими каналами поставок.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: nvidia, geforce rtx 5090, видеокарты, сша, дефицит
