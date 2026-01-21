Сегодня 21 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники «Агонизирующе низкие»: Илон Маск предрек...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Агонизирующе низкие»: Илон Маск предрек тяжелый старт для Cybercab и Optimus

Традиция представить что-нибудь важное для бизнеса Tesla в следующем году привела к тому, что главе компании Илону Маску (Elon Musk) с наступлением 2026 года пришлось обсуждать с аудиторией социальной сети X планы по серийному выпуску Cybercab и роботов Optimus. Сперва объёмы их производства будут очень скромными, но потом быстро вырастут.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Как поясняет Reuters, генеральный директор Tesla заявил буквально следующее: «Для Cybercab и Optimus почти всё потребуется изготавливать заново, поэтому первоначальные объёмы производства будут агонизирующе низкими, но в конечном итоге резко вырастут». Предполагается, что к серийному производству беспилотных такси Cybercab компания приступит менее чем через 100 дней, хотя из комментариев Маска становится ясно, что на быстрое их распространение рассчитывать не приходится. Напомним, эти машины предусматривают посадочные места для двух человек и весьма вместительный багажник. Изначально считалось, что Cybercab не получит руля и педалей, но существующие прототипы ими оснащаются, во многом из-за законодательных требований США.

В столице Техаса с лета прошлого года курсируют беспилотные Robotaxi на основе серийных кроссоверов Model Y, но в их салоне на переднем пассажирском сидении находятся страхующие сотрудники компании, которые могут вмешиваться в процесс управления или нажать кнопку экстренной остановки в критической ситуации. В Калифорнии аналогичные машины перевозят людей только при условии наличия водителя, который полноценно участвует в процессе, поскольку местные законы пока не позволяют Tesla запустить сервис беспилотных такси.

На человекоподобных роботов Optimus руководство Tesla тоже делает большую ставку с точки зрения развития бизнеса. Их массовое производство может начаться ближе к концу текущего года, для чего в Остине готовится новый производственный корпус. Уже сейчас на предприятиях Tesla испытываются почти 1000 таких роботов, и многие эксперты в сфере робототехники сходятся во мнении, что бытовое применение человекоподобных роботов является делом более отдалённой перспективы, поскольку их адаптация ко всему многообразию условий эксплуатации требует большего времени.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Техасе «засветилась» пара прототипов роботакси Tesla Cybercab — пока что с рулевым колесом и водителем
У Tesla Cybercab всё-таки может появиться руль и педали, хотя Маск обещал обойтись без них
Илон Маск снова наобещал с три короба: роботакси, армия роботов и миллионы электромобилей
Док-станция-конструктор: HW Media Lab показала модульный хаб DockFrame с мультиметром с USB-C и не только
Поставки первых систем на ускорителях Nvidia Rubin стартуют в конце лета
Китайские андроиды UBTech попробуют себя в сборке авиалайнеров Airbus
Теги: tesla, optimus, cybercab, роботакси, человекообразный робот
tesla, optimus, cybercab, роботакси, человекообразный робот
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.