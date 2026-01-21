«Агонизирующе низкие»: Илон Маск предрек тяжелый старт для Cybercab и Optimus

Традиция представить что-нибудь важное для бизнеса Tesla в следующем году привела к тому, что главе компании Илону Маску (Elon Musk) с наступлением 2026 года пришлось обсуждать с аудиторией социальной сети X планы по серийному выпуску Cybercab и роботов Optimus. Сперва объёмы их производства будут очень скромными, но потом быстро вырастут.

Как поясняет Reuters, генеральный директор Tesla заявил буквально следующее: «Для Cybercab и Optimus почти всё потребуется изготавливать заново, поэтому первоначальные объёмы производства будут агонизирующе низкими, но в конечном итоге резко вырастут». Предполагается, что к серийному производству беспилотных такси Cybercab компания приступит менее чем через 100 дней, хотя из комментариев Маска становится ясно, что на быстрое их распространение рассчитывать не приходится. Напомним, эти машины предусматривают посадочные места для двух человек и весьма вместительный багажник. Изначально считалось, что Cybercab не получит руля и педалей, но существующие прототипы ими оснащаются, во многом из-за законодательных требований США.

В столице Техаса с лета прошлого года курсируют беспилотные Robotaxi на основе серийных кроссоверов Model Y, но в их салоне на переднем пассажирском сидении находятся страхующие сотрудники компании, которые могут вмешиваться в процесс управления или нажать кнопку экстренной остановки в критической ситуации. В Калифорнии аналогичные машины перевозят людей только при условии наличия водителя, который полноценно участвует в процессе, поскольку местные законы пока не позволяют Tesla запустить сервис беспилотных такси.

На человекоподобных роботов Optimus руководство Tesla тоже делает большую ставку с точки зрения развития бизнеса. Их массовое производство может начаться ближе к концу текущего года, для чего в Остине готовится новый производственный корпус. Уже сейчас на предприятиях Tesla испытываются почти 1000 таких роботов, и многие эксперты в сфере робототехники сходятся во мнении, что бытовое применение человекоподобных роботов является делом более отдалённой перспективы, поскольку их адаптация ко всему многообразию условий эксплуатации требует большего времени.