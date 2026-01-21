Конец бесплатного безлимита: российские операторы теперь требуют доплату за популярную опцию

«Мегафон» уведомил абонентов о введении в третьей декаде января платы за опцию «Безлимитный интернет» для части из них, сообщил Forbes со ссылкой на рассылку оператора. В зависимости от тарифа плата за безлимитный интернет составит 25 и 99 руб. в месяц. О предстоящем изменении оператор сообщал в сентябре 2025 года. Для части абонентов «Вымпелкома» опция безлимитного интернета с 1 января также стала платной, составив 4,5 руб. в сутки.

Безлимитный мобильный интернет с прошлой осени стал популярной опцией, помогая операторам привлекать новых абонентов на фоне обострившейся конкуренции, в том числе с мобильными операторами связи (MVNO), созданными российскими банками. На тарифы с безлимитным интернетом для частных и корпоративных клиентов приходится большинство новых подключений.

Вместе с тем тарифы с безлимитом создают операторам серьёзные проблемы, утверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, безлимит «убивает» любое пакетное предложение. «И сегодня, когда за клиентов развернулась ценовая война и средние цены упали на 300-400 рублей за тариф с безлимитным интернетом, сейчас для некоторых старых тарифов они (операторы) вводят плату, чтобы эти деньги компенсировали все остальное», — сообщил он.

Схожее мнение высказал аналитик банка «Синара» Константин Белов, считающий, что опция безлимитного интернета вводится операторами в попытке привлечь высокодоходных абонентов, генерирующих хорошую выручку. «С другой стороны, операторы не заинтересованы в повышении нагрузки на сети и стараются ограничивать пользователей с аномально высокими объемами трафика», — отметил аналитик.

«Вымпелком» повысил цены на услуги мобильной связи для части абонентов на 10 % и на 32%, до 980 рублей и 880 рублей в месяц соответственно. Оператор также объявил об изменении абонентской платы на некоторых тарифах домашнего интернета и ТВ с 22 января, стоимости аренды оборудования и ряда дополнительных услуг. Стоимость домашнего интернета возрастает в ряде случаев на 30 % и выше, при этом также растёт плата за ТВ-приставку, пишет Forbes со ссылкой на сообщения пользователей.

Оператор «Т2 Мобайл» (бренд Т2, входит в «Ростелеком») уведомил в январе часть абонентов мобильной связи о повышении месячной платы на 19,5 % до 1010 рублей в месяц, а МТС — об изменении с 29 января размера месячной платы в тарифах четырёх линеек и в трёх опциях.

«Мегафон» объявил об изменении стоимости подключения опции «Отсрочка платежа» с 21 января, а также об изменении тарифов в январе. «Мы корректируем условия оплаты опции «Безлимитный интернет» для незначительного числа пользователей архивных тарифов, которые не менялись уже длительное время. Стоимость услуг приводим в соответствие с общей экономической и рыночной ситуацией», — пояснил оператор. По словам представителя «Мегафона», опция автоматической отсрочки платежа не менялась с 2023 года. «Это кредитный продукт и стоимость его оплаты зависит от ряда факторов — таких, как рост ключевой ставки ЦБ, инфляционное давление, регуляторные требования», — отметил он.

По словам представителя МТС, «текущая корректировка абонентской платы архивных корпоративных тарифов затронет небольшое число клиентов». «Изменения связаны с необходимостью инвестировать в развитие сетей связи, соблюдать новые требования регуляторов, а также модернизировать существующие и запускать новые сервисы защиты абонентов от мошенников и нежелательных рассылок», — добавил он, уточнив, что изменения тарифов также связаны с подготовкой к запуску 5G. Также представитель оператора отметил, что в рамках корректировки тарифов плата за безлимитный интернет вводиться не будет.

По словам представителя «Т2 Мобайл», все открытые для подключения и переходов тарифы T2 остаются неизменными — некоторые корректировки затронули лишь ряд архивных тарифов.

В пресс-службе ФАС сообщили Forbes, что служба держит на контроле информацию о повышении тарифов на услуги связи: «В настоящее время служба получает от операторов соответствующую документацию в рамках анализа. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования».