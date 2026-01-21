Рынок смартфонов уже давно не растёт прежними темпами, многие производители в таких условиях стараются сосредоточиться на более дорогих и прибыльных моделях. Дефицит микросхем памяти, как отмечается, вынудит многих поставщиков смартфонов сократить объёмы выпуска продукции. В случае с китайскими производителями снижение в этом году превысит 20 %.

Об этом сообщает TrendForce со ссылкой на South China Morning Post и Jiemian News. По данным источников, Xiaomi свой план поставок смартфонов на этот год сократила более чем на 20 %. Huawei благодаря прочным связям с поставщиками памяти рассматривает возможность снижения цен на смартфоны серий Pura, Nova и Enjoy, чтобы воспользоваться ситуацией для увеличения своей доли рынка.

Xiaomi свою производственную программу в сегменте смартфонов успела скорректировать с запланированных в четвёртом квартале 180 млн штук до 110–170 млн смартфонов. Oppo и Vivo сократили планы на 15–20 % и более, причём под удар попали в основном модели начального и среднего уровня, а также планы марок на экспортных рынках.

Некогда амбициозный производитель Transsion (Tecno, Infinix) сократил производственную программу по смартфонам на этот год с 115 до 70–85 млн штук. Крупные игроки типа Apple, Samsung, Huawei, Lenovo и Honor не сразу продемонстрируют влияние дефицита памяти, на первых порах они даже смогут воспользоваться ситуацией для укрепления своих рыночных позиций в ущерб более мелким китайским конкурентам. В частности, Honor не отказывается от намерений занять до 15 % китайского рынка смартфонов.

Поставщики памяти, в свою очередь, не наблюдают существенного снижения заказов со стороны производителей смартфонов. Как правило, последние изначально закладывают в планы на следующий год серьёзный запас для возможного снижения, поэтому в случае с Transsion фактическое падение объёмов выпуска смартфонов вряд ли превысит 10 %. TrendForce считает, что в этом году на мировой рынок будет поставлено на 7 % меньше смартфонов, чем в прошлом. В ноябре масштабы снижения не превышали 2 % в прогнозе того же источника.