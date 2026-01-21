Meta✴ снова попытаются разделить: регулятор США обжаловал отказ суда в отделении Instagram✴ и WhatsApp

Федеральная торговая комиссия (FTC) США объявила, что обжалует решение судьи окружного суда США Джеймса Боасберга (James Boasberg), указавшего в постановлении в ноябре, что правительство не смогло доказать наличие у Meta✴ Platforms незаконной монополии на рынке социальных сетей. В FTC считают, что представленные доказательства подтверждают её правоту.

В связи с этим FTC обратилась в Апелляционный суд США в округе Колумбия с просьбой пересмотреть решение Боасберга, вынесенное после шестинедельного судебного разбирательства.

В поданном ранее иске FTC утверждала, что Meta✴ сохранила свою монополию на рынке социальных сетей — который, по его словам, включает такие сервисы, как Snapchat и MeWe, но не TikTok и YouTube — благодаря приобретению несущих в будущем угрозу её доминированию соцсетей, таких, как Instagram✴ и WhatsApp. В иске было указано, что доминирование на этом рынке позволило Meta✴ снизить качество своих услуг, не предложив потребителям взамен реальных альтернатив. FTC утверждала, что Meta✴ незаконно укрепила своё доминирующее положение, поглотив потенциальных конкурентов — Instagram✴ и WhatsApp, а потому необходимо принудить компанию продать эти сервисы для восстановления конкуренции.

Директор Бюро по вопросам конкуренции FTC Дэниел Гуарнера (Daniel Guarnera) отметил, что Meta✴ сохранила свое доминирующее положение и рекордную прибыль на протяжении более десяти лет не за счёт законной конкуренции, а путём приобретения своих наиболее значимых конкурентов. «FTC при Трампе-Вэнсе продолжит борьбу по своему историческому делу против Meta✴, чтобы обеспечить процветание конкуренции по всей стране на благо всех американцев и американских компаний», — подчеркнул он.