Сегодня 21 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети M**a снова попытаются разделить: регулят...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Meta✴ снова попытаются разделить: регулятор США обжаловал отказ суда в отделении Instagram✴ и WhatsApp

Федеральная торговая комиссия (FTC) США объявила, что обжалует решение судьи окружного суда США Джеймса Боасберга (James Boasberg), указавшего в постановлении в ноябре, что правительство не смогло доказать наличие у Meta Platforms незаконной монополии на рынке социальных сетей. В FTC считают, что представленные доказательства подтверждают её правоту.

Источник изображения: Wesley Tingey/unsplash.com

Источник изображения: Wesley Tingey/unsplash.com

В связи с этим FTC обратилась в Апелляционный суд США в округе Колумбия с просьбой пересмотреть решение Боасберга, вынесенное после шестинедельного судебного разбирательства.

В поданном ранее иске FTC утверждала, что Meta сохранила свою монополию на рынке социальных сетей — который, по его словам, включает такие сервисы, как Snapchat и MeWe, но не TikTok и YouTube — благодаря приобретению несущих в будущем угрозу её доминированию соцсетей, таких, как Instagram и WhatsApp. В иске было указано, что доминирование на этом рынке позволило Meta снизить качество своих услуг, не предложив потребителям взамен реальных альтернатив. FTC утверждала, что Meta незаконно укрепила своё доминирующее положение, поглотив потенциальных конкурентов — Instagram и WhatsApp, а потому необходимо принудить компанию продать эти сервисы для восстановления конкуренции.

Директор Бюро по вопросам конкуренции FTC Дэниел Гуарнера (Daniel Guarnera) отметил, что Meta сохранила свое доминирующее положение и рекордную прибыль на протяжении более десяти лет не за счёт законной конкуренции, а путём приобретения своих наиболее значимых конкурентов. «FTC при Трампе-Вэнсе продолжит борьбу по своему историческому делу против Meta, чтобы обеспечить процветание конкуренции по всей стране на благо всех американцев и американских компаний», — подчеркнул он.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Meta✴ пересмотрит подход к «вечным» блокировкам после инцидента с угрозами пользователя
«Окно в преступный мир»: Британия обвинила Facebook✴ и Instagram✴ в рекламе нелегальных казино — Meta✴ пообещала исправиться
Meta✴ закрывает рабочие пространства Workrooms в своей метавселенной
Глава Anthropic предрёк трудовой ИИ-апокалипсис: работы лишится каждый десятый — властям пора готовить компенсации
Spotify готовит синхронизацию прогресса между аудиокнигами и бумажными — в обоих направлениях
В «Яндекс Картах» появилась трансляция геопозиции в реальном времени
Теги: ftc, ff, me, судебные разбирательства, монополия, соцсети
ftc, ff, me, судебные разбирательства, монополия, соцсети
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.