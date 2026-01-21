Сегодня 21 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Слухи Инсайдер: ремастеры Fallout 3 и Fallout:...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Инсайдер: ремастеры Fallout 3 и Fallout: New Vegas не выйдут в ближайшем будущем, но Fallout 5 придётся ждать ещё дольше

Исполнительный редактор Windows Central Джез Корден (Jez Corden) со ссылкой на своих информаторов поделился известной ему информацией о переизданиях постапокалиптических ролевых игр Fallout 3 и Fallout: New Vegas.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Источник изображений: Bethesda Softworks

То, что Fallout 3 получит ремастер, осенью 2023 года раскрыли судебные документы Microsoft (прошлой весной план подтвердил инсайдер Nate the Hate), а переиздание New Vegas в недавнем материале Windows Central рассекретил сам Корден.

По данным Кордена, обновлённая версия Fallout 3 выйдет раньше осовремененной Fallout: New Vegas, однако на скорый релиз рассчитывать не стоит: в ближайшем будущем переиздания не выпустят.

Загадочный обратный отсчёт на сайте сериала «Фоллаут» с ремастерами Fallout 3 и New Vegas никак не связан

Загадочный обратный отсчёт на сайте сериала «Фоллаут» с ремастерами Fallout 3 и New Vegas никак не связан

Неделю назад фанаты встрепенулись. При попытке оставить обзор под Fallout 3 и New Vegas в Steam выскакивала ошибка: игры якобы ещё не вышли, и публикацию стоит отложить до релиза.

Изголодавшиеся по официальным новостям поклонники увидели в ошибке намёк на скорый релиз ремастеров, но, если верить Кордену, эта активность связана с обновлениями локализаций существующих игр, а не их переизданиями.

Выпущенный без предупреждения ремастер Oblivion превзошёл ожидания Bethesda

Выпущенный без предупреждения ремастер Oblivion превзошёл ожидания Bethesda

«В краткосрочной перспективе фанатам Fallout придётся довольствоваться юбилейным изданием Fallout 4, масштабными модами вроде Fallout London, обновлениями Fallout 76, а чуть позже — ремастерами Fallout 3 и New Vegas», — заключил Корден.

Ранее Корден говорил, что Fallout 5 уже получила зелёный свет и выйдет нескоро (позже переизданий Fallout 3 и New Vegas), но Bethesda может подразнить фанатов тизером на Xbox Games Showcase 2026.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Высокие ставки, моральные дилеммы и чёрный юмор: Amazon превратит Fallout Shelter в реалити-шоу, участникам которого придётся жить в Убежище
«Красочный, но пустой парк развлечений»: дизайнер Fallout 2 и сценарист New Vegas объяснил, что не так с Fallout от Bethesda
Ремастеры Fallout 3 и New Vegas, Wolfenstein 3, шутер по StarCraft и не только: инсайдер раскрыл, чего ждать от внутренних студий Xbox в 2026 году и далее
15-летний моддер изобрёл кроссплей между Minecraft и Hytale — фанаты в шоке, журналисты называют это чёрной магией
Kingdom Come: Deliverance с драконами: игроков впечатлил геймплейный трейлер средневекового ролевого боевика Knight’s Path
«Это же сама Лучезарность!»: трейлер несуществующей игры Hollow Knight: Sandborne заворожил фанатов
Теги: fallout 3, fallout: new vegas, bethesda softworks, ролевая игра
fallout 3, fallout: new vegas, bethesda softworks, ролевая игра
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.