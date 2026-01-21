Инсайдер: ремастеры Fallout 3 и Fallout: New Vegas не выйдут в ближайшем будущем, но Fallout 5 придётся ждать ещё дольше

Исполнительный редактор Windows Central Джез Корден (Jez Corden) со ссылкой на своих информаторов поделился известной ему информацией о переизданиях постапокалиптических ролевых игр Fallout 3 и Fallout: New Vegas.

То, что Fallout 3 получит ремастер, осенью 2023 года раскрыли судебные документы Microsoft (прошлой весной план подтвердил инсайдер Nate the Hate), а переиздание New Vegas в недавнем материале Windows Central рассекретил сам Корден.

По данным Кордена, обновлённая версия Fallout 3 выйдет раньше осовремененной Fallout: New Vegas, однако на скорый релиз рассчитывать не стоит: в ближайшем будущем переиздания не выпустят.

Неделю назад фанаты встрепенулись. При попытке оставить обзор под Fallout 3 и New Vegas в Steam выскакивала ошибка: игры якобы ещё не вышли, и публикацию стоит отложить до релиза.

Изголодавшиеся по официальным новостям поклонники увидели в ошибке намёк на скорый релиз ремастеров, но, если верить Кордену, эта активность связана с обновлениями локализаций существующих игр, а не их переизданиями.

«В краткосрочной перспективе фанатам Fallout придётся довольствоваться юбилейным изданием Fallout 4, масштабными модами вроде Fallout London, обновлениями Fallout 76, а чуть позже — ремастерами Fallout 3 и New Vegas», — заключил Корден.

Ранее Корден говорил, что Fallout 5 уже получила зелёный свет и выйдет нескоро (позже переизданий Fallout 3 и New Vegas), но Bethesda может подразнить фанатов тизером на Xbox Games Showcase 2026.