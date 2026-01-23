Сегодня 23 января 2026
Илон Маск снова пообещал завалить США ро...
Илон Маск снова пообещал завалить США роботакси Tesla — уже к концу года

Не секрет, что Tesla более не может рассчитывать на хорошую динамику продаж классических электромобилей, и пытается оказаться в числе лидеров рынка в сегменте беспилотных такси и человекоподобных роботов. Если продажи последних Илон Маск (Elon Musk) готов начать к концу 2027 года, то широкое распространение первых запланировано на конец текущего года.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Соответствующие заявления, как отмечает CNBC, прозвучали из уст генерального директора Tesla на форуме в Давосе. «Tesla запустила услуги роботакси в нескольких городах, и они получат очень, очень широкое распространение к концу этого года в США», — заверил миллиардер во время своего выступления на мероприятии. Напомним, в июне несколько прототипов роботакси на основе серийных кроссоверов Tesla Model Y выехали на улицы Остина, штат Техас. Они до сих пор перемещаются в строго определённых районах, до недавних пор на переднем пассажирском сидении находились страхующие специалисты, и только на этой неделе Маск признался, что в некоторых из этих машин присутствие страхующего представителя Tesla отныне не предусмотрено.

Со слов других представителей Tesla стало известно, что основная часть эксплуатируемых в Остине роботакси продолжает использовать страхующих специалистов, но доля полностью беспилотных прототипов будет увеличиваться. В Калифорнии Tesla номинально тоже эксплуатирует свои роботакси, но они управляются исключительно водителями. Такой режим позволяет компании накапливать необходимую информацию для обучения нейросетей в ожидании всех необходимых согласований с властями штата на запуск полностью беспилотных машин. Конкуренты Tesla уже давно используют для перевозки пассажиров автономные такси без водителей в салоне: в США это делают Waymo (Google) и Zoox (Amazon), а в Китае — Apollo Go (Baidu) и WeRide.

Ещё в июле Маск заявлял, что к концу 2025 года услугами роботакси Tesla будут пользоваться 50 % американского населения. В октябре он обещал, что в одном только Остине к концу года будет эксплуатироваться 500 роботакси. Естественно, ни та, ни другая цели не были достигнуты, причём вторую он уже в ноябре сократил до 60 машин. Постигнет ли новый прогноз Маска та же участь, судить сложно. Помимо чисто технических трудностей, на пути реализации этих планов стоят и регуляторные. Маск на этой неделе заявил: «Я думаю, что создание беспилотных машин в данный момент является преимущественно решённой проблемой». В целом, глава Tesla убеждён, что к концу этого или максимум следующего года ИИ станет умнее любого человека.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: tesla, илон маск, роботакси, автопилот, беспилотный транспорт
