В Google DeepMind удивились спешке OpenAI с внедрением рекламы в ChatGPT

Гендиректор Google DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis) выразил удивление поспешностью OpenAI после появления сообщений о том, что она уже перешла к внедрению рекламы в свой ИИ-чат-бот для получения дополнительного дохода от пользователей ChatGPT, у которых нет платной подписки. По его мнению, это решение может изменить восприятие сервиса пользователями.

«Я немного удивлён, что они так рано перешли к этому», — сказал Хассабис в интервью Axios в Давосе, вместе с тем отметив, что в рекламе нет ничего плохого, и она может быть полезной для финансирования, если «сделана хорошо». В ответ на вопрос репортёра об использовании рекламы для монетизации услуг ИИ, он заявил, что команда Google очень тщательно обдумывала эту идею.

Хассабис также сказал, что его команда не чувствует давления со стороны руководства технологического гиганта, чтобы принять «поспешное» решение относительно рекламы, несмотря на важность рекламы в структуре доходов основного бизнеса Google.

Хотя OpenAI, по всей видимости, вынуждена рассмотреть возможность размещения рекламы с учётом растущих затрат, это решение может изменить восприятие сервиса пользователями. В настоящее время число еженедельно активных пользователей ИИ-чат-бота составляет около 800 млн.

«При использовании голосовых помощников, если вы рассматриваете чат-ботов как помощников, которые должны быть полезными, а также технологий, которые работают на вас как на отдельного человека, возникает вопрос о том, как реклама вписывается в эту модель? Вы хотите доверять своему помощнику. Так как же это работает?» — задался Хассабис вопросом.

Он заметил, что что у Google нет «никаких текущих планов» по ​​размещению рекламы в своем чат-боте с искусственным интеллектом. Вместо этого компания планирует отслеживать ситуацию, чтобы видеть реакцию пользователей.

Сама идея проникновения рекламы в разговоры людей с ИИ-помощниками вызывает у них негативную реакцию. Например, когда OpenAI в прошлом месяце начала изучать функцию, предлагающую приложения для тестирования во время чатов пользователей, они отреагировали негативно, поскольку эти предложения кажутся навязчивой рекламой. После этого OpenAI отключила функцию, заявив, что предложения на самом деле не являются рекламой, поскольку «не имеют финансовой составляющей».

Но речь не о платежах за рекламу. Скорее, дело в том, как предложения приложений ухудшали качество взаимодействия пользователей с чат-ботом.

По словам Хассабиса, использование чат-бота — это совсем другой опыт, чем использование поиска Google. Чат-боты призваны стать полезными цифровыми помощниками, которые знают о вас и могут помочь во многих аспектах жизни, сказал он.

Навязывание рекламы пользователю во время общения с ИИ-помощником может вызывать отторжение. Именно поэтому клиенты негативно отнеслись к попыткам Amazon внедрить рекламу в Alexa — им нужен помощник, а не персональный покупатель, предлагающий товары.