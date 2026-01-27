Сегодня 27 января 2026
Valve подтвердила совместимость 25 000 игр со Steam Deck — это больше 20 % библиотеки Steam

Согласно последней статистике базы данных SteamDB, более 25 000 игр совместимы с портативной приставкой Steam Deck. Из 25 055 каталогизированных игр 7528 работают на приставке без проблем. «Играбельными», то есть работающими с минимальными проблемами, признаны ещё 17 527 игр.

Источник изображения: Petar/Unsplash

Источник изображения: Petar/Unsplash

По данным портала GamingOnLinux, чуть более 6000 игр были помечены Valve как «неподдерживаемые» на приставке Steam Deck. Это может быть связано с множеством причин, но обычно это означает отсутствие поддержки контроллера, слишком высокие технические требования к архитектуре AMD Zen 2 или несовместимое со SteamOS стороннее программное обеспечение (например, античит на уровне ядра).

Система Steam Deck Verified настолько успешна, что Microsoft, по сути, скопировала её. Программа Xbox Handheld Compatibility Program повторяет многие из тех же функций, но для таких портативных устройств, Asus ROG Xbox Ally, которые работают под управлением Windows.

К настоящему моменту Valve протестировала чуть больше 30 000 игр или примерно четверть всего каталога Steam, который сейчас оценивается примерно в 120 000 игр. Учитывая, что к этому моменту ежегодно появляется 20 000 или более новых игр, может показаться, что охватить всё — задача невыполнимая. Но, предположительно, Valve отдаёт приоритет новым релизам и играм с большим количеством игроков, поэтому подавляющее большинство владельцев Steam Deck знают, будет ли работать с системой игра, в которую они хотят поиграть.

В следующем месяце исполнится четыре года с момента первого выпуска портативной приставки Steam Deck. Её влияние на ПК-гейминг трудно переоценить. Она практически в одиночку произвела революцию на рынке портативных игровых устройств. Конкуренты, такие как Asus ROG и Lenovo Legion, до сих пор не смогли её обойти. Пока нет никаких признаков скорого появления Steam Deck второго поколения. Однако компания расширяет свой ассортимент оборудования. Недавно Valve анонсировала гибридную домашнюю консоль/мини-ПК Steam Machine, а также новую VR-гарнитуру Steam Frame.

Источник:

steam deck, игры, поддержка, steamos
