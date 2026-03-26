Иллюзия автопилота: сервис Tesla — это не роботакси, считают власти Калифорнии

В июне прошлого года Tesla запустила давно обещанный сервис роботакси в окрестностях своей штаб-квартиры в столице Техаса, но полноценным его нельзя было назвать даже с натяжкой. В Калифорнии электромобили Tesla в составе фирменного таксопарка вообще ездят в присутствии и под управлением водителей, поэтому местные власти постановили, что назвать этот вид услуг роботакси не представляется возможным.

Источник изображения: Tesla

Заместитель директора Комиссии по коммунальным услугам Калифорнии (CPUC) Пэт Цень (Pat Tsen), на комментарии которого ссылается Electrek, подтвердил, что с точки зрения данного ведомства оказываемые Tesla на территории штата классифицируются как «пассажирские перевозки с участием водителя», и никак не относятся к термину «роботакси». В этом штате уже тестируются сервисы роботакси прочих компаний типа Waymo и Zoox, но деятельность Tesla не попадает ни под одно из требований в сфере отчётности, которые распространяются на подобные сервисы.

По словам чиновника, власти Калифорнии определяют сервис роботакси, как оказывающий услуги по перевозке пассажиров с использованием транспортных средств с третьим уровнем автономности управления по классификации SAE. Он подразумевает, что машина сама может доставлять пассажиров в любых погодных условиях, не полагаясь полностью на обмен данными с внешними серверами. Бортовые системы Tesla относятся к более низкому второму уровню автономности, поэтому в Калифорнии им не разрешено участвовать в перевозке пассажиров с использованием автопилота.

По сути, деятельность фирменного таксопарка Tesla в Калифорнии регулируется теми же правилами, что и любых компаний, предоставляющих услуги по перевозке людей на машинах с водителем. Управляющие электромобилями Tesla сотрудники считаются не «страхующими водителями», а именно полноценными водителями, целиком отвечающими за безопасность перевозок. Наличие у машины функций активной помощи водителю никак на толкование ситуации регуляторами не влияет. Пассажиры Uber, по словам заместителя директора CPUC, могут с тем же успехом передвигаться на такси, чей водитель отчасти доверяет управление автоматике, но полностью контролирует процесс.

Операторы полноценных такси в Калифорнии обязаны передавать в надзорные органы подробную отчётность по всем поездкам, тогда как Tesla на существующем уровне развития своего сервиса такой необходимости лишена. Всё это не мешает самой Tesla называть свои услуги в Калифорнии «роботакси» и собирать необходимую статистику для перехода к полному автопилоту. Данные о происшествиях и инцидентах по вмешательству водителя в процесс управления при активности автопилота не предоставляются регуляторам, это позволяет Tesla лишний раз не привлекать к себе внимание в негативном контексте. Компания также замечена в минимизации информации в своих отчётах по проблемам с автопилотом, которые она подаёт в Техасе, где её машины перевозят людей без водителя на привычном месте — он находится либо на соседнем пассажирском, либо вообще следует в отдельной машине сопровождения.

Теги: tesla, роботакси, автопилот, сша, калифорния
