Иллюзия автопилота: сервис Tesla — это не роботакси, считают власти Калифорнии

В июне прошлого года Tesla запустила давно обещанный сервис роботакси в окрестностях своей штаб-квартиры в столице Техаса, но полноценным его нельзя было назвать даже с натяжкой. В Калифорнии электромобили Tesla в составе фирменного таксопарка вообще ездят в присутствии и под управлением водителей, поэтому местные власти постановили, что назвать этот вид услуг роботакси не представляется возможным.

Заместитель директора Комиссии по коммунальным услугам Калифорнии (CPUC) Пэт Цень (Pat Tsen), на комментарии которого ссылается Electrek, подтвердил, что с точки зрения данного ведомства оказываемые Tesla на территории штата классифицируются как «пассажирские перевозки с участием водителя», и никак не относятся к термину «роботакси». В этом штате уже тестируются сервисы роботакси прочих компаний типа Waymo и Zoox, но деятельность Tesla не попадает ни под одно из требований в сфере отчётности, которые распространяются на подобные сервисы.

По словам чиновника, власти Калифорнии определяют сервис роботакси, как оказывающий услуги по перевозке пассажиров с использованием транспортных средств с третьим уровнем автономности управления по классификации SAE. Он подразумевает, что машина сама может доставлять пассажиров в любых погодных условиях, не полагаясь полностью на обмен данными с внешними серверами. Бортовые системы Tesla относятся к более низкому второму уровню автономности, поэтому в Калифорнии им не разрешено участвовать в перевозке пассажиров с использованием автопилота.

По сути, деятельность фирменного таксопарка Tesla в Калифорнии регулируется теми же правилами, что и любых компаний, предоставляющих услуги по перевозке людей на машинах с водителем. Управляющие электромобилями Tesla сотрудники считаются не «страхующими водителями», а именно полноценными водителями, целиком отвечающими за безопасность перевозок. Наличие у машины функций активной помощи водителю никак на толкование ситуации регуляторами не влияет. Пассажиры Uber, по словам заместителя директора CPUC, могут с тем же успехом передвигаться на такси, чей водитель отчасти доверяет управление автоматике, но полностью контролирует процесс.

Операторы полноценных такси в Калифорнии обязаны передавать в надзорные органы подробную отчётность по всем поездкам, тогда как Tesla на существующем уровне развития своего сервиса такой необходимости лишена. Всё это не мешает самой Tesla называть свои услуги в Калифорнии «роботакси» и собирать необходимую статистику для перехода к полному автопилоту. Данные о происшествиях и инцидентах по вмешательству водителя в процесс управления при активности автопилота не предоставляются регуляторам, это позволяет Tesla лишний раз не привлекать к себе внимание в негативном контексте. Компания также замечена в минимизации информации в своих отчётах по проблемам с автопилотом, которые она подаёт в Техасе, где её машины перевозят людей без водителя на привычном месте — он находится либо на соседнем пассажирском, либо вообще следует в отдельной машине сопровождения.