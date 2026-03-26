«Чертовски крутой» шутер новой студии ветерана Call of Duty не был игрой-сервисом, но от закрытия Dark Outlaw Games это не спасло

Экс-соруководитель Treyarch и глава разработки Call of Duty: Black Ops 3 Джейсон Бланделл (Jason Blundell) прокомментировал закрытие руководством Sony Interactive Entertainment (SIE) своей новой студии Dark Outlaw Games.

Напомним, Dark Outlaw была открыта прошлой весной при поддержке PlayStation. В составе PlayStation Studios команда до недавнего времени работала над дебютной игрой. О закрытии студии на днях сообщили два надёжных источника.

Накануне Бланделл появился на трансляции у блогера JCbackfire (настоящее имя Джордан Фармер), который работал в Dark Outlaw Games младшим гейм-дизайнером, чтобы поделиться своими мыслями о случившемся.

«Плохие вещи случаются с хорошими людьми, хорошие — с плохими. Так бывает, но ты собираешься, отряхиваешься и идёшь дальше. Мы будем оплакивать [несбывшуюся мечту], потому что делали чертовски крутую игру», — посетовал Бланделл.

Из-за условий соглашения о неразглашении подробностями «чертовски крутого» проекта разработчики поделиться не смогли, но JCbackfire подтвердил, что речь шла не об игре-сервисе (с ними у Sony не ладится).

Бланделл подчеркнул, что не держит зла на PlayStation: «Меня переполняет благодарность к Sony. Знаю, что все ищут драму, но это замечательные люди. Они поддержали нас и помогали всё это время. И всегда были рядом».

«Могу вас заверить, как заверили меня, что времена меняются, внимание смещается. <...> Думаю, наш проект фанатам бы очень понравился. Лучшая игра — та, в которую ты никогда не поиграешь, к сожалению», — подытожил Бланделл.