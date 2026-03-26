3DNews Новости Software Шутер «Чертовски крутой» шутер новой студии ве...
«Чертовски крутой» шутер новой студии ветерана Call of Duty не был игрой-сервисом, но от закрытия Dark Outlaw Games это не спасло

Экс-соруководитель Treyarch и глава разработки Call of Duty: Black Ops 3 Джейсон Бланделл (Jason Blundell) прокомментировал закрытие руководством Sony Interactive Entertainment (SIE) своей новой студии Dark Outlaw Games.

Источник изображения: Activision

Напомним, Dark Outlaw была открыта прошлой весной при поддержке PlayStation. В составе PlayStation Studios команда до недавнего времени работала над дебютной игрой. О закрытии студии на днях сообщили два надёжных источника.

Накануне Бланделл появился на трансляции у блогера JCbackfire (настоящее имя Джордан Фармер), который работал в Dark Outlaw Games младшим гейм-дизайнером, чтобы поделиться своими мыслями о случившемся.

«Плохие вещи случаются с хорошими людьми, хорошие — с плохими. Так бывает, но ты собираешься, отряхиваешься и идёшь дальше. Мы будем оплакивать [несбывшуюся мечту], потому что делали чертовски крутую игру», — посетовал Бланделл.

Из-за условий соглашения о неразглашении подробностями «чертовски крутого» проекта разработчики поделиться не смогли, но JCbackfire подтвердил, что речь шла не об игре-сервисе (с ними у Sony не ладится).

Бланделл намекнул, что загадочной игрой студии был шутер (источник изображения: Dark Outlaw Games)

Бланделл намекнул, что загадочной игрой студии был шутер (источник изображения: Dark Outlaw Games)

Бланделл подчеркнул, что не держит зла на PlayStation: «Меня переполняет благодарность к Sony. Знаю, что все ищут драму, но это замечательные люди. Они поддержали нас и помогали всё это время. И всегда были рядом».

«Могу вас заверить, как заверили меня, что времена меняются, внимание смещается. <...> Думаю, наш проект фанатам бы очень понравился. Лучшая игра — та, в которую ты никогда не поиграешь, к сожалению», — подытожил Бланделл.

Nacon выставила на продажу две внутренние студии, включая разработчиков Greedfall и Steelrising
Sony закроет новую студию режиссёра Call of Duty: Black Ops 3 спустя год после открытия
Epic Games уволит тысячу сотрудников, потому что Fortnite уже не приносит прежних денег
Студия в ответе за классические Rainbow Six и Ghost Recon перестанет делать игры — Ubisoft уволила всех разработчиков в Red Storm Entertainment
Мультиплеерный социальный детектив 4 Penny Coffins отправит игроков в викторианский Лондон искать Джека-потрошителя
Цифровые версии эксклюзивов Nintendo Switch 2 в США скоро станут дешевле розничных
dark outlaw games, playstation studios, sony interactive entertainment, шутер
В российских ЦОД массово выходит из строя старое оборудование
Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае
xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск
Китайские производители чипов стремятся к 2030 году добиться импортозамещения на 80 %
NASA возмутило частников отказом от коммерческих орбитальных станций — миллиарды инвестиций под угрозой
Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 769: новые Serious Sam и Hunter: The Reckoning, спад Switch 2 и перезарядка 2.0 в CS2 2 ч.
Новая статья: Crimson Desert — южнокорейский «Скайрим». Рецензия 12 ч.
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей 18 ч.
YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны 23 ч.
Хакеры взломали инфраструктуру Еврокомиссии и похитили 350 Гбайт данных 23 ч.
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний 24 ч.
«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции 28-03 11:01
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН 28-03 10:35
Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам 28-03 07:30
Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant 4 ч.
Microsoft потратит $146 млрд на ИИ, но это напугало инвесторов и вызвало падение котировок акций на 25 % 7 ч.
Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США 7 ч.
Худшая неделя за год: техногиганты потеряли миллиарды капитализации из-за войны и проблем Meta 18 ч.
AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5 22 ч.
Meta готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения 22 ч.
Китайская наука растёт с «шокирующей скоростью», и возможно, остальной мир уже проиграл 22 ч.
PON для OOB: Nokia представила платформу Aurelis for Data Centers для удалённого управления оборудованием в ЦОД 23 ч.
В России наблюдаются массовые сбои оборудования в устаревающих ЦОД 23 ч.
Несмотря на два провала, Intuitive Machines получила третий контракт NASA на доставку грузов на Луну 24 ч.