Слухи: экономия Ubisoft может поставить под угрозу крупнейшие игры компании, включая новую Ghost Recon

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в эксклюзивном материале для портала Insider Gaming рассказал о последствиях программы Ubisoft по сокращению расходов для портфолио компании.

Напомним, в рамках организационной и операционной перезагрузки Ubisoft задумала сэкономить €200 млн за следующие два года. Это уже привело к увольнениям, закрытию студий и отмене игр, а скоро может отразиться на их качестве.

На прошлой неделе Ubisoft перевела Red Storm Entertainment на вспомогательную роль, уволив 105 человек и отменив все разработки. По слухам, студия была занята на 10 проектах, включая новую Ghost Recon (кодовое название Ovr).

По данным Хендерсона, Ubisoft классифицировала Ovr как ключевой релиз следующего финансового года наряду с неуловимой Assassin’s Creed Black Flag Resynced (ожидается летом).

Несмотря на это, Ubisoft уже сокращала размах Ovr и, как опасаются сотрудники, может сделать это снова (или, например, отложить выход) — потерю дюжины специалистов, что занимались игрой в Red Storm, возместить будет непросто.

Опрошенные Хендерсоном нынешние и экс-работники Ubisoft уверены, что компания больше вредит себе, чем помогает. По их мнению, издателя не заботит, как увольнения и закрытие студий отразится на проектах в разработке.

«К сожалению, всё это выглядит как безвыходная ситуация для Ubisoft. Им нужно экономить деньги, но они отказываются искать или, по крайней мере, отрицают первопричину проблем», — заключил Хендерсон.

Теги: ghost recon, ubisoft, шутер, тактика
