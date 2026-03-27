Windows сбоит в три раза чаще macOS — по зависаниям разрыв в 7,5 раза

Аналитическая компания Omnissa представила отчёт, согласно которому в корпоративных средах Windows гораздо чаще, чем macOS, сталкивается со сбоями, зависаниями и отказами, что приводит к значительным потерям производительности и растущим проблемам со стабильностью. В отчёте раскрыты некоторые статистические данные о том, насколько нестабильной может быть Windows в корпоративных средах.

Источник изображения: Microsoft

Обнаружение ошибок в Windows уже давно никого не удивляет. Только за последнюю неделю Microsoft исправила проблемы с Bluetooth, входом в систему и доступом в интернет во многих корпоративных приложениях. Хотя компания недавно клятвенно пообещала учесть жалобы пользователей и улучшить производительность своей ОС, остаётся неясным, как она действительно достигнет этих целей, особенно если учесть всё увеличивающийся процент кода, сгенерированного ИИ.

Согласно отчёту Omnissa, даже небольшие сбои в рабочих процессах приводят к потере до 24 минут рабочего времени. По данным исследователей:

  • Устройства Windows показали в 3,1 раза больше случаев принудительного выключения, чем macOS.
  • Windows столкнулась с в 2,2 раза большим количеством сбоев приложений, чем macOS.
  • Windows столкнулась с в 7,5 раза большим количеством зависаний приложений, чем macOS.
  • Более 50 % устройств Windows в регулируемых отраслях, таких как здравоохранение и фармацевтика, отставали на пять крупных обновлений ОС.
  • Более 50 % настольных компьютеров в образовательных учреждениях не имеют шифрования.

Omnissa перечислила четыре тенденции, подчёркивающие необходимость мониторинга в реальном времени. К ним относятся рост теневого ИИ, скрытые издержки плохого цифрового опыта сотрудников (Digital Employee eXperience, DEX), низкий уровень безопасности и общая стоимость владения при обслуживании аппаратных средств.

Компания также поделилась другими статистическими данными:

  • Copilot был установлен на 97,5 % мобильных устройств, управляемых предприятиями, но при этом популярны и альтернативные приложения, устанавливаемые сотрудниками, такие как ChatGPT (91 % устройств iOS) и Gemini (61 % устройств Android).
  • Организации, приобретающие компьютеры Mac, как правило, рассматривают их как инвестицию в активы со сроком службы шесть лет, в то время как устройства Windows имеют срок службы три года.
  • Показатель DEX good score для macOS на 120 % выше, чем у Windows.

Отчёт Omnissa основан на анонимных телеметрических данных, собранных с миллионов конечных устройств в течение 2025 года. Инструменты компании используют 26 000 корпоративных клиентов в 17 отраслях по всему миру. Несмотря на то, что большинство собранных статистических данных свидетельствуют не в пользу Windows, эта ОС широко используется в государственных учреждениях, где наблюдается двукратный рост её развёртываний.

Ранее Omnissa являлась подразделением VMware, но в 2024 году выделилась в независимую компанию. Следует признать, что, хотя результаты исследования не представляют собой на 100 % точное отражение текущей ситуации в корпоративном секторе, они основаны на весьма репрезентативной выборке.

Теги: windows, статистика, сбои, отказы, зависание, корпоративный сегмент
