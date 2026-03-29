Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США

Конфликт с Минобороны США и забавная реклама против ChatGPT неожиданно сыграли на руку Anthropic. Аналитика анонимизированных транзакций по кредитным картам примерно 28 млн американских пользователей, проведённая компанией Indagari по заказу издания TechCrunch, продемонстрировала рекордный приток платных подписчиков к нейросети Claude.

Хотя точное количество пользователей не раскрывается и оценивается в диапазоне от 18 до 30 млн, официальный представитель Anthropic сообщил журналистам, что в текущем году количество платных подписок увеличилось более чем вдвое. В свою очередь Indagari подчёркивает, что эти данные не учитывают корпоративный сегмент, который является основным источником дохода, а также бесплатных пользователей.

Отмечается, что в феврале зафиксировано рекордное возвращение предыдущих пользователей, что совпало с несколькими ключевыми событиями. В частности, в январе Anthropic выпустила серию рекламных роликов во время трансляции Супербоула, которые в ироничной форме критиковали OpenAI за решение размещать в ChatGPT рекламные объявления.

Однако более значительный эффект оказал громкий конфликт с Министерством обороны США. В конце января ряд СМИ, включая The Wall Street Journal и Axios, сообщили о разногласиях между Anthropic и ведомством из-за того, что компания отказалась разрешить использование своих ИИ-моделей для боевых операций с уничтожением целей, а также для массовой слежки за американскими гражданами.

Конфликт обострился 26 февраля, когда генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) выступил с жёстким публичным заявлением на фоне угроз Министерства обороны признать компанию источником угроз для цепочки поставок. Ведомство реализовало это намерение, после чего последовали судебные разбирательства. Однако федеральный судья временно заблокировал решение министерства. Согласно данным аналитиков, рост новых пользователей резко ускорился именно в период между первыми публикациями в СМИ в конце января и заявлением Амодеи в конце февраля.

Помимо скандала, драйверами роста подписок стали инструменты для разработчиков Claude Code и Claude Cowork, выпущенные в январе. Кроме того, представители Anthropic сообщили TechCrunch, что новая функция Computer Use, позволяющая ИИ самостоятельно управлять компьютером, также вызвала всплеск интереса. Несмотря на значительный интерес к сервису, TechCrunch констатирует, что Claude пока остаётся позади ChatGPT по числу платящих пользователей.