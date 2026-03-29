Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant

На этой неделе Google представила метод сжатия данных TurboQuant при работе с ИИ, который позволяет снизить потребность моделей в памяти в шесть раз без потери точности. Данный прорыв вызвал падение курсов акций крупных производителей памяти, но после более глубокого анализа ситуации котировки выборочно отыграли потери.

Данный метод сжатия данных, как поясняют эксперты, в большей мере влияет на потребность разработчиков ИИ в памяти типа NAND, поэтому производители микросхем прочих типов могут не переживать по поводу снижения спроса. Например, курсы акций Samsung и SK hynix, которые остаются крупнейшими производителями HBM, свои первоначальные потери отыграли. Поставщики DRAM в целом могут не переживать по поводу влияния метода TurboQuant на отрасль, чего нельзя сказать о производителях NAND.

К концу рабочей недели акции Samsung отыграли ранние потери, тогда как ценные бумаги SK hynix сохранили разрыв в 1 % относительно курсовой стоимости по состоянию на четверг. Зато акции Sandisk и Kioxia, которые специализируются на выпуске NAND, продолжили своё падение. При этом следует учитывать, что с августа прошлого года первые подорожали более чем в десять раз, а вторые — более чем на 600 %.

По оценкам специалистов Morgan Stanley, внедрение TurboQuant почти не угрожает производителям HBM, оно способно оказать влияние разве что на сегмент NAND. Данный метод сжатия применяется при инференсе, а не обучении языковых моделей, которое подразумевает активное использование GPU с установленной памятью типа HBM. По некоторым оценкам, внедрение TurboQuant всё равно не окажет долгосрочного влияния на рынок микросхем памяти, и наблюдаемая коррекция является краткосрочной. Тем не менее, эволюция отрасли может сформировать разные условия для работы производителей различных типов памяти, как отмечают эксперты.