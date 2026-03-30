Сегодня 30 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Warhorse уволила переводчика Kingdom Com...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Warhorse уволила переводчика Kingdom Come: Deliverance 2, чтобы заменить его на ИИ

Редактор английской локализации Kingdom Come: Deliverance 2 Макс Гейтманек (Max Hejtmánek) остался без работы в Warhorse Studios, потому что его обязанности в студии доверили генеративному ИИ.

По словам Гейтманека, 27 марта без предупреждения ему объявили, что с апреля его должность станет ненужной. В целях повышения эффективности и экономии средств «для всех переводов теперь будет использоваться ИИ».

«Чувствую себя горько обманутым руководством компании, к которой я так привязался за последние почти четыре года. Удручён тем, что не буду каждый день в офисе видеть своих друзей и коллег», — сожалеет Гейтманек.

Гейтманек занимался переводом с чешского на английский KCD 2 и дополнений к ней

Гейтманек вспоминает, что вопрос привлечения ИИ к процессу перевода игр Warhorse Studios в команде не раз поднимался. Специалист открыто выступал против и опасался потерять работу из-за этого, но надеялся на лучшее.

Увольнение стало для Гейтманека большим шоком, так как он «наивно полагал», что его работа в Warhorse Studios «ценится достаточно высоко, чтобы не оказаться мгновенно под угрозой».

Гейтманек призвал фанатов не оскорблять сотрудников Warhorse и не занижать рейтинг игр студии

Стоит отметить, что режиссёр Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра (Daniel Vavra) открыто поддерживает идею использования ИИ в разработке игр и не имеет ничего против раскритикованного геймерами масштабирования DLSS 5.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла на PC (Steam, EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. С момента релиза в феврале 2025 года игра получила три сюжетных дополнения и продалась в количестве 5 млн копий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: kingdom come: deliverance 2, warhorse studios, ролевой экшен, искусственный интеллект, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
