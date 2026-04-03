Xiaomi рассказала, насколько на самом деле смартфоны стали дороже из-за кризиса памяти

Компания Xiaomi впервые прокомментировала конкретное влияние кризиса на рынке памяти DRAM, раскрыв масштабы воздействия роста стоимости оперативной и флеш-памяти на себестоимость производства смартфонов.

Источник изображения: Xiaomi

Лу Вэйбин (Lu Weibing), президент подразделения смартфонов Xiaomi, сделал неожиданно конкретное заявление в китайской социальной сети Weibo о последствиях кризиса DRAM. Согласно этому заявлению, производство смартфонов с 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт флеш-памяти обходится компании на 1500 юаней ($220) дороже, чем в первом квартале 2025 года, а это значит, что такие смартфоны, как Xiaomi Redmi Note 15 Pro+, компании приходится продавать по значительно более высокой цене.

Ещё более резким оказалось повышение цен на модели с 16 Гбайт оперативной и 1 Тбайт постоянной памяти, хотя Лу Вэйбин не привёл точных цифр для этой конфигурации. По его словам, цены на флеш-память выросли даже больше, чем ожидал технологический гигант, поэтому компания повысит рекомендованную розничную цену смартфонов Redmi K90 Pro Max, Redmi Turbo 5 и Redmi Turbo 5 Max в Китае с 11 апреля на 200 юаней (около $30). Заявлений об аналогичном повышении цен на мировом рынке от компании пока не было, но большинство моделей смартфонов Xiaomi и так продаются значительно дороже на международном рынке, поэтому у компании будет больше возможностей для смягчения последствий кризиса DRAM.

Лу Вэйбин подчеркнул, что цены на смартфоны снова снизятся, как только цены на память начнут падать. В настоящее время невозможно предсказать, когда закончится кризис памяти DRAM. Некоторые аналитики ожидают снижения цен с 2028 года, некоторые поставщики опасаются, что дефицит памяти продлится до 2030 года. Дальнейшая динамика цен на DRAM и NAND в ближайшие месяцы будет зависеть, с одной стороны, от расширения производственных мощностей, а с другой — от спроса со стороны таких гигантов в области искусственного интеллекта, как OpenAI, которые в значительной степени ответственны за кризис памяти.

Материалы по теме
На память теперь уходит до 30 % расходов при создании ЦОД — в четыре раза больше, чем в 2023 году
Ажиотажный рост цен на оперативную память болезненно сказался на доступности Raspberry Pi
Цены на DDR5 пошли вниз и потянули акции Micron, Samsung Electronics и SK hynix
Samsung и SK hynix вложили в расширение производства памяти в Китае почти $1 млрд за прошлый год
Флагман Oppo Find X9 Ultra показался на фото до анонса
МТС запустила полноценную сеть 5G, но не в России
Теги: xiaomi, смартфоны, дефицит, память, dram, nand
Soft
Hard
Тренды 🔥
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GPUBreach, и защиты от неё, кажется, нет
В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности
В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик
Meta без лишнего шума собирает команду разработчиков аппаратных продуктов на базе ИИ
NASA впервые разрешило астронавтам взять на борт iPhone в рамках лунной миссии Artemis II
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice 6 ч.
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену 11 ч.
Microsoft инвестирует в развитие ИИ-инфраструктуры Японии $10 млрд 16 ч.
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети 17 ч.
Новая статья: Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия 05-04 00:05
Новая статья: Gamesblender № 770: релиз DLSS 4.5, Синдзи Миками и авторы Stellar Blade, почти конец Eidos Montreal 04-04 23:32
Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti 04-04 18:58
Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС 04-04 15:10
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные 04-04 14:05
Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз 04-04 14:04
Выручка Foxconn в первом квартале выросла на 29,7 % благодаря буму ИИ 10 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше 4 ч.
Разработчик ИИ-чипов Hailo хочет побыстрее выйти на биржу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение 4 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2026 года 5 ч.
Fujitsu планирует выпуск 1,4-нм NPU для ИИ-систем 16 ч.
Владельцы компьютеров Mac с чипами M-серии смогут использовать внешние видеокарты AMD и Nvidia 17 ч.
Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии 21 ч.
В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз 22 ч.
В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков 22 ч.
Сразу после старта лунной миссии Трамп предложил сократить бюджет NASA на 23 % 24 ч.