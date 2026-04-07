Россияне массово пожаловались на сбой в работе «Госуслуг»

Сегодня, 7 апреля 2026 года, от россиян начали поступать жалобы на неполадки в работе сайта и мобильного приложения «Госуслуги». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные платформ «Сбой.рф» и DownDetector.

Россияне жалуются на сбой в работе мобильного приложения «Госуслуги», принадлежащего сервису сайта и на невозможность войти в личный кабинет. К 7 апреля сервис «Сбой.рф» зарегистрировал 234 жалобы пользователей на работу «Госуслуг». Больше всего жалоб поступило из Москвы (35 %), Санкт-Петербурга (15 %), Московской (6 %) и Свердловской (6 %) областей, Краснодарского края (5 %), а также других регионов. За минувшие сутки на платформу DownDetector поступили 949 жалоб на работу «Госуслуг», активнее всего их оставляли около 11:00 мск.

В конце минувшей недели стало известно о сбое в работе ресурсов нескольких приложений российских банков; «Сбербанк» оперативно отчитался о преодолении проблемы. Накануне в работе Рунета произошёл масштабный сбой: не открывались российские и зарубежные сайты. Стало также известно о крупной DDoS-атаке на сеть оператора связи «Ростелеком», в ходе которой включалась фильтрация входящего трафика.