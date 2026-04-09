Tesla всё же задумалась о разработке более дешёвого электромобиля

В прошлом году стало понятно, что на тот момент Tesla не готова серьёзно вкладываться в создание отдельной более доступной модели электромобилей, вместо этого она лишь упростила комплектации уже существующих Model 3 и Model Y. Агентство Reuters утверждает, что компания всё же вернулась к обсуждению идеи разработки нового, более доступного электромобиля, который встанет на конвейер Tesla в Китае.

Об этом стало известно от поставщиков компонентов, с которыми Tesla была вынуждена начать обсуждение своих планов. Со временем, как считают некоторые источники, новый компактный кроссовер начнут выпускать и в США, и в Европе. Известна и габаритная длина новой модели, которая будет ограничена 4,28 метра. Это значительно короче того же Model Y, который в длину насчитывает 4,79 метра.

Пока сложно понять, на какой тип управления будет сделан акцент для новой модели, поскольку ранее Илон Маск (Elon Musk) своё прежнее решение отказаться от создания более доступного электромобиля мотивировал способностью роботакси покрыть потребности всего человечества в недорогом способе передвижения. По некоторым данным, новая модель сможет использоваться как в полностью автоматическом режиме, так и под управлением человека. Считается, что некоторые региональные рынки ещё долго не будут демонстрировать потребности в больших количествах роботакси в силу самых разных причин, включая регуляторные ограничения. При этом Tesla стремится наращивать объёмы продаж, а текущая платформа в лице Model Y потенциал дальнейшего удешевления во многом исчерпала, поэтому Tesla и нужна новая машина в более низком ценовом диапазоне.

На ёмкости тяговой батареи новинка Tesla также будет экономить, поэтому запас её хода может оказаться меньше тех 480 км, которые обеспечивает Model Y. Версий с двумя тяговыми электродвигателями у новинки не будет ради экономии денег и массы, последний показатель планируется свести к полутора тоннам, что примерно на четверть меньше массы Model Y. Скорее всего, даже в Китае выпуск новой модели Tesla в текущем году ещё не начнётся.

Выпуск двухместных роботакси Cybercab без руля и педалей Tesla планирует начать в США в текущем месяце, но она до сих пор не получила на это разрешения в агентстве NHTSA, которое отвечает за безопасность дорог общего пользования в США, и пока требует от всех серийных машин наличия органов управления, позволяющих человеку контролировать их перемещение в пространстве.