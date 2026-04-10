Капитализация Intel взлетела до максимума за 25 лет на новостях о сделке с Tesla и SpaceX

На этой неделе стало известно, что корпорация Intel поможет SpaceX и Tesla наладить выпуск чипов в Техасе, и в совокупности с другими благоприятными для полупроводниковой отрасли новостями это позволило поднять курс акций первой из компаний на 4,70 % до $61,72 в ходе вчерашних торгов. Капитализация Intel в итоге приблизилась к $310 млрд, что является многолетним максимумом — больше в последний раз было в 2000 году.

По данным ресурса CompaniesMarketCap, на текущих уровнях капитализации Intel может считаться 47-й в мире компанией по этому показателю. Долгие годы Intel успешно оспаривала статус крупнейшего производителя полупроводниковой продукции в мире, смещая с первой позиции Samsung каждый раз, когда цены на память падали. При этом преследующие последние несколько лет Intel проблемы привели к тому, что по величине капитализации компания уступила многим участникам рынка. В любом случае, с апреля прошлого года капитализация Intel выросла в 3,5 раза, и это косвенно указывает на уверенность инвесторов в способности нового руководства корпорации выправить её финансовое положение. Тем не менее, капитализация AMD всё равно достигает $389 млрд, позволяя этому извечному конкуренту Intel считаться 28-й компанией мира по данному показателю. Исторически Intel обладала более крупной капитализацией по сравнению с AMD, но в определённый момент растеряла доверие инвесторов и уступила позиции в этой сфере.

Помимо сделки с SpaceX и Tesla, благотворное влияние на котировки акций Intel оказало новость о намерениях Google продолжить закупку процессоров Xeon для своих серверных систем в последующие годы. Кроме того, в условиях бурного развития инфраструктуры ИИ востребованы почти любые компоненты, а Intel их предлагает в приличном ассортименте. К слову, историческим максимумом капитализации Intel считается сумма в $502,71 млрд, достигнутая в августе 2000 года, в разгар так называемого «бума дот-комов», который позже обернулся одноимённым кризисом. В нынешних ценах этот уровень соответствовали бы почти $1 трлн.

В последующие годы Intel не раз достигала локальных пиков капитализации: $219,1 млрд в конце 2023 года на волне популярности мобильной платформы Centrino; $257,23 млрд в середине 2018 года благодаря доминированию в сегменте центральных процессоров для ЦОД; $273,43 млрд в начале 2020 года из-за бума облачных систем; $262,87 млрд в апреле 2021 года на фоне роста спроса на ПК в разгар пандемии. Другими словами, инвесторы сейчас одобряют политику руководства Intel по выходу из кризиса, а потому выражают своё доверие ростом спроса на акции компании.

Материалы по теме
Google выбрала процессоры Intel Xeon для обучения нейросетей
Intel научилась изготавливать самые тонкие в мире чиплеты на базе нитрида галлия
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab
Рынок ПК начал год уверенным ростом на 2,5 % — Asus и Apple приросли сильнее всех
Уже в этом году OpenAI рассчитывает выручить на рекламе $2,5 млрд, а к концу десятилетия увеличит сумму в 40 раз
SpaceX завершила прошлый год с убытками в $5 млрд, хотя выручка составила $18,5 млрд
Теги: intel, финансы, акции, капитализация, производство микросхем
Лунный корабль Orion снова включил двигатели, чтобы не пролететь мимо Земли — до приземления осталось меньше суток
В Индии создали бытовую газовую плиту на водороде — она заправляется чистой водой
«Положит конец Cities: Skylines»: игроков впечатлил первый геймплей реалистичной градостроительной стратегии City Masterplan
Перед погружением в ранний доступ Subnautica 2 всё-таки получит официальный перевод на русский
«Роскосмос» впервые одобрил проект частной космической ракеты — её назвали «Воронеж»
Microsoft опровергла своё же заявление, что Copilot — только для развлечений 13 мин.
Wasabi купит у Seagate сервис облачного хранения Lyve Cloud 45 мин.
Экранизация Metal Gear Solid спустя 20 лет после анонса подала признаки жизни — фильм снимут режиссёры ужастика «Пункт назначения: Узы крови» 2 ч.
Mozilla раскритиковала Microsoft, которая навязывает ИИ Copilot 2 ч.
Qwen закрывается: Alibaba сосредоточится на переводе ИИ на коммерческие рельсы 2 ч.
Европа оштрафовала американских бигтехов на $7 млрд за два года и разозлила Трампа 2 ч.
OpenAI вслед за Anthropic объявила о создании мощнейшего ИИ, который опасно давать в руки всем подряд 2 ч.
Амбициозный китайский боевик Phantom Blade Zero создавался без применения генеративного ИИ — игра вышла на финишную прямую 3 ч.
Генпрокурор Флориды начал расследование против OpenAI из-за угроз безопасности 3 ч.
Пользователи Instagram теперь могут редактировать свои комментарии, но недолго 3 ч.
Bridge Data Centres выгнала из своих ЦОД сингапурское ИИ-неооблако Megaspeed, подозреваемое в нарушении антикитайских санкций США 56 мин.
SpaceX приступила к монтажу оборудования на своём предприятии по упаковке чипов в Техасе 2 ч.
Китайцы сами раскрыли схему завоза санкционных серверов с Nvidia H100 и H200 2 ч.
ИИ разогнал инвестиции в ЦОД до $770 млрд — больше, чем в нефть и газ 2 ч.
В России начались продажи планшета Infinix XPAD 30E с 11-дюймовым дисплеем и поддержкой 4G 3 ч.
Ulefone на выставке «Связь-2026»: защищённые смартфоны с тепловизорами, проектором и другие новинки 3 ч.
ИИ-бум не сдувается — квартальная выручка TSMC выросла на 35 % 3 ч.
Норвегия заказала первый флот морских электрических «маршруток» — паромов на подводных крыльях 3 ч.
Капитализация Intel взлетела до максимума за 25 лет на новостях о сделке с Tesla и SpaceX 3 ч.
Стали известны технические характеристики смартфона CMF Phone 3 Pro от Nothing 4 ч.