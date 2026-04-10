Капитализация Intel взлетела до максимума за 25 лет на новостях о сделке с Tesla и SpaceX

На этой неделе стало известно, что корпорация Intel поможет SpaceX и Tesla наладить выпуск чипов в Техасе, и в совокупности с другими благоприятными для полупроводниковой отрасли новостями это позволило поднять курс акций первой из компаний на 4,70 % до $61,72 в ходе вчерашних торгов. Капитализация Intel в итоге приблизилась к $310 млрд, что является многолетним максимумом — больше в последний раз было в 2000 году.

По данным ресурса CompaniesMarketCap, на текущих уровнях капитализации Intel может считаться 47-й в мире компанией по этому показателю. Долгие годы Intel успешно оспаривала статус крупнейшего производителя полупроводниковой продукции в мире, смещая с первой позиции Samsung каждый раз, когда цены на память падали. При этом преследующие последние несколько лет Intel проблемы привели к тому, что по величине капитализации компания уступила многим участникам рынка. В любом случае, с апреля прошлого года капитализация Intel выросла в 3,5 раза, и это косвенно указывает на уверенность инвесторов в способности нового руководства корпорации выправить её финансовое положение. Тем не менее, капитализация AMD всё равно достигает $389 млрд, позволяя этому извечному конкуренту Intel считаться 28-й компанией мира по данному показателю. Исторически Intel обладала более крупной капитализацией по сравнению с AMD, но в определённый момент растеряла доверие инвесторов и уступила позиции в этой сфере.

Помимо сделки с SpaceX и Tesla, благотворное влияние на котировки акций Intel оказало новость о намерениях Google продолжить закупку процессоров Xeon для своих серверных систем в последующие годы. Кроме того, в условиях бурного развития инфраструктуры ИИ востребованы почти любые компоненты, а Intel их предлагает в приличном ассортименте. К слову, историческим максимумом капитализации Intel считается сумма в $502,71 млрд, достигнутая в августе 2000 года, в разгар так называемого «бума дот-комов», который позже обернулся одноимённым кризисом. В нынешних ценах этот уровень соответствовали бы почти $1 трлн.

В последующие годы Intel не раз достигала локальных пиков капитализации: $219,1 млрд в конце 2023 года на волне популярности мобильной платформы Centrino; $257,23 млрд в середине 2018 года благодаря доминированию в сегменте центральных процессоров для ЦОД; $273,43 млрд в начале 2020 года из-за бума облачных систем; $262,87 млрд в апреле 2021 года на фоне роста спроса на ПК в разгар пандемии. Другими словами, инвесторы сейчас одобряют политику руководства Intel по выходу из кризиса, а потому выражают своё доверие ростом спроса на акции компании.