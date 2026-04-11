Anthropic ускорила рост в США и заметно сократила отставание от OpenAI на корпоративном рынке ИИ-сервисов

Anthropic сократила разрыв с OpenAI на рынке платных ИИ-сервисов для американского бизнеса. В марте её инструменты оплачивала почти треть компаний в США, тогда как доля OpenAI не выросла и осталась на уровне 35 %. Данные финтех-компании Ramp показывают ускорение спроса на решения Anthropic и выравнивание роста OpenAI после раннего рывка, вызванного запуском ChatGPT.

Ramp связывает рост Anthropic с высоким спросом на линейку Claude Code и набор расширений для автоматизации части задач умственного и административного труда. Оценка основана на ежегодных расходах 50 тыс. клиентов по банковским картам и выставленным счетам на общую сумму $100 млрд. За месяц доля компаний в США, плативших за инструменты Anthropic, выросла более чем на 6 процентных пунктов.

OpenAI сохраняет лидерство, обеспеченное запуском ChatGPT в ноябре 2022 года, прежде всего на массовом рынке: компания заявляла о 900 млн еженедельно активных пользователей, из которых платят немногим более 5 %. По оценке Sensor Tower, в марте число загрузок ChatGPT выросло лишь на 5 %, тогда как у Claude за тот же период мировые загрузки утроились и достигли 21 млн. На этой неделе Anthropic заявила, что довела выручку в пересчёте на год по текущему темпу до $30 млрд против $9 млрд в конце 2025 года.

Аналитическая компания Apptopia зафиксировала в марте первое с начала 2024 года снижение числа еженедельно активных пользователей ChatGPT в США по сравнению с предыдущим месяцем. OpenAI эти данные не признала и заявила, что её инструмент для программирования на основе ИИ Codex увеличил недельную аудиторию до 3 млн пользователей против 2 млн месяцем ранее. OpenAI перестраивает управление и усиливает внимание к основным направлениям бизнеса перед планируемым выходом на биржу. Это уже привело к кадровым перестановкам и отказу от второстепенных направлений, из-за чего компания закрыла сервис создания видео Sora.

Вице-президент и ведущий аналитик Forrester Чарли Дай (Charlie Dai) назвал происходящее явным сдвигом динамики в пользу Anthropic. По его словам, рост компании продолжается и после того, как Министерство войны США (DoW) указало на возможные риски в цепочке снабжения. Для многих компаний важнее краткосрочных политических и надзорных сигналов качество работы ИИ-моделей, удобство работы с ними и соответствие потребностям крупных организаций.

Экономист Ramp Ара Харазян (Ara Kharazian) связал рост Anthropic с её стратегией: сначала компания ориентировалась на разработчиков и других специалистов, а затем начала выходить на более широкую аудиторию. По его оценке, Anthropic сумела превратить продукт для наиболее опытных пользователей и тех, кто осваивает новинки раньше других, в решение, применимое и за пределами этого круга.

По данным Ramp, продукты Anthropic в США используются шире, чем решения OpenAI, в информационном секторе, финансовых услугах и сфере профессиональных услуг. Одновременно их распространение быстро растёт в строительстве и гостиничном деле. OpenAI ранее оспаривала точность оценок Ramp, утверждая, что они не учитывают многомиллионные договоры с крупными компаниями. Сооснователь Ramp Эрик Глайман (Eric Glyman) сообщал в сети X, что корпоративная платёжная платформа компании обрабатывает платежи объёмом до 1 % валового внутреннего продукта США, а её оценки согласуются с показателями выручки OpenAI и Anthropic.