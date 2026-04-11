OpenAI лишилась трёх руководителей проекта Stargate — их переманила Meta✴ в разгар гонки ИИ

Три руководителя OpenAI, участвовавшие в программе Stargate по созданию ЦОД для ИИ стоимостью в сотни миллиардов долларов, переходят в Meta✴. Их переход совпал с резким ростом расходов Meta✴ на инфраструктуру ИИ и с пересмотром части проектов Stargate внутри OpenAI.

Питер Хёшеле (Peter Hoeschele) играл одну из ключевых ролей в Stargate, Шамез Хемани (Shamez Hemani) отвечал за стратегию вычислительных ресурсов и развитие бизнеса, Анудж Сахаран (Anuj Saharan) входил в руководство подразделения вычислительной инфраструктуры. OpenAI ранее заявляла, что благодарна трём сотрудникам за их вклад и продолжает нанимать специалистов для реализации своих инфраструктурных планов. В ноябре компания переманила бывшего руководителя Intel Сачина Катти (Sachin Katti), поручив ему направление вычислительных мощностей промышленного масштаба.

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) пообещал резко увеличить расходы Meta✴ на ЦОД, вычислительные ресурсы и специалистов, необходимые для конкуренции в сфере ИИ. На 2026 год компания прогнозировала капитальные затраты до $135 млрд с упором на инфраструктуру ИИ. До конца десятилетия Цукерберг пообещал вложить в такие проекты ещё сотни миллиардов долларов США. Эти мощности должны поддержать работу Meta✴ Superintelligence Labs, недавно выпустившей ИИ-модель Muse Spark.

Stargate в прошлом году представили в Белом доме как проект объёмом $500 млрд OpenAI, Oracle и SoftBank. Позднее это название стало общим обозначением всех планов OpenAI по развитию ЦОД. Компания утверждала, что опережает конкурентов по темпам расширения вычислительной инфраструктуры для своих ИИ-моделей. В число таких проектов входил объект в Абилине, штат Техас, где Хёшеле и его команда руководили работами. В недавней записке инвесторам OpenAI указала, что начала обеспечивать себя вычислительными мощностями раньше Anthropic и считает это своим преимуществом перед конкурентом.

Инициатива Stargate с момента запуска претерпела ряд изменений. В четверг OpenAI сообщила, что замораживает инфраструктурный проект Stargate в Великобритании. Одновременно компания вместе с Oracle решила не арендовать дополнительные мощности для расширения объекта в Абилине.