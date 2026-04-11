Сегодня 11 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI лишилась трёх руководителей проек...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

OpenAI лишилась трёх руководителей проекта Stargate — их переманила Meta✴ в разгар гонки ИИ

Три руководителя OpenAI, участвовавшие в программе Stargate по созданию ЦОД для ИИ стоимостью в сотни миллиардов долларов, переходят в Meta. Их переход совпал с резким ростом расходов Meta на инфраструктуру ИИ и с пересмотром части проектов Stargate внутри OpenAI.

Источник изображения: Alex Shuper / unsplash.com

Источник изображения: Alex Shuper / unsplash.com

Питер Хёшеле (Peter Hoeschele) играл одну из ключевых ролей в Stargate, Шамез Хемани (Shamez Hemani) отвечал за стратегию вычислительных ресурсов и развитие бизнеса, Анудж Сахаран (Anuj Saharan) входил в руководство подразделения вычислительной инфраструктуры. OpenAI ранее заявляла, что благодарна трём сотрудникам за их вклад и продолжает нанимать специалистов для реализации своих инфраструктурных планов. В ноябре компания переманила бывшего руководителя Intel Сачина Катти (Sachin Katti), поручив ему направление вычислительных мощностей промышленного масштаба.

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) пообещал резко увеличить расходы Meta на ЦОД, вычислительные ресурсы и специалистов, необходимые для конкуренции в сфере ИИ. На 2026 год компания прогнозировала капитальные затраты до $135 млрд с упором на инфраструктуру ИИ. До конца десятилетия Цукерберг пообещал вложить в такие проекты ещё сотни миллиардов долларов США. Эти мощности должны поддержать работу Meta Superintelligence Labs, недавно выпустившей ИИ-модель Muse Spark.

Stargate в прошлом году представили в Белом доме как проект объёмом $500 млрд OpenAI, Oracle и SoftBank. Позднее это название стало общим обозначением всех планов OpenAI по развитию ЦОД. Компания утверждала, что опережает конкурентов по темпам расширения вычислительной инфраструктуры для своих ИИ-моделей. В число таких проектов входил объект в Абилине, штат Техас, где Хёшеле и его команда руководили работами. В недавней записке инвесторам OpenAI указала, что начала обеспечивать себя вычислительными мощностями раньше Anthropic и считает это своим преимуществом перед конкурентом.

Инициатива Stargate с момента запуска претерпела ряд изменений. В четверг OpenAI сообщила, что замораживает инфраструктурный проект Stargate в Великобритании. Одновременно компания вместе с Oracle решила не арендовать дополнительные мощности для расширения объекта в Абилине.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: ии, искусственный интеллект, me, openai, stargate
ии, искусственный интеллект, me, openai, stargate
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
